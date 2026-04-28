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Enzo Fernández foi visto em viagem a Madri menos de um mês depois de o Chelsea ter tomado medidas disciplinares contra o meio-campista por ter dado a entender que poderia ser transferido
Meio-campista visita a capital espanhola em meio a especulações
O meio-campista do Chelsea foi fotografado em Madri, menos de um mês depois de causar polêmica com comentários sobre uma possível transferência para o Real Madrid. Fernández foi visto na cidade menos de 24 horas após sua atuação heroica na vitória por 1 a 0 sobre o Leeds United na semifinal da FA Cup, e não pareceu abalado pelas recentes tensões internas em Stamford Bridge.
O jogador de 25 anos foi visto assistindo ao torneio de tênis Mutua Madrid Open e passeando pelas ruas com os colegas do Chelsea Cucurella e Pedro. A viagem ocorre em um momento delicado para o jogador da seleção argentina, cuja admiração declarada pela capital espanhola recentemente o colocou em desacordo com a diretoria do clube.
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Notícias recentes sobre medidas disciplinares e rumores de transferências
No início de abril, o Chelsea agiu com determinação depois que Fernández pareceu abrir as portas para uma possível transferência para o Bernabéu, admitindo: “Gostaria de morar em Madri. É uma cidade linda, que me lembra Buenos Aires.”
Os comentários resultaram em uma suspensão interna de duas partidas, quando o Blues enfrenta o Manchester City na Premier League e o Port Vale na FA Cup. No entanto, após cumprir a punição, Fernández optou por passar o período de suspensão justamente na cidade que ele apontou como seu futuro lar. Embora a viagem tenha sido aprovada pela comissão técnica, ela colocou mais uma vez seu compromisso de longo prazo com o clube londrino sob o microscópio da mídia.
O sucesso em campo esconde o drama fora dele
Apesar das críticas, Fernández continua sendo indispensável em campo. Fernández foi o herói contra o Leeds, marcando de cabeça aos 23 minutos e sendo eleito o melhor jogador da partida por sua atuação dominante. O técnico interino do Chelsea, Calum McFarlane, elogiou muito a resiliência do meio-campista.
“Ele é um vencedor – tem muito talento, tem muita garra”, explicou McFarlane. “Ele é fundamental para este grupo e o melhor de Enzo é que ele sabe fazer um pouco de tudo, mas quando a coisa fica difícil, você vê a garra nele.”
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A atenção volta-se agora para a final da FA Cup
Com a classificação para a final da FA Cup garantida, o Chelsea precisará de Fernández em sua melhor forma para conquistar um troféu nesta temporada tumultuada, com o confronto contra o Manchester City marcado para 16 de maio, em Wembley.
Por enquanto, a torcida do Chelsea permanece dividida: embora suas contribuições decisivas sejam vitais, ver Fernández em Madri tão logo após uma disputa disciplinar pode deixar muitos se perguntando onde realmente está seu coração para a temporada 2026-27.