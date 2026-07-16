Enzo Fernández provoca a Inglaterra com uma postagem contundente nas redes sociais após a vitória da Argentina na semifinal da Copa do Mundo

Fernández arriscou a ira de seus colegas da Premier League ao compartilhar uma postagem no Instagram em que aparecia ao lado dos companheiros da seleção argentina Lionel Messi e Leandro Paredes, acompanhada propositalmente pelo sucesso do Oasis, “Wonderwall”. A música havia se tornado o hino não oficial da campanha da Inglaterra na América do Norte, com Harry Kane e o restante do elenco frequentemente liderando cantorias com os torcedores durante a trajetória do time até as semifinais.

Segundo o Daily Mail, a escolha da música foi amplamente interpretada como uma provocação direta à seleção inglesa derrotada. Embora Fernández tenha posteriormente compartilhado novamente a postagem sem o áudio, a mensagem já havia sido claramente recebida por uma torcida ainda abalada pela derrota por 2 a 1 na noite de quarta-feira. O jogador de 25 anos provavelmente enfrentará uma recepção hostil ao retornar às atividades no campeonato inglês, caso seu futuro continue no Stamford Bridge.