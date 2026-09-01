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Enzo, Jesus e muito mais: confira as principais negociações das últimas horas no mercado de transferências

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Confira as principais negociações e os bastidores do último dia da janela de transferências de verão nas grandes ligas europeias

A cortina foi oficialmente fechada sobre o mercado de transferências de verão nas principais ligas europeias, após o término do prazo estabelecido para os clubes concluírem suas negociações, com a janela devendo ser reaberta em janeiro próximo.

O mercado de transferências na Inglaterra e na Espanha foi encerrado à 01h00 de quarta-feira, no horário de Meca, enquanto o mercado na França, na Alemanha e na Itália terminou às 21h00 de terça-feira.

Mas, apesar do fechamento da janela de transferências, a emoção ainda não acabou, pois há várias negociações que ainda aguardam o anúncio oficial, depois que acordos foram alcançados antes do prazo final.

Longe das principais ligas europeias, as transferências continuam na Turquia até a próxima sexta-feira, enquanto o mercado no México se encerra no dia 11 de setembro deste ano, e em Portugal no dia 15 do mesmo mês, ao passo que o prazo final na Arábia Saudita se estende até o dia 12 de outubro próximo.

E aqui estão os principais destaques em negociações e bastidores do último dia do mercado de transferências nas cinco grandes ligas europeias.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

  • O mais caro da Premier League: Enzo se transfere oficialmente para o City

    O argentino Enzo Fernández completou sua transferência do Chelsea para o Manchester City, em uma negociação que atingiu o valor de 125 milhões de libras esterlinas, depois de assinar um contrato de 5 anos com o clube.

    Com essa transferência, Fernández se tornou o jogador mais caro da história da Premier League, em posição de empate, além de voltar a trabalhar com seu ex-treinador no Chelsea, Enzo Maresca, no Etihad Stadium.

    O Chelsea tinha a opção de recuar da conclusão da negociação, após o colapso de suas conversas para contratar o meio-campista do Monaco Lamine Camara como substituto de Fernández, mas decidiu permitir a transferência do jogador e concluir o negócio.

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  • Negócio do Atlético de Madrid desmorona

    A tentativa do Atlético de Madrid de contratar o argentino Nicolás Tagliafico por empréstimo fracassou, segundo informou o jornal As.

    O clube madrilenho havia chegado a um acordo em relação à negociação, porém a falta de margem suficiente no teto salarial impediu a conclusão da transferência do jogador.

  • Fracasso na transferência de Camara para o Chelsea

    A transferência de Lamine Camara para o Chelsea fracassou. O meio-campista deveria se juntar ao clube londrino para compensar a saída de Enzo Fernández.

    A rede "Sky Sports" informou que o Chelsea havia chegado a um acordo escrito e completo com o Monaco, antes de o clube francês voltar atrás no acordo.

    A emissora acrescentou que o Monaco renegociou a transferência de Folarin Balogun para o Everton, antes de recuar do acordo que havia previamente confirmado com o Chelsea.

    Também apontou que a diretoria do Chelsea está bastante irritada e considera que o Monaco agiu de maneira extremamente pouco profissional.

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  • Grealish retorna ao Everton

    Jack Grealish, ponta do Manchester City, retornou oficialmente às fileiras do Everton por empréstimo até o fim da temporada.

    O período de empréstimo se estende até o fim do contrato do jogador com o Manchester City no Etihad Stadium.

  • Renato Sanches se separa do Paris Saint-Germain

    O Paris Saint-Germain encerrou sua relação com o jogador português Renato Sanches, após rescindir oficialmente o contrato de forma amigável, mesmo faltando um ano para o fim do vínculo.

    O meio-campista, de 29 anos, chegou ao clube parisiense em 2022, mas disputou apenas 27 partidas com a camisa da equipe durante todo o seu período.

    Sanches está agora livre e pode assinar com qualquer clube que deseje contratá-lo.

  • Manchester United rejeita proposta do Everton

    O Manchester United recusou uma proposta do Everton para contratar seu atacante Joshua Zirkzee por empréstimo.

    Segundo a rede "Sky Sports", o Everton se ofereceu para pagar um valor total próximo de 10 milhões de libras esterlinas, incluindo o salário do jogador durante toda a temporada, além do valor do empréstimo.

