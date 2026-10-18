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Enzo Maresca bate recorde, elogia craques do Manchester City e faz história na Premier League
Maresca estabelece nova marca na Premier League
A marcha implacável do Manchester City na liderança da Premier League continuou no sábado, quando o time venceu por 3 a 2 um Ipswich que ofereceu resistência. Com os três pontos, os atuais campeões abriram seis pontos de vantagem na liderança, mas a tarde foi de Maresca, que se tornou o primeiro técnico na história da competição a vencer seus sete primeiros jogos no comando de um clube.
Ao alcançar essa marca, Maresca superou os recordes que pertenciam a nomes lendários como Pep Guardiola, Carlo Ancelotti e Ole Gunnar Solskjaer. Os três haviam conquistado seis vitórias consecutivas no início de suas respectivas passagens por Manchester City, Chelsea e Manchester United.
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O desenvolvimento do elenco é mais importante que a glória pessoal
Para Maresca, os prêmios individuais são muito menos importantes do que a evolução constante e diária de seu elenco. Embora reconheça que, no futebol profissional, o que conta, em última análise, é a capacidade de vencer, o técnico italiano destacou que sua maior satisfação vem de ver seus jogadores se dedicarem ao trabalho e melhorarem continuamente nos treinos.
“Estou muito feliz porque, neste meio, o importante é vencer jogos”, disse Maresca. “Conseguimos vencer sete partidas seguidas, mas o que me deixou muito feliz foi o dia a dia com os jogadores, a forma como trabalham e como vejo que estão evoluindo. Hoje, achei que controlamos o jogo, criamos chances e fomos bem sem a bola. Estamos indo bem, e acho que isso é o mais importante.”
Defendendo o elenco do ruído externo
Apesar do início perfeito de campanha, Maresca sugeriu que seus jogadores talvez não estejam recebendo de fora o reconhecimento que suas atuações dominantes merecem. No entanto, o ex-técnico do Leicester City fez questão de destacar que, para seus jogadores, o reconhecimento que realmente importa vem do vestiário e da comissão técnica.
“Com certeza, sim, mas também entendo que damos o devido reconhecimento aos jogadores. Eles precisam se preocupar com o que as pessoas dentro do clube e eu pensamos sobre eles, com o reconhecimento que dou a eles. E não estão preocupados com quem os julga de fora, porque sabem que as pessoas que tentam julgá-los são pessoas que estão trabalhando e querem criar um problema. Mas, dentro do clube, prometo que os jogadores estão felizes, estão recebendo reconhecimento e eu os reconheço”, explicou.
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Começam os preparativos para a Champions League
O City terá pouco tempo para comemorar o sucesso no cenário nacional antes de voltar as atenções para a fase de liga da Champions League. A equipe receberá o campeão grego AEK Atenas na terça-feira, em uma partida que promete ter um ambiente vibrante no Etihad Stadium. Maresca sabe da importância do confronto e busca manter o embalo em todas as competições. Conseguir um resultado positivo contra o time grego será fundamental para as chances do City de terminar entre os oito primeiros e evitar a rodada de playoffs.
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