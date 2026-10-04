Em entrevista à TyC Sports após a partida, o meio-campista destacou a importância de manter o técnico para seguir competitivo. Fernandez disse: "Seria muito importante para nós que Lionel [Scaloni] fique; ele construiu tudo isso. Temos que continuar competindo no mais alto nível."

Ao abordar a realidade da saída do capitão do cenário internacional, ele acrescentou: "Agora temos que processar o fato de que Leo está saindo e seguir no mesmo caminho em que estamos."