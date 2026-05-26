Enzo Maresca "assina contrato de três anos" para substituir Pep Guardiola, enquanto o Manchester City se prepara para fazer o anúncio oficial

Guardiola deixa um legado monumental em Manchester, tendo conquistado 20 troféus ao longo de dez anos gloriosos, encerrando sua última temporada com uma dobradinha em competições nacionais. Oferecendo orientação ao seu sucessor, o gênio catalão que está de saída exortou o próximo técnico a permanecer totalmente firme.

Guardiola disse: “Quando o clube me disser quem é, é claro que vou ligar para ele. Vou dizer: ‘Seja você mesmo e o clube vai te apoiar incondicionalmente’. Esse é o maior elogio, ou a maior sorte que todos os treinadores que passaram por aqui tiveram. Você será protegido nos momentos difíceis mais do que em qualquer outro clube. Seja você mesmo, seja livre, siga suas ideias. Trabalhe muito e tudo ficará bem.”