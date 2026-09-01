A cortina foi oficialmente fechada sobre o mercado de transferências de verão nas principais ligas europeias, após o término do prazo estabelecido para os clubes concluírem suas negociações, com a janela devendo ser reaberta em janeiro próximo.

O mercado de transferências na Inglaterra e na Espanha foi encerrado à 01h00 de quarta-feira, no horário de Meca, enquanto o mercado na França, na Alemanha e na Itália terminou às 21h00 de terça-feira.

Mas, apesar do fechamento da janela de transferências, a emoção ainda não acabou, pois há várias negociações que ainda aguardam o anúncio oficial, depois que acordos foram alcançados antes do prazo final.

Longe das principais ligas europeias, as transferências continuam na Turquia até a próxima sexta-feira, enquanto o mercado no México se encerra no dia 11 de setembro deste ano, e em Portugal no dia 15 do mesmo mês, ao passo que o prazo final na Arábia Saudita se estende até o dia 12 de outubro próximo.

E aqui estão os principais destaques em negociações e bastidores do último dia do mercado de transferências nas cinco grandes ligas europeias.

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