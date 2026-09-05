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Enzo Fernandez é preterido! Enzo Maresca confirma quatro novos capitães do Manchester City, enquanto contratação recorde de £ 125 milhões fica fora do grupo de liderança
Baque de liderança para a contratação recorde
Fernandez, novo reforço de £ 125 milhões do Manchester City, sofreu um revés precoce após sua transferência bombástica vinda do Chelsea. Apesar de ser uma chegada de peso ao Etihad Stadium, o técnico do City, Maresca, optou por não incluir o vencedor da Copa do Mundo de 2022 em seu grupo de quatro capitães para a nova temporada.
O meio-campista argentino se juntou oficialmente ao City no último dia da janela de transferências, assinando um contrato de cinco anos e afirmando que 'sempre sonhou em estar em um clube tão grande quanto o Man City', em uma alfinetada brutal em seu ex-clube. No entanto, os sonhos de assumir uma liderança imediata foram adiados.
- AFP
Maresca confirma capitães oficiais
Falando à imprensa antes do próximo jogo do City pela Premier League, contra o Coventry City, Maresca foi questionado diretamente se sua contratação mais recente receberia um papel de liderança. O técnico italiano foi direto na resposta e confirmou que a hierarquia já foi estabelecida sem o ex-jogador do Benfica. "Não, os capitães são Ruben [Dias], Erling [Haaland], Marc Guehi e Gianluigi Donnarumma", disse o treinador aos repórteres durante sua coletiva de sexta-feira.
Esse novo grupo de liderança reflete a grande reformulação no elenco do City após as saídas de Rodri e Bernardo Silva. Enquanto Dias e Haaland representam a continuidade da era Pep Guardiola, a inclusão de Guehi e Donnarumma mostra a disposição de Maresca em integrar rostos mais novos.
Passado do Chelsea contra o futuro do Manchester City
A esnobada é particularmente notável considerando o histórico de Fernandez em Stamford Bridge. Durante sua passagem de três anos por Londres, o meio-campista usou a braçadeira de capitão 57 vezes, incluindo 43 partidas sob o comando do próprio Maresca.
Apesar da falta de um título oficial, o técnico insiste que o elenco está empolgado com a chegada do jogador de 25 anos. Maresca destacou a animação dentro do grupo, afirmando: "Ele é um vencedor e, quando você faz parte de um elenco e chega outro jogador vencedor, eles sempre ficam felizes. Posso garantir a você que, nos últimos quatro ou cinco dias, quatro ou cinco jogadores do elenco estavam perguntando se ele vem ou não, porque querem que ele esteja conosco. É muito importante que ele esteja conosco e estamos 100 por cento felizes com isso."
- AFP
Fernandez vai fazer sua estreia contra o Coventry?
Embora o grupo de liderança esteja definido, espera-se que Fernandez desempenhe imediatamente um papel enorme em campo. Maresca confirmou que o meio-campista está "pronto" para fazer sua estreia neste fim de semana, enquanto o City busca manter seu embalo.
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