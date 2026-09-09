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Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Donny Afroni

Traduzido por

Enzo Maresca alerta estrelas do Manchester City sobre passes desnecessários para Gianluigi Donnarumma após atuação nervosa no Porto

G. Donnarumma
E. Maresca
Manchester City
Liga dos Campeões
Premier League

Enzo Maresca saiu em defesa de Gianluigi Donnarumma depois de o goleiro italiano passar por uma noite difícil durante a vitória do Manchester City sobre o Porto na Champions League. Apesar de o campeão da Premier League ter garantido um triunfo por 2 a 0, o ex-jogador do PSG pareceu desconfortável com a bola nos pés durante toda a partida no Estádio do Dragão.

  • Maresca defende Donnarumma após sustos contra o Porto

    O time da Premier League garantiu os três pontos no Estádio do Dragão graças a dois gols de Erling Haaland no segundo tempo, mas os holofotes muitas vezes se voltaram para a linha defensiva, onde o ex-goleiro de AC Milan e PSG pareceu desconfortável durante toda a partida, quase presenteando os donos da casa com um gol quando um chutão bateu em William Gomes e saiu lentamente, tirando tinta da trave. Isso aconteceu depois de outro lance de perigo em uma recente partida da Premier League contra o Coventry City, quando a bola quase escapou por baixo de seus pés.

    No entanto, Maresca rapidamente tratou de tirar a culpa de seu goleiro e colocá-la nos jogadores de linha pela tomada de decisão com a bola. "Acho que, algumas vezes nesta noite, não foi um erro do Gigio [Donnarumma], para mim foi mais a decisão errada de voltar a bola para o Gigio", explicou o técnico do City. "Às vezes voltamos mais do que precisamos. Podemos voltar para o goleiro quando não temos outra opção, mas os jogadores precisam encontrar a outra opção."

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    Manchester City supera estreia difícil

    Embora a saída de bola na defesa tenha causado palpitações, o City foi clínico no outro lado do campo. A vitória oferece uma plataforma perfeita para o Manchester City enquanto a equipe se prepara para um confronto de peso contra o atual campeão Paris Saint-Germain na segunda rodada, no próximo mês.

    "Foi uma atuação completa com a bola e sem a bola durante 95 minutos", disse Maresca. "Criamos chances suficientes para vencer o jogo no primeiro tempo e o goleiro deles foi muito bem. Tentamos continuar no segundo tempo da mesma maneira. É jogo a jogo. É uma competição diferente, um estádio diferente, mas o mais importante é mostrar quem somos."

  • Prodígio do meio-campo, Bouaddi brilha na estreia

    Além do drama no gol, a noite foi marcada por uma atuação de afirmação do meio-campista Ayyoub Bouaddi, de 18 anos. O internacional marroquino, que chegou no verão vindo do Lille por £ 85 milhões, fez sua primeira partida como titular pelo clube ao lado de Enzo Fernández, contratado por £ 125 milhões. A compostura de Bouaddi em um ambiente hostil rendeu muitos elogios de seu treinador, que destacou a maturidade e a segurança técnica do jovem. Mesmo após alguns erros no início, o adolescente não se abalou e demonstrou a força psicológica que convenceu o City a investir pesado em seu potencial na última janela de transferências.

    "Ele [Bouaddi] é diferente em termos de empatia, em termos de maturidade, e é por isso que o clube fez o esforço para trazê-lo para cá, para junto de nós", disse Maresca. "Antes de tudo, ele é muito bom. Contra o Coventry, ele perdeu duas bolas e, depois de perder duas bolas, estava dentro da nossa área com calma. Isso mostra o quão bom ele é, porque qualquer jogador, depois de dois passes, entra em pânico, mas ele tem apenas 18 anos e é um jogador fantástico. Hoje à noite, ele foi muito bem."

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    Construindo para um futuro europeu de alto risco

    A integração de novos talentos continua sendo um foco principal para Maresca, enquanto ele equilibra um elenco repleto de contratações caras. Junto com Bouaddi e Fernandez, Elliot Anderson representa uma nova era para o meio-campo do City, e o treinador tem plena consciência da responsabilidade que carrega no desenvolvimento desses ativos.

    "O clube fez um esforço fantástico para trazer estes três jogadores [Enzo, Bouaddi, Elliot Anderson]", concluiu Maresca. "Agora cabe a mim permitir que eles trabalhem da maneira certa e utilizá-los."

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