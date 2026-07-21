Enzo Fernández divulga comunicado emocionado após o cartão vermelho na derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo

O craque do Chelsea também agradeceu aos torcedores que acompanharam a seleção de Lionel Scaloni durante todo o torneio, enfatizando que o apoio deles significou tudo para o time.

“Quero agradecer a todos os torcedores argentinos”, acrescentou ele. “Obrigado por sempre estarem presentes, por nos apoiarem em todas as partidas, pelo carinho, pelo apoio incondicional e por nos fazerem sentir em casa em qualquer lugar do mundo.”

Fernández concluiu: “Vestir a camisa do meu país é a maior honra da minha carreira, e continuarei a dar o meu melhor sempre que tiver a oportunidade de defendê-la.”