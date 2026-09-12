AFP
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Enzo Maresca afirma que o dérbi de Manchester não é o mais intenso que já enfrentou, apesar de apoiar a provocação de Elliot Anderson sobre os 'reis de Manchester'
Maresca reflete sobre a classificação do clássico
Maresca gerou debate antes da viagem de sua equipe a Old Trafford ao afirmar que o clássico de Manchester não está entre as rivalidades mais intensas que ele já viveu. Apesar da projeção global do confronto entre City e Manchester United, Maresca recorreu à sua vasta experiência como jogador e treinador para contextualizar o que considera ambientes verdadeiramente hostis. O italiano já teve passagens pelo Chelsea e trabalhou com Pep Guardiola no City, mas suas memórias de confrontos continentais seguem como referência máxima de pura rivalidade no futebol.
O técnico do Manchester City foi franco sobre suas expectativas para a atmosfera no Teatro dos Sonhos. "Sabemos o quanto um clássico é importante, especialmente aqui, para o clube, para os torcedores, para todos", disse Maresca. "É um jogo especial e a coisa mais importante que podemos fazer é tentar ser nós mesmos, da maneira como temos sido até hoje. Depois vamos ver o resultado final."
"Já estive envolvido em diferentes clássicos. Prometo a vocês que o pior é Olympiakos-Panathinaikos. Já vivi na Itália o Juventus-Torino, Sevilla-Betis, como técnico no Chelsea, diferentes jogos. Sei que Old Trafford é bem diferente, mas o foco principal dos jogadores precisa ser o plano de jogo, como podemos vencer, como podemos pressionar, como podemos ser melhores. Eu quero esse tipo de jogo, eu gosto deles."
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Defendendo a alegação dos reis de Manchester
A preparação para o jogo também foi dominada por comentários da contratação do verão Elliot Anderson, que se juntou aos campeões da Premier League vindo do Nottingham Forest em um acordo de £116 milhões (US$ 156 milhões). Anderson causou incômodo em toda a cidade ao chamar os Sky Blues de "reis de Manchester", uma declaração que acrescentou ainda mais tempero ao que será sua primeira aparição em um clássico.
Maresca acredita que o meio-campista inglês estava simplesmente refletindo a realidade da própria vida, período no qual o City acumulou títulos nacionais. "Provavelmente a razão pela qual Elliot disse isso é porque ele cresceu nos últimos 15 anos", explicou Maresca. "Acho que o Manchester City foi inacreditável no que conquistou. Então foi normal quando Elliot disse isso. Se você voltar no tempo, é um cenário diferente, mas, para mim, a razão de Elliot ter dito isso é porque, enquanto ele crescia, o Manchester City era dominante."
Batalha tática e vantagens de descanso
O City chega ao clássico após uma vitória convincente por 5 a 1 sobre o Porto na Champions League, o que lhe dá uma leve vantagem física sobre o rival. Enquanto o United entrou em campo na noite de quinta-feira por uma competição europeia contra o Sabah, Maresca tratou de descartar rapidamente a ideia de que 48 horas extras de descanso seriam o fator decisivo no confronto.
"Às vezes isso acontece no futebol", disse Maresca. "Não tenho nenhuma dúvida de que o Man United vai estar pronto. O que importa é se adaptar. Aconteceu conosco no ano passado, nesta temporada com eles. Na próxima temporada vai acontecer com um time diferente."
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Notícias do time e atualizações sobre lesões
Em campo, o City recebeu um impulso significativo com a notícia de que Nico O'Reilly está pronto para voltar ao time titular. O lateral-esquerdo inglês fez falta ao Manchester City depois de ficar fora por causa de um problema nas costas que se agravou durante uma sessão de aquecimento contra o Coventry. Seu retorno dá a Maresca a tão necessária flexibilidade tática contra um time do United comandado por Michael Carricks. No entanto, o ponta Jérémy Doku segue fora enquanto continua se recuperando de um problema na panturrilha.
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