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Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya
Traduzido por

Enzo Fernandez e Erling Haaland são titulares pelo Manchester City contra o PSG, enquanto Phil Foden volta ao banco de reservas

Manchester City
Liga dos Campeões
Manchester City x PSG
PSG
E. Haaland
E. Fernandez
P. Foden

O Manchester City escalará força máxima para o aguardado confronto com o Paris Saint-Germain pela Champions League, no Etihad Stadium. Enzo Maresca deixou Phil Foden no banco de reservas, apesar de o atacante ter cumprido uma suspensão de três jogos em competições nacionais.

  • Manchester City recebe o PSG no Etihad

    O Manchester City volta a jogar pela Champions League nesta noite, quando recebe o PSG. Enzo Maresca tem todo o elenco em plenas condições físicas à disposição para este importante confronto europeu contra a forte equipe francesa.

    A partida marca um momento de grande importância para o clube de Manchester. Será seu primeiro jogo em casa desde que uma comissão independente o considerou culpado de graves violações das regras financeiras da Premier League entre as temporadas 2009/10 e 2017/18.

    O clube nega qualquer irregularidade relacionada a essas numerosas acusações financeiras. Já apresentou um recurso oficial contra a decisão histórica e segue focado em seu desempenho em campo.

  • Enzo Maresca Manchester Citygetty

    Maresca enfrenta forte pressão da imprensa

    A preparação para esta partida europeia decisiva foi inevitavelmente dominada pela controvérsia que segue fora de campo. Maresca enfrentou uma série de perguntas difíceis sobre o recente veredicto de culpa durante a entrevista coletiva antes do jogo. Apesar da intensa atenção da imprensa e do calendário apertado, a comissão técnica não tem problemas físicos no elenco.

    Além disso, Foden está oficialmente à disposição novamente. O jogador da seleção inglesa cumpriu recentemente uma suspensão de três partidas em competições nacionais após receber um cartão vermelho direto no acirrado clássico de Manchester do mês passado.

  • Foden se contenta com um lugar no banco de reservas

    Apesar de seu retorno após cumprir suspensão ser bem-vindo, Foden ficará entre os reservas nesta noite. Maresca optou por escalar um time titular muito parecido com o que goleou o Liverpool em Anfield no domingo.

    Gianluigi Donnarumma mantém a posição e começa no gol dos mandantes. Ruben Dias e Marc Guehi formarão a dupla de zaga, com Abdukodir Khusanov e Josko Gvardiol nas laterais. Enzo Fernandez e Elliot Anderson formarão uma sólida dupla de volantes, encarregada de dar sustentação ao meio-campo e oferecer uma base tática firme diante de um perigoso ataque parisiense.

    Mais à frente, Rayan Cherki atuará em uma função avançada, logo à frente da dupla de volantes. Antoine Semenyo e Jeremy Doku foram escolhidos para dar velocidade e amplitude ao ataque pelos dois lados. Erling Haaland comandará o ataque como centroavante isolado. O prolífico atacante norueguês buscará levar sua equipe a uma vitória crucial em casa pela Champions League.

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  • TOPSHOT-FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-MAN CITYAFP

    Time titular

    Manchester City (4-2-3-1): Donnarumma; Khusanov, Dias, Guehi, Gvardiol; Fernandez, Anderson; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland

    PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Ruiz; Akliouche, Dembele, Doue

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