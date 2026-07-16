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Moataz Bellah El Hadedy

Traduzido por

Enzo Fernández provoca a Inglaterra com uma postagem contundente nas redes sociais após a vitória da Argentina na semifinal da Copa do Mundo

E. Fernandez
Inglaterra
Argentina
Copa do Mundo
Inglaterra x Argentina

Enzo Fernández voltou a gerar polêmica ao parecer provocar a Inglaterra nas redes sociais após a dramática vitória da Argentina na semifinal da Copa do Mundo; as comemorações e as travessuras online do meio-campista do Chelsea geraram reações veementes dos torcedores dos Três Leões e chegaram a forçar seu próprio clube a dar uma reviravolta embaraçosa.

  • Enzo usa “Wonderwall” para tirar sarro de “Three Lions”

    Fernández arriscou a ira de seus colegas da Premier League ao compartilhar uma postagem no Instagram em que aparecia ao lado dos companheiros da seleção argentina Lionel Messi e Leandro Paredes, acompanhada propositalmente pelo sucesso do Oasis, “Wonderwall”. A música havia se tornado o hino não oficial da campanha da Inglaterra na América do Norte, com Harry Kane e o restante do elenco frequentemente liderando cantorias com os torcedores durante a trajetória do time até as semifinais.

    Segundo o Daily Mail, a escolha da música foi amplamente interpretada como uma provocação direta à seleção inglesa derrotada. Embora Fernández tenha posteriormente compartilhado novamente a postagem sem o áudio, a mensagem já havia sido claramente recebida por uma torcida ainda abalada pela derrota por 2 a 1 na noite de quarta-feira. O jogador de 25 anos provavelmente enfrentará uma recepção hostil ao retornar às atividades no campeonato inglês, caso seu futuro continue no Stamford Bridge.

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    Comemorações provocam indignação em Atlanta

    A postagem nas redes sociais vem na sequência de uma série de gestos provocativos de Fernández durante a própria partida. Depois de marcar o gol de empate aos 85 minutos, o meio-campista correu em direção à área técnica da Inglaterra e aos torcedores visitantes para comemorar. Ele foi visto colocando as mãos em concha atrás das orelhas e mostrando a língua antes de mandar um beijo para os desanimados torcedores dos Três Leões.

    A tensão não terminou em campo, já que a própria equipe de redes sociais do Chelsea foi forçada a se retratar após uma postagem no X. O clube compartilhou uma foto da comemoração de Fernández com um emoji de explosão, o que provocou uma reação imediata e furiosa de seus próprios torcedores.

  • A tensão interna no Chelsea aumenta

    O momento em que as travessuras de Fernández ocorreram é particularmente delicado, dada a sua situação incerta no Chelsea. O meio-campista foi recentemente associado a uma possível transferência para o Real Madrid e chegou a receber uma suspensão interna de duas partidas em abril, após comentários públicos nos quais expressou o desejo de morar na Espanha. Embora o novo técnico dos Blues, Xabi Alonso, tenha insistido que quer que o vice-capitão permaneça no clube, sua relação com o núcleo inglês do elenco pode estar passando por novas tensões.

    As repercussões da semifinal continuam a crescer, com os torcedores ingleses também apontando uma possível falta de Lionel Messi na jogada que resultou no gol da vitória e alegando que Fernández deveria ter recebido cartão vermelho por uma cotovelada no início da partida. A postagem “Wonderwall” serviu como a gota d’água para muitos, com usuários das redes sociais alertando o argentino sobre seu retorno a Cobham.

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