    O Manchester United havia entrado em negociações com a Juventus e a Fiorentina pelo empréstimo do atacante, mas as duas tentativas não tiveram sucesso.

    No entanto, a diretoria do Manchester United considerou que a movimentação do Everton veio tarde demais, e que o valor financeiro da proposta não era atraente o suficiente para ser aceito.

  • O Aïnaoui se transfere para o Leipzig

    O clube alemão anunciou ter chegado a um acordo com a Roma para a contratação do internacional marroquino Neil El Aynaoui por empréstimo.

    De acordo com o que revelou o jornalista Fabrizio Romano, o valor do empréstimo é de 4 milhões de euros, com o acordo incluindo uma opção de compra fixada em 25 milhões de euros, além de um percentual sobre o valor de qualquer transferência futura do jogador.

    El Aynaoui foi um dos nomes de maior destaque que chamaram a atenção durante as disputas da Copa do Mundo.

  • O Barcelona anuncia a saída de um de seus jogadores

    O Barcelona anunciou que chegou a um acordo com o clube italiano Venezia para a transferência do meia ofensivo espanhol Toni Fernández.

    O clube catalão confirmou que manteve a opção de recompra do jogador, além de garantir uma porcentagem sobre o valor de uma eventual venda futura.

    Fernández, de 18 anos, disputou duas partidas com a camisa do Barcelona na última temporada.

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  • Manchester United desiste de contratar Nuri

    O Manchester United estudou a possibilidade de contratar o argelino Rayan Aït-Nouri, jogador do Manchester City, para reforçar a posição de lateral-esquerdo, nas últimas horas da janela de transferências.

    Segundo a rede "Sky Sports", o clube recuou na conclusão do negócio depois que o acordo proposto incluiu uma cláusula que o obrigaria a comprar o jogador em definitivo ao fim do período de empréstimo.

    O Manchester United prefere adiar o investimento nessa posição até o próximo verão, a fim de fechar um negócio de longo prazo, deixando Luke Shaw seguir como lateral-esquerdo titular no elenco principal.

  • Modric ao Tottenham por empréstimo

    O ucraniano Mykhailo Mudryk completou sua transferência do Chelsea para o Tottenham por empréstimo de uma temporada.

    O acordo inclui uma opção que permite ao Tottenham comprar o ponta em definitivo, depois que o jogador ficou ausente das partidas oficiais desde novembro de 2024 por causa de uma suspensão relacionada a doping, antes de a questão ser resolvida em julho passado.

  • Chelsea acerta contratação de substituto de Enzo Fernández

    O Chelsea chegou a um acordo com o Monaco para a contratação do meio-campista Lamine Camara, em uma transferência avaliada em 47 milhões de libras esterlinas.

    Camara deve assinar um contrato de 6 anos com o clube londrino, após passar com sucesso pelos exames médicos, segundo a rede "Sky Sports".

    Esta negociação acontece horas depois de o Chelsea concordar em vender o argentino Enzo Fernández ao Manchester City por 125 milhões de libras esterlinas, em uma transferência que iguala o recorde britânico.

    Camara disputou 31 partidas com a camisa do Monaco na última temporada, marcando 3 gols e dando 4 assistências.

  • Manchester City anuncia a contratação de Ndiaye

    O Manchester City concluiu a contratação de Iliman Ndiaye, vindo do Everton, em uma transferência que pode chegar a 65 milhões de libras esterlinas, segundo fontes do "Sky Sports".

    O jogador, de 26 anos, assinou um contrato válido até 2031, com o Manchester City pagando um valor fixo de 60 milhões de libras esterlinas, além de outros 5 milhões em variáveis.

    A movimentação do Manchester City veio para reforçar as opções ofensivas, depois de ter liberado as saídas de Sávio e Omar Marmoush para o Tottenham no início do mês, o que reduziu as alternativas à disposição de Enzo Maresca na posição de ponta.

    Por outro lado, o Everton trabalha para fechar um acordo pelo empréstimo do atacante Joshua Zirkzee, do Manchester United.

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  • O jogador do Arsenal reforça o elenco do Borussia Dortmund

    O Borussia Dortmund anunciou a contratação de Ethan Nwaneri, jogador do Arsenal, por empréstimo por uma temporada.

    O clube alemão recorreu ao mercado de transferências para reforçar o elenco após a grave lesão no joelho sofrida pelo recém-chegado Giannis Konstantelias.

