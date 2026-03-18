Enzo Fernández surpreende a todos: “Não sei se vou ficar no Chelsea, o futuro depois da Copa do Mundo”. Para onde ele pode ir

Enzo Fernández pode deixar o Chelsea. O meio-campista argentino, após a derrota para o Paris Saint-Germain que eliminou os Blues da Liga dos Campeões, falou assim à ESPN Argentina sobre seu futuro: “Se vou ficar no Chelsea? Não sei. Agora só penso na Premier League, temos oito jogos pela frente e depois vem a FA Cup (confronto contra o Port Vale no sábado, 4 de abril, nota do editor). Em junho haverá a Copa do Mundo, veremos depois o que acontece”.
ONDE VOCÊ PODE IR
Com contrato com o Chelsea que expira em 2032, o meio-campista argentino nascido em 2001 foi contratado pelo Benfica por 106,8 milhões de libras em 2023. Ele é muito cobiçado pelo Barcelona, Real Madrid e Paris Saint-Germain. Seu salário é de 10 milhões de libras por ano.
