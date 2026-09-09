Além do drama no gol, a noite foi marcada por uma atuação de afirmação do meio-campista Ayyoub Bouaddi, de 18 anos. O internacional marroquino, que chegou no verão vindo do Lille por £ 85 milhões, fez sua primeira partida como titular pelo clube ao lado de Enzo Fernández, contratado por £ 125 milhões. A compostura de Bouaddi em um ambiente hostil rendeu muitos elogios de seu treinador, que destacou a maturidade e a segurança técnica do jovem. Mesmo após alguns erros no início, o adolescente não se abalou e demonstrou a força psicológica que convenceu o City a investir pesado em seu potencial na última janela de transferências.

"Ele [Bouaddi] é diferente em termos de empatia, em termos de maturidade, e é por isso que o clube fez o esforço para trazê-lo para cá, para junto de nós", disse Maresca. "Antes de tudo, ele é muito bom. Contra o Coventry, ele perdeu duas bolas e, depois de perder duas bolas, estava dentro da nossa área com calma. Isso mostra o quão bom ele é, porque qualquer jogador, depois de dois passes, entra em pânico, mas ele tem apenas 18 anos e é um jogador fantástico. Hoje à noite, ele foi muito bem."