    Nwaneri já havia sido alvo do Dortmund durante a última janela de transferências do verão, antes de o clube finalmente conseguir garantir seus serviços neste verão.

    Mikel Arteta e a diretoria do Arsenal desejam que o jovem jogador tenha minutos de jogo com regularidade, o que levou o clube a aprovar sua saída temporária para o Campeonato Alemão.

  • Goleiro do Chelsea rumo ao Como

    O goleiro espanhol Robert Sánchez concluiu sua transferência do Chelsea para o Como, da Itália, por empréstimo de uma temporada.

    Sánchez perdeu espaço na hierarquia dos goleiros do Chelsea após a contratação do argentino Emiliano Martínez, vindo do Aston Villa, e decidiu buscar uma nova experiência no Campeonato Italiano.

    Em outras negociações, o meio-campista Dario Essugo foi para o Strasbourg por empréstimo de uma temporada, depois de ter despertado o interesse do Hull City durante a atual janela de transferências.

    O atacante David Washington também concluiu sua transferência em definitivo para o Strasbourg, três anos após sua chegada ao Chelsea, vindo do Santos por 17,1 milhões de libras esterlinas, período em que disputou apenas três partidas.

    Já o atacante Deivid Richards se juntou ao Wimbledon por empréstimo de uma temporada.

  • Nova contratação do Liverpool

    O Liverpool anunciou, na terça-feira, uma nova contratação horas antes do fechamento da janela de transferências do verão europeu. O clube divulgou um comunicado oficial no qual confirmou ter chegado a um acordo para a contratação do goleiro Luka Broegmans, do clube belga Genk.

    O jogador, de 18 anos, assinou um contrato de longa duração com o Liverpool no centro de treinamento AXA.

    De acordo com a emissora britânica "BBC", o valor da negociação chega a 30 milhões de libras esterlinas, incluindo os bônus, e ele permanecerá no Genk por empréstimo nesta temporada antes de se transferir para Anfield antes do início da temporada 2027-2028.

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  • FBL-ENG-PR-GER-BUNDESLIGA-ARSENAL-DORTMUND-FRIENDLYAFP

    Martinelli em Riade

    O brasileiro Gabriel Martinelli, ponta do Arsenal, chegou à capital saudita, Riade, para se transferir ao Al-Hilal durante a atual janela de transferências de verão.

    O jornal saudita "Asharq Al-Awsat" publicou um vídeo que mostrou Martinelli após sua chegada a Riade, antes de embarcar em um carro particular a caminho de concluir seu contrato com o "Chefe" no atual mercado de verão.

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  • Empréstimo de estrela do Newcastle para a Juventus

    O Newcastle United anunciou a saída de seu atacante alemão Nick Woltemade, de 24 anos, para a Juventus, da Itália, por empréstimo até o fim da temporada 2026-2027.

    Woltemade havia se juntado ao Newcastle durante a última janela de transferências de verão em uma grande negociação no valor de 75 milhões de euros, mas fez uma primeira temporada oscilante com o Newcastle, tendo marcado 11 gols e dado 6 assistências em 53 partidas.

    O clube confirmou em comunicado oficial a transferência do atacante alemão para a Juventus, esclarecendo: "Um novo jogador se junta ao elenco do técnico Luciano Spalletti nesta temporada, com Nick Woltemade deixando o Newcastle para se juntar à Juventus por empréstimo até 30 de junho de 2027".

  • Barcelona: sem novas contratações

    O Barcelona fechou a porta para a possibilidade de fazer uma nova contratação nas últimas horas do mercado de transferências de verão, confirmando que o elenco não terá nenhum reforço antes do fim da janela.

    Deco, diretor esportivo do clube catalão, afirmou em declarações à rede "Gigantes" que não há intenção de contratar um novo jogador nas últimas horas, encerrando assim a esperança do Barcelona de reforçar a defesa, apesar dos relatos que falavam sobre possíveis movimentações do clube nessa posição.

    Gabriel Jesus será a última contratação do Barcelona durante a atual janela de transferências, depois de o clube ter contratado também Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Rodri e Dominik Livaković para o time principal.

  • Harvey Elliott se transfere para La Liga

    O Valencia anunciou oficialmente a contratação do inglês Harvey Elliott, que chega emprestado pelo Liverpool para reforçar o elenco na próxima temporada.

