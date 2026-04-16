Enzo Fernández vai jogar pelo Chelsea contra o Manchester United? Liam Rosenior traz novidades após o último treino

Em um grande sinal positivo para as perspectivas de longo prazo da defesa do Chelsea, Levi Colwill está dando passos significativos em sua recuperação de uma grave lesão no ligamento cruzado anterior (LCA). O jogador formado na base deve entrar em campo pela equipe sub-21 em um amistoso a portas fechadas na sexta-feira, enquanto recupera sua forma física para os jogos.

Rosenior está otimista de que o jogador da seleção inglesa possa atuar pela equipe principal antes do fim da temporada, afirmando: “Espero [ver o Levi antes do fim da temporada], pois ele é um jogador excepcional e um líder no vestiário. Quando se tem uma lesão de longa duração, da gravidade da lesão do Levi, é necessário um longo período de reabilitação. Quero ter certeza de que ele esteja 100% em termos de preparação física antes de considerá-lo para o time principal.”

O Chelsea recebe o United em Stamford Bridge no sábado para um confronto decisivo de “seis pontos” na disputa pela classificação para a Liga dos Campeões. O Blues, que ocupa a sexta colocação com 48 pontos, tem a chance de diminuir a diferença para o United, que está em terceiro lugar com 55 pontos.