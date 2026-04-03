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“Enzo Fernández ultrapassou os limites!” Liam Rosenior critica o meio-campista por causa de comentários sobre a transferência para o Real Madrid, enquanto o técnico do Chelsea, irritado, mira Marc Cucurella
Meio-campista afastado por motivos disciplinares
O meio-campista argentino recebeu uma suspensão de duas partidas, o que o impedirá de disputar tanto as quartas de final da FA Cup quanto um confronto decisivo da Premier League contra o Manchester City. Rosenior revelou que a decisão foi tomada após uma reunião privada realizada apenas uma hora antes de sua coletiva de imprensa pré-jogo. A decisão foi tomada depois que Fernández comentou sobre os rumores que o ligavam ao Real Madrid. O astro do Chelsea revelou: “Gostaria de morar na Espanha. Gosto muito de Madri; me lembra Buenos Aires. Os jogadores moram onde querem. Eu moraria em Madri. Me viro em inglês, mas me sentiria mais à vontade em espanhol.”
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Rosenior explica a postura intransigente
Embora Fernández tenha sido uma peça-chave no meio-campo do Blues, a comissão técnica e a diretoria do clube sentiram-se obrigadas a agir. A decisão não foi tomada isoladamente; os diretores esportivos e a diretoria se mantiveram unidos para garantir que os padrões internos fossem respeitados, independentemente do status ou do valor de mercado do jogador. O técnico enfatizou que, embora a porta continue aberta para o campeão da Copa do Mundo, a punição foi necessária para proteger o ambiente da equipe.
“Conversei com o Enzo há uma hora”, disse Rosenior. “Como clube de futebol, ele não estará disponível para o jogo de amanhã nem para o do Manchester City no próximo domingo. Um limite foi ultrapassado em relação à nossa cultura e ao que queremos construir. Tenho o maior respeito pelo Enzo como pessoa e como jogador, e ele está frustrado porque quer que tenhamos sucesso. Os comentários do Enzo e a entrevista do Cucurella vêm daí. Vêm de uma boa intenção, de quererem que o clube tenha sucesso.
“Enzo, em primeiro lugar, como caráter, pessoa e jogador, tenho o maior respeito. Ele está frustrado porque quer que tenhamos sucesso. Em termos da decisão, não se trata apenas de mim, nem dos diretores esportivos, da diretoria ou dos jogadores; estamos alinhados em nossa decisão. A porta não está fechada para o Enzo. É uma sanção. É preciso proteger a cultura e, nesse sentido, um limite foi ultrapassado. Mesmo no Everton, não faltou empenho no seu desempenho. Quanto a falar por ele, o que ele quer e o seu futuro, não me cabe a mim falar sobre isso.”
Tensão em torno da entrevista com Cucurella
Os problemas disciplinares não se limitam a Fernández. O lateral Marc Cucurella também enfrentou a ira do técnico após expressar suas queixas sobre a direção do clube em uma entrevista à imprensa, na qual admitiu que teria dificuldade em recusar uma proposta do Barcelona. Ao contrário de seu companheiro de equipe, o espanhol evitou ser suspenso de uma partida, embora Rosenior tenha expressado profunda decepção pelo fato de o zagueiro não ter optado por discutir suas frustrações internamente em Cobham primeiro.
“Tive uma conversa fantástica com Marc ontem, durante meia hora no meu escritório”, observou Rosenior. “Estou aqui há menos de três meses e estou gostando muito. Minha decepção com a entrevista de Marc foi o rumo que ela tomou; acho que ele deveria ter falado conosco primeiro sobre como estava se sentindo. Como clube de futebol, sabemos que precisamos melhorar. Sabemos o que vamos fazer no verão para alcançar esses objetivos.”
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E agora?
O Chelsea se prepara para enfrentar o Port Vale nas quartas de final da FA Cup neste sábado, seguido por uma partida da Premier League contra o Manchester City na próxima semana. Fernandez, por sua vez, assistirá a ambos os jogos como espectador. Os Blues estão atualmente na briga por uma vaga na Liga dos Campeões na próxima temporada. O time ocupa a sexta posição na tabela da Premier League, com 48 pontos em 31 partidas, seis pontos atrás dos quatro primeiros colocados.