    Aos 23 anos, Elliott deve acrescentar a qualidade de que o Valencia precisa no meio-campo, depois que o clube espanhol fechou o acordo com o Liverpool nas últimas horas.

    Conforme o acordo, o jogador se juntará ao Valencia por empréstimo até o fim da temporada 2026-2027, sem que o contrato inclua opção de compra em definitivo.

  • Mostafa Mohamed retorna à Turquia

    O clube turco Konyaspor anunciou nesta terça-feira a contratação do atacante egípcio Mostafa Mohamed, com um contrato válido por três anos, vindo do Nantes após uma grande crise com o clube francês.

    A conta do Konyaspor na plataforma X publicou um vídeo de boas-vindas a Mostafa Mohamed, no qual o astro egípcio aparece com a famosa comemoração do arco e flecha, que representa o símbolo de seu antigo clube, o Zamalek.

    Mostafa Mohamed não é um estranho ao futebol turco, já que vestiu a camisa do Galatasaray em 2021.

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  • Negócio histórico na Premier League

    O Manchester City fechou a contratação do argentino Enzo Fernández, meio-campista do Chelsea, em uma das maiores negociações do mercado de transferências de verão, depois que os dois clubes chegaram a um acordo sobre a transferência do jogador para o Etihad Stadium.

    Fabrizio Romano, jornalista especializado em notícias de transferências, anunciou que o negócio foi concretizado, confirmando que seu valor ultrapassa os 125 milhões de libras esterlinas, após longas negociações entre os dois clubes, enquanto o jogador se prepara para se submeter aos exames médicos antes de concluir sua transferência.

    Com esse valor, Enzo Fernández se torna a contratação mais cara da história da Premier League, superando o recorde anterior registrado em nome do sueco Alexander Isak, que se transferiu do Newcastle United para o Liverpool por 125 milhões de libras esterlinas.

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  • A Juventus contrata jogador senegalês

    A Juventus anunciou a contratação do senegalês Pape Matar Sarr, meio-campista do Tottenham, por empréstimo de uma temporada.

    O acordo inclui uma cláusula que obriga o clube italiano a comprar o jogador por 25,6 milhões de libras esterlinas, caso sejam cumpridas uma série de condições ligadas ao desempenho do atleta durante o período de empréstimo.

  • Al-Buleahi rumo ao Al-Shabab

    O Al-Shabab anunciou a contratação do zagueiro internacional saudita Ali Al-Bulaihi de uma forma marcante, que alguns consideraram uma provocação ao vizinho e rival Al-Hilal.

    O Al-Shabab publicou, através de sua conta oficial na rede social "X", um comunicado anunciando a contratação de Ali Al-Bulaihi por uma temporada.

    Contudo, o que chamou a atenção no anúncio não foi o comunicado em si, mas o que o Al-Shabab escreveu em sua conta, comentando o comunicado com a frase: "Ali Al-Bulaihi no grande da capital", descrição que a torcida do Al-Hilal costuma atribuir ao seu time.

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  • Volltimädə chega a Turim

    A Juventus se prepara para receber o atacante alemão Nick Woltemade na cidade de Turim, depois de ter optado por ele para reforçar o setor ofensivo da equipe por empréstimo durante a atual temporada, graças à força física e à personalidade que apresenta dentro de campo.

    O atacante alemão já chegou à cidade de Turim, onde deverá passar pelos exames médicos como preparação para sua integração às fileiras da Juventus, segundo o jornalista alemão Florian Plettenberg.

  • Al Ittihad v Al Najma: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    O Al-Ittihad anuncia a saída de Diaby

    O clube saudita Al-Ittihad anunciou a saída de seu astro francês Moussa Diaby rumo ao alemão Bayer Leverkusen durante a atual janela de transferências de verão.

    O Al-Ittihad publicou um vídeo, por meio de sua conta oficial na rede social "X", no qual reuniu os principais lances de Diaby com a equipe, sob o título "Deixou um legado e partiu".

    O clube saudita anunciou a aprovação da venda do ponta francês ao Bayer Leverkusen, agradecendo-lhe pelo período que passou no elenco.

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  • Finalmente: Barcelona anuncia seu novo atacante

    O Barcelona anunciou a contratação do atacante brasileiro Gabriel Jesus, vindo do Arsenal, durante a atual janela de transferências de verão.

