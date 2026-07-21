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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

Enzo Fernández divulga comunicado emocionado após o cartão vermelho na derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo

E. Fernandez
Argentina
Copa do Mundo
Espanha x Argentina
Espanha

Enzo Fernández se dirigiu aos torcedores argentinos após a derrota para a Espanha na final da Copa do Mundo, tendo sido expulso no final daquele confronto dramático. O meio-campista do Chelsea refletiu sobre a trajetória da equipe, enquanto a FIFA também abriu uma investigação sobre as cenas caóticas que se seguiram ao apito final.

  • Cartão vermelho sai caro

    A tentativa da Argentina de revalidar o título da Copa do Mundo terminou em decepção, após a derrota por 1 a 0 para a Espanha na prorrogação, em East Rutherford, Nova Jersey. Ferran Torres marcou o gol decisivo depois que Fernández foi expulso já no final dos acréscimos do segundo tempo. Tendo já recebido um cartão amarelo pelo árbitro Slavko Vincic por reclamação, Fernández recebeu o segundo cartão amarelo após uma entrada tardia em Pau Cubarsi. O meio-campista então pareceu fazer um gesto de desculpas aos torcedores argentinos ao deixar o campo, antes de descarregar sua frustração chutando um microfone à beira do campo a caminho do vestiário.

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  • Mensagem sincera aos torcedores

    Um dia após a derrota, Fernández compartilhou uma mensagem emocionante no Instagram para os torcedores argentinos que apoiaram a seleção durante todo o torneio. Ele escreveu: “Com o passar do tempo, a gente entende que há algo muito maior do que um resultado. Durante anos, esse grupo nos representou da melhor maneira possível. Eles nos ensinam que competir não é apenas vencer, mas dar tudo de si pela camisa e nunca desistir. Fazer parte desse grupo que sempre mostrou sua garra, que competiu no mais alto nível e que defendeu essas cores com orgulho, humildade e dedicação é uma honra.”



  • Orgulho, apesar do final doloroso

    O craque do Chelsea também agradeceu aos torcedores que acompanharam a seleção de Lionel Scaloni durante todo o torneio, enfatizando que o apoio deles significou tudo para o time.

    “Quero agradecer a todos os torcedores argentinos”, acrescentou ele. “Obrigado por sempre estarem presentes, por nos apoiarem em todas as partidas, pelo carinho, pelo apoio incondicional e por nos fazerem sentir em casa em qualquer lugar do mundo.”

    Fernández concluiu: “Vestir a camisa do meu país é a maior honra da minha carreira, e continuarei a dar o meu melhor sempre que tiver a oportunidade de defendê-la.”

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  • ParedesGetty

    A FIFA investiga as consequências caóticas

    As repercussões da final não terminaram com o apito final, já que a FIFA abriu uma investigação sobre a conduta da Argentina após a partida, segundo o Standard. Uma briga eclodiu enquanto a Espanha comemorava a vitória: Nahuel Molina confrontou Rodri, enquanto Leandro Paredes desferiu socos em Eric Garcia e Gavi antes de derrubar este último no chão. A investigação agora acrescenta mais um capítulo ao final decepcionante para a Argentina.