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Enzo Fernandez é VAIADO pela torcida do Chelsea em Stamford Bridge, enquanto Xabi Alonso garante sua primeira vitória em casa contra a Real Sociedad
Stamford Bridge se divide pela recepção a Enzo
O clima no oeste de Londres azedou quando Fernandez entrou como substituto no segundo tempo, aos 62 minutos. O meio-campista, que vem sendo fortemente ligado a uma transferência para o Manchester City para se reencontrar com o ex-chefe Enzo Maresca, ouviu vaias vindas das arquibancadas.
A tensão parece vir de várias fontes, incluindo o comportamento recente do jogador após o título da Argentina na Copa do Mundo e os rumores antigos sobre seu desejo de sair. Fernandez até recebeu a braçadeira de capitão de Reece James ao entrar, algo que só pareceu dividir ainda mais a torcida.
- AFP
Rogers e Pedro comandam vitória do Chelsea
Em campo, o Chelsea mostrou lampejos da identidade tática que Alonso está desesperado para implementar. A contratação recorde Morgan Rogers causou impacto imediato, abrindo o placar apenas 11 minutos após sua estreia, depois de sua enorme transferência do Aston Villa. Embora Jon Aramburu tenha empatado para os visitantes antes do intervalo, a qualidade ofensiva do Chelsea se mostrou excessiva no segundo tempo, e Joao Pedro provou ser o diferencial com dois gols bem marcados.
O atacante brasileiro tem sido o principal destaque do verão para o Chelsea, levando seu total na pré-temporada a sete gols. O primeiro saiu em uma cabeçada após um cruzamento preciso de Reece James, enquanto o segundo, aos 77 minutos, praticamente matou o jogo.
Alonso fica "emocionado" após estreia em casa
Falando após a partida, Alonso preferiu focar nos aspectos positivos de seu primeiro jogo no banco em casa em vez do tratamento individual dado a Fernandez. "Foi emocionante sentir minha primeira vez na nova casa", disse o espanhol ao site oficial do clube. "Uma grande recepção dos torcedores para o time e para a nova comissão técnica, para mim também, então estou muito feliz."
O treinador ficou muito satisfeito com a atmosfera de forma geral e enfatizou a importância do vínculo entre o campo e as arquibancadas. Alonso observou que a integração de seu elenco está caminhando na direção certa, especialmente com o retorno dos jogadores de compromissos internacionais.
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Preparação se volta para a estreia contra o Fulham
A vitória dá um impulso moral ao Chelsea após um verão de transição e resultados mistos. Depois de passar por compromissos contra equipes como Tottenham, Juventus e Milan, o Chelsea volta suas atenções para a estreia na Premier League contra o Fulham, em 24 de agosto.
Alonso concluiu sua avaliação projetando o trabalho pela frente em Cobham nesta semana. Ele acrescentou: "Agora temos uma semana inteira para nos preparar para o Fulham, mas foi uma boa sensação no estádio."
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