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Chelsea v Real Sociedad - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

Enzo Fernandez é VAIADO pela torcida do Chelsea em Stamford Bridge, enquanto Xabi Alonso garante sua primeira vitória em casa contra a Real Sociedad

E. Fernandez
Chelsea
Real Sociedad
Chelsea x Real Sociedad
Amistosos de clubes
Manchester City
Premier League

Enzo Fernandez foi recebido com uma chuva de vaias por uma parcela significativa dos torcedores do Stamford Bridge durante o último amistoso de pré-temporada do Chelsea, no sábado. Apesar da recepção fria ao argentino, a equipe de Xabi Alonso conseguiu garantir uma vitória por 3 a 1 sobre a Real Sociedad para encerrar sua agenda de verão.

  • Stamford Bridge se divide pela recepção a Enzo

    O clima no oeste de Londres azedou quando Fernandez entrou como substituto no segundo tempo, aos 62 minutos. O meio-campista, que vem sendo fortemente ligado a uma transferência para o Manchester City para se reencontrar com o ex-chefe Enzo Maresca, ouviu vaias vindas das arquibancadas.

    A tensão parece vir de várias fontes, incluindo o comportamento recente do jogador após o título da Argentina na Copa do Mundo e os rumores antigos sobre seu desejo de sair. Fernandez até recebeu a braçadeira de capitão de Reece James ao entrar, algo que só pareceu dividir ainda mais a torcida.


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  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-REAL SOCIEDADAFP

    Rogers e Pedro comandam vitória do Chelsea

    Em campo, o Chelsea mostrou lampejos da identidade tática que Alonso está desesperado para implementar. A contratação recorde Morgan Rogers causou impacto imediato, abrindo o placar apenas 11 minutos após sua estreia, depois de sua enorme transferência do Aston Villa. Embora Jon Aramburu tenha empatado para os visitantes antes do intervalo, a qualidade ofensiva do Chelsea se mostrou excessiva no segundo tempo, e Joao Pedro provou ser o diferencial com dois gols bem marcados.

    O atacante brasileiro tem sido o principal destaque do verão para o Chelsea, levando seu total na pré-temporada a sete gols. O primeiro saiu em uma cabeçada após um cruzamento preciso de Reece James, enquanto o segundo, aos 77 minutos, praticamente matou o jogo.


  • Alonso fica "emocionado" após estreia em casa

    Falando após a partida, Alonso preferiu focar nos aspectos positivos de seu primeiro jogo no banco em casa em vez do tratamento individual dado a Fernandez. "Foi emocionante sentir minha primeira vez na nova casa", disse o espanhol ao site oficial do clube. "Uma grande recepção dos torcedores para o time e para a nova comissão técnica, para mim também, então estou muito feliz."

    O treinador ficou muito satisfeito com a atmosfera de forma geral e enfatizou a importância do vínculo entre o campo e as arquibancadas. Alonso observou que a integração de seu elenco está caminhando na direção certa, especialmente com o retorno dos jogadores de compromissos internacionais.


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  • Chelsea v Real Sociedad - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Preparação se volta para a estreia contra o Fulham

    A vitória dá um impulso moral ao Chelsea após um verão de transição e resultados mistos. Depois de passar por compromissos contra equipes como Tottenham, Juventus e Milan, o Chelsea volta suas atenções para a estreia na Premier League contra o Fulham, em 24 de agosto.

    Alonso concluiu sua avaliação projetando o trabalho pela frente em Cobham nesta semana. Ele acrescentou: "Agora temos uma semana inteira para nos preparar para o Fulham, mas foi uma boa sensação no estádio."