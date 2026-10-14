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Enzo Fernandez e Erling Haaland são titulares pelo Manchester City contra o PSG, enquanto Phil Foden volta ao banco de reservas
Manchester City recebe o PSG no Etihad
O Manchester City volta a jogar pela Champions League nesta noite, quando recebe o PSG. Enzo Maresca tem todo o elenco em plenas condições físicas à disposição para este importante confronto europeu contra a forte equipe francesa.
A partida marca um momento de grande importância para o clube de Manchester. Será seu primeiro jogo em casa desde que uma comissão independente o considerou culpado de graves violações das regras financeiras da Premier League entre as temporadas 2009/10 e 2017/18.
O clube nega qualquer irregularidade relacionada a essas numerosas acusações financeiras. Já apresentou um recurso oficial contra a decisão histórica e segue focado em seu desempenho em campo.
- getty
Maresca enfrenta forte pressão da imprensa
A preparação para esta partida europeia decisiva foi inevitavelmente dominada pela controvérsia que segue fora de campo. Maresca enfrentou uma série de perguntas difíceis sobre o recente veredicto de culpa durante a entrevista coletiva antes do jogo. Apesar da intensa atenção da imprensa e do calendário apertado, a comissão técnica não tem problemas físicos no elenco.
Além disso, Foden está oficialmente à disposição novamente. O jogador da seleção inglesa cumpriu recentemente uma suspensão de três partidas em competições nacionais após receber um cartão vermelho direto no acirrado clássico de Manchester do mês passado.
Foden se contenta com um lugar no banco de reservas
Apesar de seu retorno após cumprir suspensão ser bem-vindo, Foden ficará entre os reservas nesta noite. Maresca optou por escalar um time titular muito parecido com o que goleou o Liverpool em Anfield no domingo.
Gianluigi Donnarumma mantém a posição e começa no gol dos mandantes. Ruben Dias e Marc Guehi formarão a dupla de zaga, com Abdukodir Khusanov e Josko Gvardiol nas laterais. Enzo Fernandez e Elliot Anderson formarão uma sólida dupla de volantes, encarregada de dar sustentação ao meio-campo e oferecer uma base tática firme diante de um perigoso ataque parisiense.
Mais à frente, Rayan Cherki atuará em uma função avançada, logo à frente da dupla de volantes. Antoine Semenyo e Jeremy Doku foram escolhidos para dar velocidade e amplitude ao ataque pelos dois lados. Erling Haaland comandará o ataque como centroavante isolado. O prolífico atacante norueguês buscará levar sua equipe a uma vitória crucial em casa pela Champions League.
- AFP
Time titular
Manchester City (4-2-3-1): Donnarumma; Khusanov, Dias, Guehi, Gvardiol; Fernandez, Anderson; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland
PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Ruiz; Akliouche, Dembele, Doue
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