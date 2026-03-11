Getty Images Sport
Traduzido por
Enzo Fernandez para o PSG? Estrela do Chelsea pode forçar saída surpreendente se o clube não conseguir garantir vaga na Liga dos Campeões
A qualificação para a Liga dos Campeões é fundamental
De acordo com o jornal francês L'Équipe, Fernandez surgiu como um alvo de longo prazo para o PSG. Os atuais campeões europeus estão buscando ativamente o jogador de 25 anos, percebendo uma oportunidade potencial caso o Chelsea perca a competição de elite da Europa. O argentino chegou do Benfica em janeiro de 2023 por uma quantia impressionante de € 121 milhões e, embora seu contrato vá até junho de 2032, o gigante francês possui poder financeiro para testar a determinação do Chelsea.
A ameaça de uma saída surpreendente está fortemente ligada ao sucesso nacional. Após 29 rodadas, o Blues ocupa a quinta posição na Premier League, com 48 pontos, empatado com o Liverpool, sexto colocado. Crucialmente, eles permanecem apenas três pontos atrás do Aston Villa e do Manchester United na disputa pelas quatro primeiras posições. Perder uma vaga na competição na próxima temporada seria um grande golpe financeiro para o Blues, considerando seus hábitos de gastos elevados nos últimos anos, o que poderia forçá-los a deixar o argentino sair se uma oferta adequada surgisse.
- Getty
Mudanças gerenciais e novas exigências contratuais
O meio-campista continua sendo um componente vital sob o comando do novo técnico Liam Rosenior. No entanto, relatos indicam que o jogador ficou inicialmente incomodado com as mudanças na comissão técnica no início do ano, já que tinha uma relação próxima com o ex-técnico Enzo Maresca. Esse período de transição coincidiu com intensas especulações sobre seu compromisso de longo prazo com o clube do oeste de Londres.
Para complicar ainda mais as coisas, houve uma recente mudança na representação. Ele se juntou a uma nova agência que conta com o ex-astro do PSG Javier Pastore e o renomado agente Matias Toranzo. Após uma campanha brilhante, seus representantes rapidamente comunicaram suas intenções ao clube, buscando um contrato melhor. Apesar do sul-americano receber um salário alto, sua equipe acredita que seu desempenho justifica novos termos.
Estatísticas de destaque em meio ao interesse europeu
Ele tem sustentado suas exigências com um desempenho excepcional em campo nesta temporada. Em 42 partidas em todas as competições — incluindo 28 no campeonato, oito na Europa, quatro na EFL Cup e duas na FA Cup —, ele marcou 11 gols e deu oito assistências em 3.331 minutos. Atualmente, ele lidera entre os companheiros de equipe em chances criadas e passes bem-sucedidos.
Embora o PSG lidere a disputa continental, ele também é conhecido por admirar o poderoso Real Madrid, da Espanha. Curiosamente, relatos sugerem que ele está menos interessado em uma transferência para a Ligue 1 do que em uma possível mudança para o Bernabeu. Apesar disso, o clube continua completamente tranquilo em relação à situação, mantendo firmemente que não tem intenção de vender seu valioso ativo.
- AFP
Rosenior desesperado para manter o seu craque
Rosenior tem sido inequivocamente claro sobre seu desejo de manter o dinâmico meio-campista. Ao abordar os rumores sobre a transferência, o técnico afirmou recentemente: “Isso não significa nada para mim. Quando você é um jogador de classe mundial, sempre haverá especulações que você não pode controlar.” Ele claramente vê o jogador como a pedra angular de sua visão tática de longo prazo.
O técnico inglês acrescentou: “Ele é um jogador do Chelsea. É muito importante para mim. Acho que teremos uma relação muito boa e, espero, vitoriosa a curto e longo prazo.” Com o Chelsea recebendo o Newcastle United em sua próxima partida decisiva do campeonato, é essencial diminuir a diferença de três pontos. Garantir a vaga na Liga dos Campeões é fundamental para satisfazer um elenco desse calibre e impedir sua saída.
Publicidade