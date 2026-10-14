Enzo Fernandez e Erling Haaland são titulares pelo Manchester City contra o PSG, enquanto Phil Foden volta ao banco de reservas

O Manchester City volta a jogar pela Champions League nesta noite, quando recebe o PSG. Enzo Maresca tem todo o elenco em plenas condições físicas à disposição para este importante confronto europeu contra a forte equipe francesa.

A partida marca um momento de grande importância para o clube de Manchester. Será seu primeiro jogo em casa desde que uma comissão independente o considerou culpado de graves violações das regras financeiras da Premier League entre as temporadas 2009/10 e 2017/18.

O clube nega qualquer irregularidade relacionada a essas numerosas acusações financeiras. Já apresentou um recurso oficial contra a decisão histórica e segue focado em seu desempenho em campo.