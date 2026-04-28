Enzo Fernández foi visto em viagem a Madri menos de um mês depois de o Chelsea ter tomado medidas disciplinares contra o meio-campista por ter dado a entender que poderia ser transferido

O meio-campista do Chelsea foi fotografado em Madri, menos de um mês depois de causar polêmica com comentários sobre uma possível transferência para o Real Madrid. Fernández foi visto na cidade menos de 24 horas após sua atuação heroica na vitória por 1 a 0 sobre o Leeds United na semifinal da FA Cup, e não pareceu abalado pelas recentes tensões internas em Stamford Bridge.

O jogador de 25 anos foi visto assistindo ao torneio de tênis Mutua Madrid Open e passeando pelas ruas com os colegas do Chelsea Cucurella e Pedro. A viagem ocorre em um momento delicado para o jogador da seleção argentina, cuja admiração declarada pela capital espanhola recentemente o colocou em desacordo com a diretoria do clube.











