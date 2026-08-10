Getty Images Sport
Traduzido por
Enzo Maresca confirma data de retorno de Rodri ao Manchester City em meio ao interesse do Barcelona
City rejeita proposta inicial
O City rejeitou na semana passada uma oferta de €50 milhões (£43 milhões/US$ 58 milhões) do Barcelona por Rodri, que entrou nos últimos 12 meses de seu contrato no Etihad Stadium. A diretoria do clube supostamente só considerará se desfazer do meio-campista de 30 anos se uma proposta alcançar a avaliação de €80 milhões (£68,5 milhões/US$ 92 milhões). Além da persistente especulação sobre transferência, o vencedor da Bola de Ouro de 2024 está atualmente se recuperando de uma cirurgia nas costas após o triunfo da Espanha na Copa do Mundo.
- Getty Images Sport
Maresca confirma data de retorno
Após a vitória do City por 3 a 1 sobre o Atletico Madrid na pré-temporada, em Seul, Maresca esclareceu a situação sobre o retorno programado do meio-campista antes do duelo da Community Shield contra o Arsenal.
Questionado por repórteres se havia conversado com o diretor de futebol Hugo Viana sobre o futuro de Rodri, Maresca afirmou: "Sim, no momento ele estará em Manchester. Não há atualização. Em 14 de agosto ele estará de volta."
Interesse de transferência ofusca preparativos
O interesse dos gigantes de La Liga Barcelona e Real Madrid continua pairando sobre a preparação do City sob o comando de seu novo técnico. Apesar de alimentar amplas especulações de transferência, o City segue firme em sua posição de manter seu meio-campista talismânico, a menos que um interessado atenda à sua avaliação. O foco atual da comissão técnica segue sendo garantir que a reabilitação médica do jogador avance sem problemas, para que ele esteja pronto para as competições nacionais e europeias.
- Getty Images
Jogo do Cardiff antecede a estreia
O City vai voltar imediatamente suas atenções para a Supercopa da Inglaterra contra o Arsenal, em Cardiff, antes de iniciar sua campanha na liga. A era pós-Pep Guardiola na Premier League começa com uma partida em casa contra o AFC Bournemouth em 23 de agosto. Maresca precisa montar rapidamente sua melhor equipe titular em meio à incerteza no mercado de transferências envolvendo figuras importantes e às recuperações de lesão após a Copa do Mundo.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.