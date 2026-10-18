A marcha implacável do Manchester City na liderança da Premier League continuou no sábado, quando o time venceu por 3 a 2 um Ipswich que ofereceu resistência. Com os três pontos, os atuais campeões abriram seis pontos de vantagem na liderança, mas a tarde foi de Maresca, que se tornou o primeiro técnico na história da competição a vencer seus sete primeiros jogos no comando de um clube.

Ao alcançar essa marca, Maresca superou os recordes que pertenciam a nomes lendários como Pep Guardiola, Carlo Ancelotti e Ole Gunnar Solskjaer. Os três haviam conquistado seis vitórias consecutivas no início de suas respectivas passagens por Manchester City, Chelsea e Manchester United.