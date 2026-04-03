“Enzo Fernández ultrapassou os limites!” Liam Rosenior critica o meio-campista por causa de comentários sobre a transferência para o Real Madrid, enquanto o técnico do Chelsea, irritado, mira Marc Cucurella

Embora Fernández tenha sido uma peça-chave no meio-campo do Blues, a comissão técnica e a diretoria do clube sentiram-se obrigadas a agir. A decisão não foi tomada isoladamente; os diretores esportivos e a diretoria se mantiveram unidos para garantir que os padrões internos fossem respeitados, independentemente do status ou do valor de mercado do jogador. O técnico enfatizou que, embora a porta continue aberta para o campeão da Copa do Mundo, a punição foi necessária para proteger o ambiente da equipe.

“Conversei com o Enzo há uma hora”, disse Rosenior. “Como clube de futebol, ele não estará disponível para o jogo de amanhã nem para o do Manchester City no próximo domingo. Um limite foi ultrapassado em relação à nossa cultura e ao que queremos construir. Tenho o maior respeito pelo Enzo como pessoa e como jogador, e ele está frustrado porque quer que tenhamos sucesso. Os comentários do Enzo e a entrevista do Cucurella vêm daí. Vêm de uma boa intenção, de quererem que o clube tenha sucesso.

“Enzo, em primeiro lugar, como caráter, pessoa e jogador, tenho o maior respeito. Ele está frustrado porque quer que tenhamos sucesso. Em termos da decisão, não se trata apenas de mim, nem dos diretores esportivos, da diretoria ou dos jogadores; estamos alinhados em nossa decisão. A porta não está fechada para o Enzo. É uma sanção. É preciso proteger a cultura e, nesse sentido, um limite foi ultrapassado. Mesmo no Everton, não faltou empenho no seu desempenho. Quanto a falar por ele, o que ele quer e o seu futuro, não me cabe a mim falar sobre isso.”