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Enzo Fernandez preenche requisito que falta ao Manchester City, enquanto ex-zagueiro do Chelsea admite que transferência seria um “grande trunfo”, mesmo por £ 120 milhões
Chelsea definiu um prazo para quaisquer propostas por Fernandez
O City já desembolsou £ 116 milhões (US$ 156 milhões) por Elliot Anderson neste verão, tornando-o brevemente o jogador britânico mais caro de todos os tempos. O clube também explora um acordo pelo adolescente sensação do Lille, Ayyoub Bouaddi, com a possibilidade de que outra quantia de nove dígitos mude de mãos.
Com seu meio-campo recebendo uma séria reformulação, enquanto se especula sobre um retorno à Espanha de Rodri, vencedor da Bola de Ouro, para Barcelona ou Real Madrid, o Manchester City surgiu como favorito para tirar o astro sul-americano Fernandez de Stamford Bridge.
Alega-se que o Chelsea estabeleceu o dia 14 de agosto como prazo para que uma abordagem oficial seja feita e para que conversas aconteçam. O City precisa agir rapidamente se quiser acrescentar ainda mais experiência de Premier League ao seu elenco.
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Negócio de £ 120 milhões por Fernandez faz sentido para o City?
Questionado se um negócio faria sentido para o Chelsea ao entrar na era pós-Pep Guardiola, com Fernandez já tendo trabalhado com Maresca no oeste de Londres, Hendry, falando por cortesia da Gambler Media, disse à GOAL: “Sim, pelo que eles estão tentando substituir, faz sentido. Obviamente, pelo fato de ele ter chegado à Premier League e ido muito, muito bem no Chelsea, ou, enfim, dependendo de como você avalia o quanto o Chelsea fez. Seria uma boa adição.
“O elenco do City já é bem grande também, mas, por outro lado, todos os times que realmente disputam os grandes títulos têm elencos enormes, com talento e qualidade por todos os lados.
“Ele vai ser caro, não vai? Mas, de novo, hoje em dia tudo é caro, porque não se fala mais em dezenas de milhões, agora já está na casa das centenas de milhões, e isso é loucura. Mas é assim que o jogo tem seguido há um tempo, e vai continuar assim até, sei lá, trazerem de volta a regra dos três ou quatro estrangeiros. Não sei, achei que valia jogar essa aí porque isso já existiu antes. Mas acho que seria uma boa adição para o City.”
O Manchester City precisa de alguém para preencher o vazio deixado por De Bruyne
Fernandez pode ser considerado o tipo de jogador que o City vem sentindo falta desde as saídas de nomes como Kevin De Bruyne e Ilkay Gundogan, com alguém sendo necessário para alcançar dois dígitos em gols atuando no meio-campo central.
O ex-zagueiro do City Hendry acrescentou: “Tem sido um problema, para ser bem honesto, porque você precisa ter gols vindos da maior parte do time.
“Com exceção do grandalhão lá na frente, [Erling] Haaland, e da quantidade de gols que ele marca, mas ele tem recebido muito bem as chances. Essa é mais uma adição que, se ele corresponder, pode contribuir com 10 gols. Se ele conseguir alcançar dois dígitos, então será um grande ponto positivo para o City.”
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Chelsea reluta em se desfazer de campeão da Copa do Mundo
Chegar a um acordo sobre os termos pessoais com Fernandez não será um problema, e é provável que o jogador de 25 anos, de muita intensidade, que se transferiu do Benfica para o futebol inglês em janeiro de 2023, receba um aumento em relação ao salário de £180 mil por semana que ganha em Stamford Bridge.
O Chelsea, com o novo técnico Xabi Alonso no comando, no entanto, reluta em vender e não facilitará a saída de um ativo valioso para um rival feroz da Premier League.
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