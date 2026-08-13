Questionado se um negócio faria sentido para o Chelsea ao entrar na era pós-Pep Guardiola, com Fernandez já tendo trabalhado com Maresca no oeste de Londres, Hendry, falando por cortesia da Gambler Media, disse à GOAL: “Sim, pelo que eles estão tentando substituir, faz sentido. Obviamente, pelo fato de ele ter chegado à Premier League e ido muito, muito bem no Chelsea, ou, enfim, dependendo de como você avalia o quanto o Chelsea fez. Seria uma boa adição.

“O elenco do City já é bem grande também, mas, por outro lado, todos os times que realmente disputam os grandes títulos têm elencos enormes, com talento e qualidade por todos os lados.

“Ele vai ser caro, não vai? Mas, de novo, hoje em dia tudo é caro, porque não se fala mais em dezenas de milhões, agora já está na casa das centenas de milhões, e isso é loucura. Mas é assim que o jogo tem seguido há um tempo, e vai continuar assim até, sei lá, trazerem de volta a regra dos três ou quatro estrangeiros. Não sei, achei que valia jogar essa aí porque isso já existiu antes. Mas acho que seria uma boa adição para o City.”