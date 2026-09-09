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Enzo Maresca alerta estrelas do Manchester City sobre passes desnecessários para Gianluigi Donnarumma após atuação nervosa no Porto
Maresca defende Donnarumma após sustos contra o Porto
O time da Premier League garantiu os três pontos no Estádio do Dragão graças a dois gols de Erling Haaland no segundo tempo, mas os holofotes muitas vezes se voltaram para a linha defensiva, onde o ex-goleiro de AC Milan e PSG pareceu desconfortável durante toda a partida, quase presenteando os donos da casa com um gol quando um chutão bateu em William Gomes e saiu lentamente, tirando tinta da trave. Isso aconteceu depois de outro lance de perigo em uma recente partida da Premier League contra o Coventry City, quando a bola quase escapou por baixo de seus pés.
No entanto, Maresca rapidamente tratou de tirar a culpa de seu goleiro e colocá-la nos jogadores de linha pela tomada de decisão com a bola. "Acho que, algumas vezes nesta noite, não foi um erro do Gigio [Donnarumma], para mim foi mais a decisão errada de voltar a bola para o Gigio", explicou o técnico do City. "Às vezes voltamos mais do que precisamos. Podemos voltar para o goleiro quando não temos outra opção, mas os jogadores precisam encontrar a outra opção."
- AFP
Manchester City supera estreia difícil
Embora a saída de bola na defesa tenha causado palpitações, o City foi clínico no outro lado do campo. A vitória oferece uma plataforma perfeita para o Manchester City enquanto a equipe se prepara para um confronto de peso contra o atual campeão Paris Saint-Germain na segunda rodada, no próximo mês.
"Foi uma atuação completa com a bola e sem a bola durante 95 minutos", disse Maresca. "Criamos chances suficientes para vencer o jogo no primeiro tempo e o goleiro deles foi muito bem. Tentamos continuar no segundo tempo da mesma maneira. É jogo a jogo. É uma competição diferente, um estádio diferente, mas o mais importante é mostrar quem somos."
Prodígio do meio-campo, Bouaddi brilha na estreia
Além do drama no gol, a noite foi marcada por uma atuação de afirmação do meio-campista Ayyoub Bouaddi, de 18 anos. O internacional marroquino, que chegou no verão vindo do Lille por £ 85 milhões, fez sua primeira partida como titular pelo clube ao lado de Enzo Fernández, contratado por £ 125 milhões. A compostura de Bouaddi em um ambiente hostil rendeu muitos elogios de seu treinador, que destacou a maturidade e a segurança técnica do jovem. Mesmo após alguns erros no início, o adolescente não se abalou e demonstrou a força psicológica que convenceu o City a investir pesado em seu potencial na última janela de transferências.
"Ele [Bouaddi] é diferente em termos de empatia, em termos de maturidade, e é por isso que o clube fez o esforço para trazê-lo para cá, para junto de nós", disse Maresca. "Antes de tudo, ele é muito bom. Contra o Coventry, ele perdeu duas bolas e, depois de perder duas bolas, estava dentro da nossa área com calma. Isso mostra o quão bom ele é, porque qualquer jogador, depois de dois passes, entra em pânico, mas ele tem apenas 18 anos e é um jogador fantástico. Hoje à noite, ele foi muito bem."
- AFP
Construindo para um futuro europeu de alto risco
A integração de novos talentos continua sendo um foco principal para Maresca, enquanto ele equilibra um elenco repleto de contratações caras. Junto com Bouaddi e Fernandez, Elliot Anderson representa uma nova era para o meio-campo do City, e o treinador tem plena consciência da responsabilidade que carrega no desenvolvimento desses ativos.
"O clube fez um esforço fantástico para trazer estes três jogadores [Enzo, Bouaddi, Elliot Anderson]", concluiu Maresca. "Agora cabe a mim permitir que eles trabalhem da maneira certa e utilizá-los."
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