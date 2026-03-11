Enzo Fernandez para o PSG? Estrela do Chelsea pode forçar saída surpreendente se o clube não conseguir garantir vaga na Liga dos Campeões

De acordo com o jornal francês L'Équipe, Fernandez surgiu como um alvo de longo prazo para o PSG. Os atuais campeões europeus estão buscando ativamente o jogador de 25 anos, percebendo uma oportunidade potencial caso o Chelsea perca a competição de elite da Europa. O argentino chegou do Benfica em janeiro de 2023 por uma quantia impressionante de € 121 milhões e, embora seu contrato vá até junho de 2032, o gigante francês possui poder financeiro para testar a determinação do Chelsea.

A ameaça de uma saída surpreendente está fortemente ligada ao sucesso nacional. Após 29 rodadas, o Blues ocupa a quinta posição na Premier League, com 48 pontos, empatado com o Liverpool, sexto colocado. Crucialmente, eles permanecem apenas três pontos atrás do Aston Villa e do Manchester United na disputa pelas quatro primeiras posições. Perder uma vaga na competição na próxima temporada seria um grande golpe financeiro para o Blues, considerando seus hábitos de gastos elevados nos últimos anos, o que poderia forçá-los a deixar o argentino sair se uma oferta adequada surgisse.