    O Barça afirmou, em comunicado oficial: "Arsenal e Barcelona chegaram a um acordo sobre a transferência de Gabriel Jesus para o clube catalão, onde o atacante brasileiro assinou um contrato com o Barcelona por três temporadas".

    E acrescentou: "Gabriel Jesus nasceu em São Paulo, no Brasil, em 3 de abril de 1997, e começou sua carreira no futebol em sua cidade natal, no clube Anhanguera. Depois transferiu-se para as categorias de base do Palmeiras, de São Paulo, um dos maiores clubes do país. Disputou suas primeiras partidas pelo time em março de 2015, conquistou a Copa do Brasil em 2015 e o Campeonato em 2016, além de ter recebido o prêmio de melhor jogador do Campeonato Brasileiro em 2016".

  • Oficial: jogador do Arsenal rumo à Bundesliga

    O Arsenal anunciou oficialmente a transferência de seu meia português Fábio Vieira, de 26 anos, para o Hamburgo.

    Vieira chegou ao Arsenal em 2022 e disputou 49 partidas com a camisa do clube londrino, antes de retornar ao clube pelo qual jogou emprestado na última temporada, em uma negociação avaliada em cerca de 10 milhões de euros.

  • O Bayern de Munique se retira do mercado de transferências

    Christoph Freund, diretor esportivo do Bayern de Munique, afirmou que o clube não fará novas contratações no que resta da janela de transferências, apesar da possibilidade de saída de alguns jogadores no próximo período.

    Freund disse, em declarações à imprensa alemã: "Não vai acontecer mais nada em relação a novas contratações. Já quanto às saídas, a janela de transferências continuará aberta após hoje em alguns países, por isso algo pode acontecer".

    Ele também confirmou que Sacha Boey treina separadamente à espera de uma possível saída do time, enquanto o clube acabou decidindo contar com a permanência de Hiroki Ito em seu elenco.

  • Negócio italiano para o Chelsea

    O Chelsea anunciou um acordo para a contratação do zagueiro italiano Honest Ahanor, da Atalanta, ficando definido que o jogador se juntará oficialmente ao elenco em 2027.

    Ahanor, de 18 anos, disputou 35 partidas pela Atalanta na última temporada, em sua primeira campanha na cidade de Bérgamo, após ter se transferido do Genoa em julho de 2025.

    O nível de destaque apresentado por Ahanor em seu clube contribuiu para que ele conquistasse a oportunidade de defender a seleção principal da Itália, tendo disputado seus dois primeiros jogos em nível internacional durante o último mês de junho.

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  • O jogador senegalês de Paris para o Aston Villa

    O Aston Villa anunciou oficialmente a contratação do jovem atacante senegalês Ibrahim Mbaye, vindo do Paris Saint-Germain, em uma transferência avaliada em 55 milhões de euros, para que o jogador de 18 anos inicie um novo capítulo em sua trajetória na Premier League.

    A negociação havia entrado em suas etapas finais nos últimos dias, depois que os dois clubes chegaram a um acordo sobre a transferência do jogador, antes de Mbaye viajar para a Inglaterra a fim de realizar os exames médicos e assinar seu contrato com o Aston Villa.

    Mbaye chega ao Aston Villa após uma passagem curta, porém marcante, pelo Paris Saint-Germain, cuja academia ingressou aos 10 anos, antes de ser promovido ao time principal e disputar sua primeira partida como profissional em agosto de 2024, quando tinha 16 anos, 6 meses e 23 dias, tornando-se o jogador mais jovem a começar uma partida pelo clube parisiense.

  • Chelsea v Real Sociedad - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Acordo preliminar pela transferência aguardada

    O Manchester City chegou a um acordo preliminar com o Chelsea pela contratação de Enzo Fernández, em uma negociação que se aproxima do desfecho nas últimas horas antes do fechamento da janela de transferências.

    De acordo com o jornal britânico "The Sun", os dirigentes do Manchester City finalmente abriram negociações diretas com o clube rival da Premier League pela contratação do meio-campista de 25 anos, na última segunda-feira.

    Fernández se prepara para reencontrar o ex-treinador do Chelsea Enzo Maresca, que sucedeu Pep Guardiola no comando do Manchester City, assumindo o cargo de treinador no Etihad Stadium durante o verão.

