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Enzo Fernández vai jogar pelo Chelsea contra o Manchester United? Liam Rosenior traz novidades após o último treino
Fernández volta ao elenco
Fernandez está oficialmente à disposição para o confronto decisivo deste sábado contra o Manchester United, em Stamford Bridge. O meio-campista passou os últimos dois jogos assistindo do banco, após cumprir uma suspensão imposta pelo clube devido a comentários sobre seu futuro e uma possível transferência para o Real Madrid.
Em declarações à imprensa antes da visita do United, Rosenior confirmou que o jogador de 25 anos tem se destacado nos treinos o suficiente para reconquistar seu lugar no elenco. “Enzo tem estado com o grupo e tem treinado muito, muito bem. Portanto, tudo segue como de costume em termos de escalação para o jogo”, explicou o técnico do Chelsea. “Ele voltou ao grupo esta semana, e o clima tem sido excelente. Em termos de dedicação e comprometimento, Enzo tem sido excepcional.”
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O motivo da suspensão
A medida disciplinar foi tomada depois que Fernández se mostrou abertamente receptivo ao suposto interesse do Real Madrid, afirmando não ter certeza se permaneceria no Chelsea após o verão e expressando o desejo de morar na capital espanhola. Rosenior manteve uma postura firme na ocasião, insistindo que o jogador, que vinha atuando como capitão na ausência de Reece James, “havia ultrapassado os limites”.
Durante sua ausência de duas partidas, o Chelsea teve resultados mistos. O time conquistou uma vitória dominante por 7 a 0 sobre o Port Vale nas quartas de final da FA Cup, mas enfrentou dificuldades na Premier League, sofrendo uma derrota por 3 a 0 em casa contra o Manchester City. Seu retorno dá um impulso significativo ao meio-campo, que careceu de controle durante a derrota contra os Citizens.
Atualizações sobre lesões na defesa do Blues
Além do retorno de Fernández, Rosenior deu mais detalhes sobre a condição física do elenco, com Trevoh Chalobah prestes a voltar aos gramados. O zagueiro está fora de ação desde que o Paris Saint-Germain eliminou o Chelsea da Liga dos Campeões, mas agora já voltou a treinar em Cobham.
“Trevoh treinou hoje, mas não totalmente; foi um treino adaptado”, observou Rosenior. “Vamos tomar uma decisão sobre ele, mas ele está muito, muito perto.” No entanto, nem tudo são boas notícias para os Blues, já que o capitão do clube, Reece James, ainda está longe de retornar. Rosenior acrescentou: “Reece ainda está um pouco mais longe”, enquanto o lateral-direito continua sua recuperação da lesão sofrida contra o Newcastle há um mês.
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Colwill acelera a recuperação
Em um grande sinal positivo para as perspectivas de longo prazo da defesa do Chelsea, Levi Colwill está dando passos significativos em sua recuperação de uma grave lesão no ligamento cruzado anterior (LCA). O jogador formado na base deve entrar em campo pela equipe sub-21 em um amistoso a portas fechadas na sexta-feira, enquanto recupera sua forma física para os jogos.
Rosenior está otimista de que o jogador da seleção inglesa possa atuar pela equipe principal antes do fim da temporada, afirmando: “Espero [ver o Levi antes do fim da temporada], pois ele é um jogador excepcional e um líder no vestiário. Quando se tem uma lesão de longa duração, da gravidade da lesão do Levi, é necessário um longo período de reabilitação. Quero ter certeza de que ele esteja 100% em termos de preparação física antes de considerá-lo para o time principal.”
O Chelsea recebe o United em Stamford Bridge no sábado para um confronto decisivo de “seis pontos” na disputa pela classificação para a Liga dos Campeões. O Blues, que ocupa a sexta colocação com 48 pontos, tem a chance de diminuir a diferença para o United, que está em terceiro lugar com 55 pontos.