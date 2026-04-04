Enzo Fernández ri com Marc Cucurella enquanto o vice-capitão do Chelsea fica sentado atrás do banco após ter sido suspenso para o confronto da FA Cup devido a comentários sobre o Real Madrid

A ausência de Fernández chega no pior momento possível para os Blues. O jogador de 25 anos foi punido com uma suspensão de duas partidas pelo clube — o que o deixou de fora da vitória por 7 a 0 na FA Cup contra o Port Vale, no sábado, e de um confronto decisivo da Premier League contra o Manchester City. Rosenior confirmou que a decisão foi tomada após uma reunião privada, afirmando que o vice-capitão “ultrapassou os limites em termos de nossa cultura” com suas recentes declarações.

A suspensão decorre de uma entrevista reveladora no YouTube, na qual o jogador de 107 milhões de libras deu uma forte dica sobre o rumo que deseja dar à sua carreira. Quando questionado sobre seu futuro, Fernández confessou: “Gostaria de morar na Espanha. Gosto muito de Madri; me lembra Buenos Aires. Os jogadores moram onde querem. Eu moraria em Madri. Me viro em inglês, mas me sentiria mais à vontade em espanhol.”



