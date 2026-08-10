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Manchester City Parade And After Party CelebrationGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Enzo Maresca confirma data de retorno de Rodri ao Manchester City em meio ao interesse do Barcelona

Rodri
Manchester City
Premier League
E. Maresca

Enzo Maresca confirmou que Rodri está programado para retornar aos treinos do Manchester City nesta semana, apesar do forte interesse do Barcelona. O gigante da Premier League rejeitou recentemente uma oferta de € 50 milhões pelo vencedor da Bola de Ouro, que está entrando no último ano de seu contrato no Etihad, enquanto especulações cercam seu futuro de longo prazo na Inglaterra.

  • City rejeita proposta inicial

    O City rejeitou na semana passada uma oferta de €50 milhões (£43 milhões/US$ 58 milhões) do Barcelona por Rodri, que entrou nos últimos 12 meses de seu contrato no Etihad Stadium. A diretoria do clube supostamente só considerará se desfazer do meio-campista de 30 anos se uma proposta alcançar a avaliação de €80 milhões (£68,5 milhões/US$ 92 milhões). Além da persistente especulação sobre transferência, o vencedor da Bola de Ouro de 2024 está atualmente se recuperando de uma cirurgia nas costas após o triunfo da Espanha na Copa do Mundo.

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  • Manchester City v Team K league - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    Maresca confirma data de retorno

    Após a vitória do City por 3 a 1 sobre o Atletico Madrid na pré-temporada, em Seul, Maresca esclareceu a situação sobre o retorno programado do meio-campista antes do duelo da Community Shield contra o Arsenal.

    Questionado por repórteres se havia conversado com o diretor de futebol Hugo Viana sobre o futuro de Rodri, Maresca afirmou: "Sim, no momento ele estará em Manchester. Não há atualização. Em 14 de agosto ele estará de volta."

  • Interesse de transferência ofusca preparativos

    O interesse dos gigantes de La Liga Barcelona e Real Madrid continua pairando sobre a preparação do City sob o comando de seu novo técnico. Apesar de alimentar amplas especulações de transferência, o City segue firme em sua posição de manter seu meio-campista talismânico, a menos que um interessado atenda à sua avaliação. O foco atual da comissão técnica segue sendo garantir que a reabilitação médica do jogador avance sem problemas, para que ele esteja pronto para as competições nacionais e europeias.

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  • manchester cityGetty Images

    Jogo do Cardiff antecede a estreia

    O City vai voltar imediatamente suas atenções para a Supercopa da Inglaterra contra o Arsenal, em Cardiff, antes de iniciar sua campanha na liga. A era pós-Pep Guardiola na Premier League começa com uma partida em casa contra o AFC Bournemouth em 23 de agosto. Maresca precisa montar rapidamente sua melhor equipe titular em meio à incerteza no mercado de transferências envolvendo figuras importantes e às recuperações de lesão após a Copa do Mundo.

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