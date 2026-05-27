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Enzo Fernández quer sair! O meio-campista do Chelsea quer ser transferido no verão e entra em contato com o Real Madrid, enquanto é revelado o altíssimo valor exigido pelos Blues
Avaliando a possibilidade de uma saída no verão
O vice-capitão do Chelsea não está nem um pouco mais perto de chegar a um acordo para renovar o contrato com o clube londrino e vai avaliar suas opções para o futuro. O jogador de 25 anos parece ter se despedido dos torcedores depois que sua equipe encerrou a temporada com uma derrota para o Sunderland no domingo.
Fernandez chegou ao clube vindo do Benfica em janeiro de 2023 por uma quantia astronômica de € 121 milhões. O clube deseja desesperadamente que seu futuro seja resolvido rapidamente para proporcionar estabilidade ao novo técnico Xabi Alonso. Sua chegada segue uma campanha caótica que viu Enzo Maresca deixar o cargo em janeiro, desencadeando um bizarro carrossel de treinadores envolvendo Callum MacFarlane, Liam Rosenior e, novamente, MacFarlane.
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Um pedigree de vencedor comprovado
A contratação de Fernández garantiria a aquisição de um jogador com um histórico de vitórias de elite. O maestro do meio-campo conquistou a Copa do Mundo de 2022 e a Copa América de 2024 com a Argentina. No âmbito dos clubes, seu impressionante palmarés inclui a Liga da Conferência 2024-25 e o Mundial de Clubes da FIFA de 2025 com o Chelsea. Antes de se transferir para a Inglaterra, ele foi campeão português com o Benfica.
Suas raízes sul-americanas são igualmente cheias de conquistas, tendo vencido o campeonato argentino e o Troféu dos Campeões com o River Plate, além da Copa Sul-Americana e da Recopa Sul-Americana pelo Defensa y Justicia. Apesar desse rico histórico de sucesso, o meio-campista continua completamente insatisfeito em Londres e deseja um novo desafio em outro lugar.
O Real Madrid entrou em contato
A TalkSPORTafirma que Fernández aceitaria uma proposta do Real Madrid e que Javier Pastore, seu agente, já entrou em contato com o gigante espanhol. Durante uma temporada recente bastante exigente, o argentino disputou 54 partidas, marcando 15 gols e dando sete assistências.
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E agora, o que vai acontecer?
Com o Real Madrid avaliando suas opções para o meio-campo, resta saber se o clube aceitará a avaliação astronômica de 120 milhões de libras. Fernández aguardará agora os desdobramentos à medida que a janela de transferências de verão avança. Se o time espanhol se recusar a pagar o valor exigido, o condecorado meio-campista terá que se reintegrar ao elenco de Alonso, enquanto o Chelsea se prepara para uma temporada crucial sem disputar a Liga dos Campeões.