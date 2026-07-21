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Enzo Fernández divulga comunicado emocionado após o cartão vermelho na derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo
Cartão vermelho sai caro
A tentativa da Argentina de revalidar o título da Copa do Mundo terminou em decepção, após a derrota por 1 a 0 para a Espanha na prorrogação, em East Rutherford, Nova Jersey. Ferran Torres marcou o gol decisivo depois que Fernández foi expulso já no final dos acréscimos do segundo tempo. Tendo já recebido um cartão amarelo pelo árbitro Slavko Vincic por reclamação, Fernández recebeu o segundo cartão amarelo após uma entrada tardia em Pau Cubarsi. O meio-campista então pareceu fazer um gesto de desculpas aos torcedores argentinos ao deixar o campo, antes de descarregar sua frustração chutando um microfone à beira do campo a caminho do vestiário.
Mensagem sincera aos torcedores
Um dia após a derrota, Fernández compartilhou uma mensagem emocionante no Instagram para os torcedores argentinos que apoiaram a seleção durante todo o torneio. Ele escreveu: “Com o passar do tempo, a gente entende que há algo muito maior do que um resultado. Durante anos, esse grupo nos representou da melhor maneira possível. Eles nos ensinam que competir não é apenas vencer, mas dar tudo de si pela camisa e nunca desistir. Fazer parte desse grupo que sempre mostrou sua garra, que competiu no mais alto nível e que defendeu essas cores com orgulho, humildade e dedicação é uma honra.”
Orgulho, apesar do final doloroso
O craque do Chelsea também agradeceu aos torcedores que acompanharam a seleção de Lionel Scaloni durante todo o torneio, enfatizando que o apoio deles significou tudo para o time.
“Quero agradecer a todos os torcedores argentinos”, acrescentou ele. “Obrigado por sempre estarem presentes, por nos apoiarem em todas as partidas, pelo carinho, pelo apoio incondicional e por nos fazerem sentir em casa em qualquer lugar do mundo.”
Fernández concluiu: “Vestir a camisa do meu país é a maior honra da minha carreira, e continuarei a dar o meu melhor sempre que tiver a oportunidade de defendê-la.”
- Getty
A FIFA investiga as consequências caóticas
As repercussões da final não terminaram com o apito final, já que a FIFA abriu uma investigação sobre a conduta da Argentina após a partida, segundo o Standard. Uma briga eclodiu enquanto a Espanha comemorava a vitória: Nahuel Molina confrontou Rodri, enquanto Leandro Paredes desferiu socos em Eric Garcia e Gavi antes de derrubar este último no chão. A investigação agora acrescenta mais um capítulo ao final decepcionante para a Argentina.
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