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FBL-EUR-C1-PORTO-MAN CITYAFP
Donny Afroni

Traduzido por

Enzo Maresca afirma que o dérbi de Manchester não é o mais intenso que já enfrentou, apesar de apoiar a provocação de Elliot Anderson sobre os 'reis de Manchester'

E. Maresca
Manchester City
Manchester United
Premier League

Enzo Maresca está se preparando para seu primeiro clássico de Manchester como técnico do City, mas o italiano minimizou a suposta hostilidade do confronto. Apesar da enorme importância do jogo em Old Trafford neste domingo, o ex-técnico do Chelsea insiste que já enfrentou ambientes muito mais voláteis ao longo da carreira pela Europa.

  • Maresca reflete sobre a classificação do clássico

    Maresca gerou debate antes da viagem de sua equipe a Old Trafford ao afirmar que o clássico de Manchester não está entre as rivalidades mais intensas que ele já viveu. Apesar da projeção global do confronto entre City e Manchester United, Maresca recorreu à sua vasta experiência como jogador e treinador para contextualizar o que considera ambientes verdadeiramente hostis. O italiano já teve passagens pelo Chelsea e trabalhou com Pep Guardiola no City, mas suas memórias de confrontos continentais seguem como referência máxima de pura rivalidade no futebol.

    O técnico do Manchester City foi franco sobre suas expectativas para a atmosfera no Teatro dos Sonhos. "Sabemos o quanto um clássico é importante, especialmente aqui, para o clube, para os torcedores, para todos", disse Maresca. "É um jogo especial e a coisa mais importante que podemos fazer é tentar ser nós mesmos, da maneira como temos sido até hoje. Depois vamos ver o resultado final."

    "Já estive envolvido em diferentes clássicos. Prometo a vocês que o pior é Olympiakos-Panathinaikos. Já vivi na Itália o Juventus-Torino, Sevilla-Betis, como técnico no Chelsea, diferentes jogos. Sei que Old Trafford é bem diferente, mas o foco principal dos jogadores precisa ser o plano de jogo, como podemos vencer, como podemos pressionar, como podemos ser melhores. Eu quero esse tipo de jogo, eu gosto deles."

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  • Elliot Anderson Manchester City 2026-27Getty

    Defendendo a alegação dos reis de Manchester

    A preparação para o jogo também foi dominada por comentários da contratação do verão Elliot Anderson, que se juntou aos campeões da Premier League vindo do Nottingham Forest em um acordo de £116 milhões (US$ 156 milhões). Anderson causou incômodo em toda a cidade ao chamar os Sky Blues de "reis de Manchester", uma declaração que acrescentou ainda mais tempero ao que será sua primeira aparição em um clássico.

    Maresca acredita que o meio-campista inglês estava simplesmente refletindo a realidade da própria vida, período no qual o City acumulou títulos nacionais. "Provavelmente a razão pela qual Elliot disse isso é porque ele cresceu nos últimos 15 anos", explicou Maresca. "Acho que o Manchester City foi inacreditável no que conquistou. Então foi normal quando Elliot disse isso. Se você voltar no tempo, é um cenário diferente, mas, para mim, a razão de Elliot ter dito isso é porque, enquanto ele crescia, o Manchester City era dominante."

  • Batalha tática e vantagens de descanso

    O City chega ao clássico após uma vitória convincente por 5 a 1 sobre o Porto na Champions League, o que lhe dá uma leve vantagem física sobre o rival. Enquanto o United entrou em campo na noite de quinta-feira por uma competição europeia contra o Sabah, Maresca tratou de descartar rapidamente a ideia de que 48 horas extras de descanso seriam o fator decisivo no confronto.

    "Às vezes isso acontece no futebol", disse Maresca. "Não tenho nenhuma dúvida de que o Man United vai estar pronto. O que importa é se adaptar. Aconteceu conosco no ano passado, nesta temporada com eles. Na próxima temporada vai acontecer com um time diferente."

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  • Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Notícias do time e atualizações sobre lesões

    Em campo, o City recebeu um impulso significativo com a notícia de que Nico O'Reilly está pronto para voltar ao time titular. O lateral-esquerdo inglês fez falta ao Manchester City depois de ficar fora por causa de um problema nas costas que se agravou durante uma sessão de aquecimento contra o Coventry. Seu retorno dá a Maresca a tão necessária flexibilidade tática contra um time do United comandado por Michael Carricks. No entanto, o ponta Jérémy Doku segue fora enquanto continua se recuperando de um problema na panturrilha.

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