Enzo Maresca afirma que o dérbi de Manchester não é o mais intenso que já enfrentou, apesar de apoiar a provocação de Elliot Anderson sobre os 'reis de Manchester'

Maresca gerou debate antes da viagem de sua equipe a Old Trafford ao afirmar que o clássico de Manchester não está entre as rivalidades mais intensas que ele já viveu. Apesar da projeção global do confronto entre City e Manchester United, Maresca recorreu à sua vasta experiência como jogador e treinador para contextualizar o que considera ambientes verdadeiramente hostis. O italiano já teve passagens pelo Chelsea e trabalhou com Pep Guardiola no City, mas suas memórias de confrontos continentais seguem como referência máxima de pura rivalidade no futebol.

O técnico do Manchester City foi franco sobre suas expectativas para a atmosfera no Teatro dos Sonhos. "Sabemos o quanto um clássico é importante, especialmente aqui, para o clube, para os torcedores, para todos", disse Maresca. "É um jogo especial e a coisa mais importante que podemos fazer é tentar ser nós mesmos, da maneira como temos sido até hoje. Depois vamos ver o resultado final."

"Já estive envolvido em diferentes clássicos. Prometo a vocês que o pior é Olympiakos-Panathinaikos. Já vivi na Itália o Juventus-Torino, Sevilla-Betis, como técnico no Chelsea, diferentes jogos. Sei que Old Trafford é bem diferente, mas o foco principal dos jogadores precisa ser o plano de jogo, como podemos vencer, como podemos pressionar, como podemos ser melhores. Eu quero esse tipo de jogo, eu gosto deles."