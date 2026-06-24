Enzo Fernández será o próximo? Marc Cucurella se pronuncia sobre os rumores de que o vice-capitão do Chelsea se juntará a ele no Real Madrid

Cucurella concluiu oficialmente sua transferência do Chelsea para o Real Madrid, assinando um contrato de seis anos para jogar sob o comando de José Mourinho. Apesar de ter acabado de chegar a Madri, o jogador de 27 anos já está tentando trazer um rosto conhecido com ele, incentivando publicamente Fernández a considerar uma transferência para o gigante espanhol.

Em entrevista ao jornal espanhol *Marca*, Cucurella não escondeu seu desejo de ver o meio-campista seguir seus passos. Ele disse: “Ele é um ótimo jogador e um amigo meu. Ele me parabenizou pela contratação. Espero que isso aconteça. Ficaria muito feliz. Fomos muito felizes no Chelsea, e ter a oportunidade de ambos assinarmos com o Real Madrid no mesmo verão… Espero que ele tenha sorte e se torne um jogador do Real Madrid.”



