A esnobada é particularmente notável considerando o histórico de Fernandez em Stamford Bridge. Durante sua passagem de três anos por Londres, o meio-campista usou a braçadeira de capitão 57 vezes, incluindo 43 partidas sob o comando do próprio Maresca.

Apesar da falta de um título oficial, o técnico insiste que o elenco está empolgado com a chegada do jogador de 25 anos. Maresca destacou a animação dentro do grupo, afirmando: "Ele é um vencedor e, quando você faz parte de um elenco e chega outro jogador vencedor, eles sempre ficam felizes. Posso garantir a você que, nos últimos quatro ou cinco dias, quatro ou cinco jogadores do elenco estavam perguntando se ele vem ou não, porque querem que ele esteja conosco. É muito importante que ele esteja conosco e estamos 100 por cento felizes com isso."



