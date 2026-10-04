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Enzo Fernandez implora para Lionel Scaloni ficar enquanto a Argentina se prepara para a vida depois de Lionel Messi
Fernandez apoia Scaloni para liderar
Fernandez aproveitou as consequências de uma dominante vitória por 7 a 0 sobre Burkina Faso no Estadio Monumental para abordar o futuro da comissão técnica da Argentina. O meio-campista de 25 anos ressaltou que o sucesso sem precedentes desfrutado pela seleção nos últimos anos decorre da base estabelecida pelo treinador. Fernandez considera o técnico uma figura vital para conduzir o elenco por uma complexa transição geracional após a saída de Messi.
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Navegando pelo cenário pós-Messi
Em entrevista à TyC Sports após a partida, o meio-campista destacou a importância de manter o técnico para seguir competitivo. Fernandez disse: "Seria muito importante para nós que Lionel [Scaloni] fique; ele construiu tudo isso. Temos que continuar competindo no mais alto nível."
Ao abordar a realidade da saída do capitão do cenário internacional, ele acrescentou: "Agora temos que processar o fato de que Leo está saindo e seguir no mesmo caminho em que estamos."
Movimento da AFA para garantir o futuro
A Associação do Futebol Argentino (AFA) se movimentou ao apresentar uma proposta de renovação contratual até a Copa América de 2028, com opção de extensão por mais dois anos até a Copa do Mundo de 2030. As negociações entre o presidente da AFA, Claudio Tapia, e os representantes do treinador seguem em andamento, com a decisão final dependendo da motivação pessoal do comandante para conduzir a reformulação do elenco. Internamente, a nomeação de Cristian Romero como novo capitão sinaliza o início de uma reestruturação de liderança dentro do grupo.
- Anadolu Agency
O período de transição começa agora
A Argentina está finalizando os preparativos para um amistoso contra Benin, que servirá como a despedida oficial de Messi da seleção no Estadio Monumental. Esse duelo emocionante testará os padrões coletivos de passes desenvolvidos pela comissão técnica sem seu icônico camisa 10. Assim que a pausa internacional terminar, a decisão de Scaloni sobre a proposta da AFA determinará a continuidade tática da equipe antes de seu contrato expirar em dezembro de 2026.
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