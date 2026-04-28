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Enzo FernandezGetty
Yosua Arya

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Enzo Fernández foi visto em viagem a Madri menos de um mês depois de o Chelsea ter tomado medidas disciplinares contra o meio-campista por ter dado a entender que poderia ser transferido

E. Fernandez
Real Madrid
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O craque do Chelsea, Enzo Fernández, foi visto em Madri poucas semanas depois de ter sido punido pelo clube por ter cogitado uma transferência para o Real Madrid. O meio-campista argentino, que acabou de ser eleito o melhor jogador da partida na vitória do Blues sobre o Leeds na semifinal da FA Cup, foi visto no Mutua Madrid Open ao lado dos companheiros Marc Cucurella e João Pedro.

  • Meio-campista visita a capital espanhola em meio a especulações

    O meio-campista do Chelsea foi fotografado em Madri, menos de um mês depois de causar polêmica com comentários sobre uma possível transferência para o Real Madrid. Fernández foi visto na cidade menos de 24 horas após sua atuação heroica na vitória por 1 a 0 sobre o Leeds United na semifinal da FA Cup, e não pareceu abalado pelas recentes tensões internas em Stamford Bridge.

    O jogador de 25 anos foi visto assistindo ao torneio de tênis Mutua Madrid Open e passeando pelas ruas com os colegas do Chelsea Cucurella e Pedro. A viagem ocorre em um momento delicado para o jogador da seleção argentina, cuja admiração declarada pela capital espanhola recentemente o colocou em desacordo com a diretoria do clube.




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  • Chelsea v Leeds United - Emirates FA Cup Semi FinalGetty Images Sport

    Notícias recentes sobre medidas disciplinares e rumores de transferências

    No início de abril, o Chelsea agiu com determinação depois que Fernández pareceu abrir as portas para uma possível transferência para o Bernabéu, admitindo: “Gostaria de morar em Madri. É uma cidade linda, que me lembra Buenos Aires.”

    Os comentários resultaram em uma suspensão interna de duas partidas, quando o Blues enfrenta o Manchester City na Premier League e o Port Vale na FA Cup. No entanto, após cumprir a punição, Fernández optou por passar o período de suspensão justamente na cidade que ele apontou como seu futuro lar. Embora a viagem tenha sido aprovada pela comissão técnica, ela colocou mais uma vez seu compromisso de longo prazo com o clube londrino sob o microscópio da mídia.

  • O sucesso em campo esconde o drama fora dele

    Apesar das críticas, Fernández continua sendo indispensável em campo. Fernández foi o herói contra o Leeds, marcando de cabeça aos 23 minutos e sendo eleito o melhor jogador da partida por sua atuação dominante. O técnico interino do Chelsea, Calum McFarlane, elogiou muito a resiliência do meio-campista.

    “Ele é um vencedor – tem muito talento, tem muita garra”, explicou McFarlane. “Ele é fundamental para este grupo e o melhor de Enzo é que ele sabe fazer um pouco de tudo, mas quando a coisa fica difícil, você vê a garra nele.”

  • enzo-fernandez(C)Getty Images

    A atenção volta-se agora para a final da FA Cup

    Com a classificação para a final da FA Cup garantida, o Chelsea precisará de Fernández em sua melhor forma para conquistar um troféu nesta temporada tumultuada, com o confronto contra o Manchester City marcado para 16 de maio, em Wembley.

    Por enquanto, a torcida do Chelsea permanece dividida: embora suas contribuições decisivas sejam vitais, ver Fernández em Madri tão logo após uma disputa disciplinar pode deixar muitos se perguntando onde realmente está seu coração para a temporada 2026-27.

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