Enzo Fernandez no Manchester City? Ex-atacante do Chelsea explica por que astro argentino é o substituto "perfeito" para Rodri

Encontrar um sucessor adequado para Rodri é uma perspectiva incrivelmente assustadora para qualquer clube do futebol mundial. O internacional espanhol se consolidou como uma força completamente dominante e o coração tático do time do City durante sua passagem extremamente bem-sucedida pela Inglaterra.

Cole foi rápido em reconhecer a real dimensão do desafio que espera o departamento de contratações do clube. Em entrevista à Paddy Power, ele compartilhou seus pensamentos sinceros sobre o enorme vazio deixado no meio-campo.

"Que homem para tentar substituir", afirmou Cole. "Rodri é um dos maiores jogadores da história da Premier League. Um jogador tão único. Essa saga de Enzo certamente vai se arrastar, porque o que você tem é um jogador que quer seguir em frente e é desejado por vários clubes. Ambas as partes já marcaram posição, então me parece que agora a questão é só dinheiro.

"O Manchester City costuma encontrar dinheiro de algum lugar, não é? De onde quer que encontrem, isso cabe à FA e a todos os outros descobrir!"