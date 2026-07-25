Enzo Maresca afirma que não será uma “cópia” de Pep Guardiola, e o novo técnico do Manchester City promete evitar as armadilhas de Sir Alex Ferguson e Arsène Wenger

Era impossível ignorar a presença de Guardiola enquanto Enzo Maresca participava de sua primeira coletiva de imprensa desde que assumiu o comando do Manchester City. O italiano não é um rosto novo no clube, já que anteriormente integrou a comissão técnica como técnico da equipe sub-23 antes de trabalhar diretamente sob o comando de Guardiola como assistente técnico da equipe principal durante a histórica campanha de 2022-23, quando o clube conquistou a tríplice coroa — uma história refletida na faixa com os dizeres “Bem-vindo de volta, Enzo” que o recebeu em sua apresentação oficial. Apesar de admitir abertamente que a mudança parecia “um retorno ao lar”, Maresca não perdeu tempo em deixar claro que não tinha intenção de simplesmente replicar os métodos do homem que está substituindo.

Maresca revelou que ele e Guardiola continuam incrivelmente próximos e que até passaram algum tempo juntos no início da semana. No entanto, o novo técnico traçou uma linha firme em relação à sua própria filosofia de futebol, afirmando que, embora a diretoria do City o tenha contratado por reconhecer princípios conceituais em comum, ele não será uma imitação passiva. “Pode haver alguns conceitos semelhantes, mas cada técnico é diferente”, explicou Maresca. “Não acho que existam treinadores capazes de copiar e colar o trabalho de outros; isso é difícil. Não vejo o futebol da mesma maneira, e é por isso que não acredito em copiar e colar.”