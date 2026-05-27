O vice-capitão do Chelsea não está nem um pouco mais perto de chegar a um acordo para renovar o contrato com o clube londrino e vai avaliar suas opções para o futuro. O jogador de 25 anos parece ter se despedido dos torcedores depois que sua equipe encerrou a temporada com uma derrota para o Sunderland no domingo.

Fernandez chegou ao clube vindo do Benfica em janeiro de 2023 por uma quantia astronômica de € 121 milhões. O clube deseja desesperadamente que seu futuro seja resolvido rapidamente para proporcionar estabilidade ao novo técnico Xabi Alonso. Sua chegada segue uma campanha caótica que viu Enzo Maresca deixar o cargo em janeiro, desencadeando um bizarro carrossel de treinadores envolvendo Callum MacFarlane, Liam Rosenior e, novamente, MacFarlane.