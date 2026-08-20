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Enzo Fernandez Manchester City crest 2026Getty/GOAL
Yosua Arya

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Enzo Fernandez no Manchester City? Ex-atacante do Chelsea explica por que astro argentino é o substituto "perfeito" para Rodri

Mercado da bola
E. Fernandez
Manchester City
Premier League
Chelsea

O Manchester City enfrenta uma tarefa monumental para substituir Rodri após sua transferência de € 76,5 milhões para o Barcelona. O ex-internacional inglês Joe Cole acredita que o meio-campista do Chelsea Enzo Fernandez é o sucessor ideal, embora insista que, no fim das contas, serão necessários dois jogadores para ocupar o lugar do vencedor da Bola de Ouro.

  • Substituindo um grande da Premier League

    O ex-ponta de Chelsea e Inglaterra Cole acredita que Fernandez é o alvo ideal de transferência para substituir Rodri, que se transferiu para o Barcelona, no Etihad Stadium. O Manchester City está atualmente em busca de reforços para o meio-campo antes da nova temporada.

    O futuro do argentino segue sendo um enorme tema de debate. Fernandez tem sido fortemente ligado a uma transferência sensacional para o City, e Cole apoiou com entusiasmo a possível mudança. Ele insiste que, embora substituir um jogador do calibre de Rodri seja uma tarefa monumental, Fernandez tem o perfil técnico perfeito para ter sucesso sob a imensa pressão em Manchester.

    • Publicidade
  • rodri(C)Getty Images

    Cole apoia a transferência para o Manchester City

    Encontrar um sucessor adequado para Rodri é uma perspectiva incrivelmente assustadora para qualquer clube do futebol mundial. O internacional espanhol se consolidou como uma força completamente dominante e o coração tático do time do City durante sua passagem extremamente bem-sucedida pela Inglaterra.

    Cole foi rápido em reconhecer a real dimensão do desafio que espera o departamento de contratações do clube. Em entrevista à Paddy Power, ele compartilhou seus pensamentos sinceros sobre o enorme vazio deixado no meio-campo.

    "Que homem para tentar substituir", afirmou Cole. "Rodri é um dos maiores jogadores da história da Premier League. Um jogador tão único. Essa saga de Enzo certamente vai se arrastar, porque o que você tem é um jogador que quer seguir em frente e é desejado por vários clubes. Ambas as partes já marcaram posição, então me parece que agora a questão é só dinheiro.

    "O Manchester City costuma encontrar dinheiro de algum lugar, não é? De onde quer que encontrem, isso cabe à FA e a todos os outros descobrir!"

  • Um trabalho para dois jogadores no Manchester City

    Embora Fernandez seja visto como um acréscimo de alta qualidade, Cole sugeriu que substituir um jogador da estatura de Rodri pode, na verdade, exigir mais do que apenas uma contratação. A inteligência tática e a presença física do meio-campista frequentemente lhe permitiam dominar partidas praticamente sozinho. Cole explicou que o City pode precisar de uma combinação de talentos para alcançar o mesmo nível de equilíbrio no meio-campo de que desfrutava anteriormente.

    "Mas eles costumam conseguir o jogador que querem, e ele é um grande jogador", disse Cole. "Acho que ele é perfeito para a função. Para substituir Rodri, você precisa de dois jogadores para fazer isso, até mesmo dois jogadores de altíssima qualidade como [Elliot] Anderson e Fernandez. Eu, pessoalmente, acredito que esse negócio será fechado."

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  • Enzo Fernandez Chelsea 2025-26Getty

    O Manchester City prepara os próximos passos

    Ainda não se sabe se o City conseguirá concretizar a contratação de Fernandez. Com o início da temporada da Premier League, todos os olhares estarão voltados para como o Manchester City vai se adaptar à vida sem seu general do meio-campo.

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