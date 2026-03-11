Goal.com
Enzo Fernandez para o PSG? Estrela do Chelsea pode forçar saída surpreendente se o clube não conseguir garantir vaga na Liga dos Campeões

O Chelsea enfrenta uma batalha significativa para manter o maestro do meio-campo Enzo Fernandez, caso não consiga se classificar para a Liga dos Campeões da próxima temporada. Apesar de ter um contrato de longo prazo com o Stamford Bridge, o argentino vencedor da Copa do Mundo está atraindo grande interesse do Paris Saint-Germain, que acompanha de perto sua situação em Londres.

  • A qualificação para a Liga dos Campeões é fundamental

    De acordo com o jornal francês L'Équipe, Fernandez surgiu como um alvo de longo prazo para o PSG. Os atuais campeões europeus estão buscando ativamente o jogador de 25 anos, percebendo uma oportunidade potencial caso o Chelsea perca a competição de elite da Europa. O argentino chegou do Benfica em janeiro de 2023 por uma quantia impressionante de € 121 milhões e, embora seu contrato vá até junho de 2032, o gigante francês possui poder financeiro para testar a determinação do Chelsea.

    A ameaça de uma saída surpreendente está fortemente ligada ao sucesso nacional. Após 29 rodadas, o Blues ocupa a quinta posição na Premier League, com 48 pontos, empatado com o Liverpool, sexto colocado. Crucialmente, eles permanecem apenas três pontos atrás do Aston Villa e do Manchester United na disputa pelas quatro primeiras posições. Perder uma vaga na competição na próxima temporada seria um grande golpe financeiro para o Blues, considerando seus hábitos de gastos elevados nos últimos anos, o que poderia forçá-los a deixar o argentino sair se uma oferta adequada surgisse.

    Mudanças gerenciais e novas exigências contratuais

    O meio-campista continua sendo um componente vital sob o comando do novo técnico Liam Rosenior. No entanto, relatos indicam que o jogador ficou inicialmente incomodado com as mudanças na comissão técnica no início do ano, já que tinha uma relação próxima com o ex-técnico Enzo Maresca. Esse período de transição coincidiu com intensas especulações sobre seu compromisso de longo prazo com o clube do oeste de Londres.

    Para complicar ainda mais as coisas, houve uma recente mudança na representação. Ele se juntou a uma nova agência que conta com o ex-astro do PSG Javier Pastore e o renomado agente Matias Toranzo. Após uma campanha brilhante, seus representantes rapidamente comunicaram suas intenções ao clube, buscando um contrato melhor. Apesar do sul-americano receber um salário alto, sua equipe acredita que seu desempenho justifica novos termos.

  • Estatísticas de destaque em meio ao interesse europeu

    Ele tem sustentado suas exigências com um desempenho excepcional em campo nesta temporada. Em 42 partidas em todas as competições — incluindo 28 no campeonato, oito na Europa, quatro na EFL Cup e duas na FA Cup —, ele marcou 11 gols e deu oito assistências em 3.331 minutos. Atualmente, ele lidera entre os companheiros de equipe em chances criadas e passes bem-sucedidos.

    Embora o PSG lidere a disputa continental, ele também é conhecido por admirar o poderoso Real Madrid, da Espanha. Curiosamente, relatos sugerem que ele está menos interessado em uma transferência para a Ligue 1 do que em uma possível mudança para o Bernabeu. Apesar disso, o clube continua completamente tranquilo em relação à situação, mantendo firmemente que não tem intenção de vender seu valioso ativo.

    Rosenior desesperado para manter o seu craque

    Rosenior tem sido inequivocamente claro sobre seu desejo de manter o dinâmico meio-campista. Ao abordar os rumores sobre a transferência, o técnico afirmou recentemente: “Isso não significa nada para mim. Quando você é um jogador de classe mundial, sempre haverá especulações que você não pode controlar.” Ele claramente vê o jogador como a pedra angular de sua visão tática de longo prazo.

    O técnico inglês acrescentou: “Ele é um jogador do Chelsea. É muito importante para mim. Acho que teremos uma relação muito boa e, espero, vitoriosa a curto e longo prazo.” Com o Chelsea recebendo o Newcastle United em sua próxima partida decisiva do campeonato, é essencial diminuir a diferença de três pontos. Garantir a vaga na Liga dos Campeões é fundamental para satisfazer um elenco desse calibre e impedir sua saída.

