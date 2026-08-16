O clima no oeste de Londres azedou quando Fernandez entrou como substituto no segundo tempo, aos 62 minutos. O meio-campista, que vem sendo fortemente ligado a uma transferência para o Manchester City para se reencontrar com o ex-chefe Enzo Maresca, ouviu vaias vindas das arquibancadas.

A tensão parece vir de várias fontes, incluindo o comportamento recente do jogador após o título da Argentina na Copa do Mundo e os rumores antigos sobre seu desejo de sair. Fernandez até recebeu a braçadeira de capitão de Reece James ao entrar, algo que só pareceu dividir ainda mais a torcida.



