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Enzo Maresca "assina contrato de três anos" para substituir Pep Guardiola, enquanto o Manchester City se prepara para fazer o anúncio oficial
O City garante uma sucessão rápida
A diretoria do City concluiu de forma definitiva a busca por um novo técnico após a confirmação da saída de Guardiola no meio do ano. De acordo com Fabrizio Romano, Maresca assinou um contrato de três anos para assumir o comando do Etihad. O técnico italiano, que já atuou como assistente de Guardiola antes de passar pelo Leicester City e pelo Chelsea, foi imediatamente apontado como o principal candidato a assumir o cargo de seu antigo mentor.
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Guardiola promete apoio incondicional
Guardiola deixa um legado monumental em Manchester, tendo conquistado 20 troféus ao longo de dez anos gloriosos, encerrando sua última temporada com uma dobradinha em competições nacionais. Oferecendo orientação ao seu sucessor, o gênio catalão que está de saída exortou o próximo técnico a permanecer totalmente firme.
Guardiola disse: “Quando o clube me disser quem é, é claro que vou ligar para ele. Vou dizer: ‘Seja você mesmo e o clube vai te apoiar incondicionalmente’. Esse é o maior elogio, ou a maior sorte que todos os treinadores que passaram por aqui tiveram. Você será protegido nos momentos difíceis mais do que em qualquer outro clube. Seja você mesmo, seja livre, siga suas ideias. Trabalhe muito e tudo ficará bem.”
O projeto de renovação do elenco continua
Maresca herda um elenco incrivelmente sólido, que já está passando por uma ampla reformulação estrutural de longo prazo. Nos últimos 18 meses do mandato de Guardiola, os executivos do Etihad integraram de forma agressiva jovens de elite, contratando Rayan Cherki, Abdukodir Khusanov, Marc Guehi e Antoine Semenyo. O novo técnico assumirá imediatamente um papel central na direção da estratégia de contratações do clube para o próximo verão, enquanto o City busca reconquistar o título da primeira divisão após terminar como vice-campeão na temporada 2025-26.
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Alvos de transferência e planejamento da pré-temporada
Maresca precisa agir rapidamente nesta exigente janela de transferências de verão para aprimorar aspectos táticos específicos do elenco que herdou. Elliot Anderson, do Nottingham Forest, já se destacou como principal alvo para reforçar o meio-campo antes dos preparativos para a pré-temporada. O desafio imediato de Maresca será lidar com a imensa pressão externa enquanto implementa sua própria filosofia baseada na posse de bola, antes de liderar sua nova equipe em uma campanha exaustiva em várias frentes.