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  • O Atlético de Madrid se movimenta para contratar Tagliafico

    O Atlético de Madrid trabalha pela contratação do lateral-esquerdo argentino Nicolás Tagliafico, jogador do Olympique Lyonnais, para reforçar seu elenco durante a janela de transferências, segundo o jornal espanhol "AS".

    O jogador já deu sinal verde para a concretização do negócio, num momento em que o clube madrilenho enfrenta a concorrência da Juventus pela sua contratação.

  • Fracassa transferência de Richarlison para o Everton

    Segundo a rede "Sky Sports", o brasileiro Richarlison não vai retornar ao Everton após 4 anos de sua saída do clube, já que a expectativa é de que o atacante brasileiro, cujo nome foi ligado a uma saída, permaneça no elenco do Tottenham.

    E este não foi o único golpe sofrido pelo Everton, pois a rede "Sky Alemanha" informou que Jamie Leweling, meia-atacante inglês internacional do Stuttgart, também recusou uma proposta do clube da cidade de Liverpool, que ofereceu 43 milhões de euros para contratá-lo.

    A Roma também não conseguiu chegar a um acordo pelo mesmo jogador, enquanto o Everton pode ter sucesso em fechar outros negócios, entre eles a possibilidade de contratar Folarin Balogun, atacante do Monaco.

  • Jogador do Chelsea se aproxima do Tottenham

    Mykhailo Mudryk, estrela do Chelsea, está próximo de se transferir oficialmente para o Tottenham Hotspur durante a atual janela de transferências de verão.

    Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências, escreveu em sua conta na rede "X": "Mykhailo Mudryk vai se transferir para o Tottenham. Está tudo acertado, incluindo os termos pessoais do contrato".

    E Romano acrescentou: "Mudryk vai se juntar ao Tottenham por empréstimo mediante o pagamento de uma taxa, e também se entende que o acordo inclui uma cláusula que permite a compra do jogador, mas que não é obrigatória".

  • O Paris Saint-Germain fecha as portas do mercado

    O clube parisiense tentou, nas últimas 24 horas, contratar um dos jogadores ofensivos, mas não obteve sucesso.

    De acordo com a rede RMC, as movimentações do Paris Saint-Germain no mercado de transferências chegaram ao fim, pelo menos no que diz respeito a novas contratações. Já no que se refere às saídas, a situação do português Renato Sanches segue merecendo atenção.

    O Paris Saint-Germain fez um mercado de transferências histórico no que tange aos jogadores que deixaram o clube, depois que o valor de suas vendas atingiu cerca de 370 milhões de euros.

  • Arsenal e Borussia Dortmund entram em acordo

    O Borussia Dortmund fechou uma contratação ofensiva de destaque junto ao Arsenal nas últimas horas da atual janela de transferências de verão.

    Fabrizio Romano, especialista no mercado da bola, escreveu em sua conta na rede "X": "O Borussia Dortmund chegou a um acordo verbal para contratar Ethan Nwaneri, do Arsenal. Negócio fechado!".

    E acrescentou Romano: "Ficou acertado o empréstimo de Nwaneri por uma temporada inteira junto ao Arsenal, depois que o jogador concordou com essa transferência nas últimas horas".

  • Icardi retorna à Itália?

    A Lazio estuda a possibilidade de contratar o atacante argentino Mauro Icardi, segundo o jornal La Gazzetta dello Sport.

    O agente do jogador, Litterio Pino, afirmou: "A Lazio? Há conversas sobre o assunto".

    O atacante argentino tem 33 anos e joga pelo Galatasaray, da Turquia, desde 2022, depois de ter passado pelo Paris Saint-Germain.

  • Novo empréstimo para Grealish

    Jack Grealish, astro do Manchester City, aceitou se transferir para o Everton por empréstimo durante a atual janela de transferências de verão, após uma passagem anterior pelo Aston Villa.

    Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências, escreveu em sua conta na rede "X": "Jack Grealish passará pelos exames médicos na terça-feira, como preparativo para sua chegada ao Everton. O negócio está fechado".

    E acrescentou Romano: "Foi alcançado um acordo com o Manchester City sobre a transferência de Grealish por empréstimo, após a obtenção da aprovação do jogador quanto à ida para o Everton".