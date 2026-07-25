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Enzo Maresca afirma que não será uma “cópia” de Pep Guardiola, e o novo técnico do Manchester City promete evitar as armadilhas de Sir Alex Ferguson e Arsène Wenger
Maresca se inspira na trajetória de Pep 74
Era impossível ignorar a presença de Guardiola enquanto Enzo Maresca participava de sua primeira coletiva de imprensa desde que assumiu o comando do Manchester City. O italiano não é um rosto novo no clube, já que anteriormente integrou a comissão técnica como técnico da equipe sub-23 antes de trabalhar diretamente sob o comando de Guardiola como assistente técnico da equipe principal durante a histórica campanha de 2022-23, quando o clube conquistou a tríplice coroa — uma história refletida na faixa com os dizeres “Bem-vindo de volta, Enzo” que o recebeu em sua apresentação oficial. Apesar de admitir abertamente que a mudança parecia “um retorno ao lar”, Maresca não perdeu tempo em deixar claro que não tinha intenção de simplesmente replicar os métodos do homem que está substituindo.
Maresca revelou que ele e Guardiola continuam incrivelmente próximos e que até passaram algum tempo juntos no início da semana. No entanto, o novo técnico traçou uma linha firme em relação à sua própria filosofia de futebol, afirmando que, embora a diretoria do City o tenha contratado por reconhecer princípios conceituais em comum, ele não será uma imitação passiva. “Pode haver alguns conceitos semelhantes, mas cada técnico é diferente”, explicou Maresca. “Não acho que existam treinadores capazes de copiar e colar o trabalho de outros; isso é difícil. Não vejo o futebol da mesma maneira, e é por isso que não acredito em copiar e colar.”
- AFP
Desafiando as maldições históricas das lendárias dinastias da Premier League
O novo técnico do City demonstrou um profundo conhecimento da história do futebol inglês moderno quando questionado sobre a desafiadora tarefa de suceder um treinador que marcou uma era. Maresca citou explicitamente os colapsos administrativos e estruturais catastróficos e de longo prazo que assolaram o Manchester United após a saída de Sir Alex Ferguson, bem como a transição tumultuada pela qual o Arsenal passou depois que Arsène Wenger deixou o cargo.
Em vez de se esquivar dessa maldição histórica, Maresca classificou a vaga como o maior privilégio profissional. “Para os treinadores que passam muitos anos no mesmo clube, depois disso é sempre um pouco difícil — depois de Sir Alex, depois de Arsène”, observou Maresca com franqueza. “Mas também é um desafio tentar fazer as coisas certas imediatamente por esta organização, pelos torcedores, por todos.”
Uma fonte de confiança na estabilidade do clube
Quando questionado sobre o que lhe dá confiança de que poderá evitar as armadilhas que fizeram tropeçar os treinadores que seguiram os passos de Ferguson, do United, ou de Wenger, do Arsenal, Maresca apontou diretamente para a estrutura que o cerca no City, em vez de qualquer aspecto específico de sua própria abordagem. Ele argumentou que a rara estabilidade do clube no nível da diretoria, e não qualquer característica individual sua, o coloca em uma posição mais forte do que a maioria.
“Acho que a organização é o mais importante”, disse Maresca. “Este clube, esta organização, teve três treinadores em 17 anos. Isso não é normal. Não acontece com frequência.” Ele continuou, definindo essa consistência como o verdadeiro alicerce por trás do sucesso do City na última década e meia, algo que agora ele espera aproveitar, em vez de perturbar. “Então, essa provavelmente é uma das razões pelas quais estou confiante de que podemos fazer um ótimo trabalho; podemos continuar o trabalho que vem sendo feito nos últimos 14, 15 anos, desde Roberto Mancini, passando por Manuel Pellegrini e, como você disse, pelos dez anos de Pep.”
Maresca comenta sua saída do Chelsea com um sorriso
Maresca também foi questionado sobre as circunstâncias que envolveram sua saída do Chelsea, um assunto que gerou muita polêmica, dada a frustração pública do clube com sua saída no meio da temporada e seu pedido de desculpas — posteriormente excluído — publicado no Instagram. Em vez de evitar o assunto, ele respondeu com um largo sorriso que pareceu amenizar completamente a tensão da situação.
“Para ser sincero, me sinto bastante sortudo em relação aos meus ex-clubes, o Leicester e o Chelsea; acho que fizemos um ótimo trabalho nos dois clubes. A identidade das equipes era clara; o sucesso das equipes era claro. E me sinto muito sortudo por ter feito parte desses clubes”, disse Maresca. “Mas agora acho que estamos aqui hoje; isso é o mais importante. O foco é apenas o City. Não tenho nada a acrescentar.”
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