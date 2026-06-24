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Enzo Fernández será o próximo? Marc Cucurella se pronuncia sobre os rumores de que o vice-capitão do Chelsea se juntará a ele no Real Madrid
O apelo de Cucurella para o retorno de Fernández
Cucurella concluiu oficialmente sua transferência do Chelsea para o Real Madrid, assinando um contrato de seis anos para jogar sob o comando de José Mourinho. Apesar de ter acabado de chegar a Madri, o jogador de 27 anos já está tentando trazer um rosto conhecido com ele, incentivando publicamente Fernández a considerar uma transferência para o gigante espanhol.
Em entrevista ao jornal espanhol *Marca*, Cucurella não escondeu seu desejo de ver o meio-campista seguir seus passos. Ele disse: “Ele é um ótimo jogador e um amigo meu. Ele me parabenizou pela contratação. Espero que isso aconteça. Ficaria muito feliz. Fomos muito felizes no Chelsea, e ter a oportunidade de ambos assinarmos com o Real Madrid no mesmo verão… Espero que ele tenha sorte e se torne um jogador do Real Madrid.”
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O futuro incerto de Fernández em Londres
A situação do jogador da seleção argentina no Chelsea tornou-se um dos principais assuntos em pauta após uma temporada marcada por atritos em Stamford Bridge. Fernández ficou de fora do elenco na última temporada após fazer comentários que pareciam sugerir uma possível transferência para o Bernabéu, o que levou a um período de tensão com a diretoria anterior.
O jogador de 25 anos já havia gerado polêmica ao admitir sua predileção pela capital espanhola, afirmando: “Gosto muito de Madri – é parecida com Buenos Aires”. Quando questionado se se imaginava morando na cidade, ele respondeu: “Sim, claro”. Essas declarações acabaram levando à sua exclusão de partidas importantes contra o Manchester City e o Port Vale.
Questões disciplinares sob o regime anterior
O ex-técnico do Chelsea, Liam Rosenior, adotou uma postura firme em relação aos comentários públicos do meio-campista, sugerindo que “um limite foi ultrapassado” no que diz respeito ao seu comprometimento com o projeto. Fernández também deu a entender que estava inseguro após a eliminação da Liga dos Campeões, dizendo aos repórteres que “não sabia” se permaneceria no clube, acrescentando: “A Copa do Mundo está chegando, então vamos ver depois disso.”
No entanto, seu representante, o ex-jogador do PSG Javier Pastore, defendeu a integridade do jogador. Pastore disse: “Enzo não entendeu a situação. Quando o técnico lhe explicou, ele aceitou, pois é um profissional de alto nível que sempre se dedica totalmente onde quer que esteja e respeita as decisões. Mas não entendemos a punição, pois ele não menciona nenhum clube nem diz que quer deixar o Chelsea, longe disso. Ele apenas menciona Madri, a cidade, porque lhe perguntaram em qual cidade europeia ele gostaria de morar um dia.”
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A batalha de Xabi Alonso para manter as estrelas no time
O novo técnico do Chelsea, Xabi Alonso, enfrenta uma tarefa desafiadora ao tentar revitalizar um elenco que já perdeu Cucurella e ficou de fora das competições europeias. Embora Fernández continue sendo uma peça fundamental da equipe, tendo marcado 10 gols e dado quatro assistências em 35 partidas da Premier League na última temporada, a atração do Bernabéu continua sendo um fator de peso.