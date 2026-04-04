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Enzo Fernández ri com Marc Cucurella enquanto o vice-capitão do Chelsea fica sentado atrás do banco após ter sido suspenso para o confronto da FA Cup devido a comentários sobre o Real Madrid
Enzo e Cucurella riem nas arquibancadas
O meio-campista argentino foi recentemente deixado de fora da equipe do Chelsea pelo técnico Liam Rosenior, após um namoro muito divulgado com o Real Madrid. Apesar do drama em torno de sua repentina suspensão de duas partidas, Fernández parecia estar de ótimo humor. Visto sentado logo atrás do banco do Chelsea, vestindo um casaco de inverno cinza do clube, Fernández foi fotografado dando boas risadas com o lateral Cucurella, aparentemente indiferente à controvérsia em torno de seu futuro em Stamford Bridge.
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Por que Rosenior suspendeu Fernández
A ausência de Fernández chega no pior momento possível para os Blues. O jogador de 25 anos foi punido com uma suspensão de duas partidas pelo clube — o que o deixou de fora da vitória por 7 a 0 na FA Cup contra o Port Vale, no sábado, e de um confronto decisivo da Premier League contra o Manchester City. Rosenior confirmou que a decisão foi tomada após uma reunião privada, afirmando que o vice-capitão “ultrapassou os limites em termos de nossa cultura” com suas recentes declarações.
A suspensão decorre de uma entrevista reveladora no YouTube, na qual o jogador de 107 milhões de libras deu uma forte dica sobre o rumo que deseja dar à sua carreira. Quando questionado sobre seu futuro, Fernández confessou: “Gostaria de morar na Espanha. Gosto muito de Madri; me lembra Buenos Aires. Os jogadores moram onde querem. Eu moraria em Madri. Me viro em inglês, mas me sentiria mais à vontade em espanhol.”
O agente de Enzo Fernández critica o Chelsea
A severa medida disciplinar imposta por Rosenior e pela diretoria do Chelsea provocou indignação no entorno de Fernández. Seu agente, o ex-meio-campista do Paris Saint-Germain Javier Pastore, lançou um ataque contundente à decisão do clube, classificando a punição como “completamente injusta”. Pastore argumentou que a suspensão não condiz com a suposta infração, especialmente considerando a importância crucial dos próximos jogos para a temporada do Chelsea.
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O que vem a seguir para o Chelsea?
Enquanto Fernández e Cucurella trocavam piadas nas arquibancadas, seus companheiros de equipe golearam o Port Vale por 7 a 0, garantindo uma vaga nas semifinais da FA Cup. Fernández terá que ficar de fora do próximo confronto de grande destaque contra o Manchester City, deixando o Chelsea — que já está sob forte pressão — a enfrentar um dos maiores desafios da temporada sem um meio-campista fundamental.