Fernandez trocou oficialmente Stamford Bridge pelo Etihad Stadium, e o meio-campista argentino não perdeu tempo para alfinetar seu ex-clube. Apesar de ter conquistado o Mundial de Clubes durante sua passagem pelo Chelsea, o jogador de 25 anos sugeriu que se juntar ao Manchester City representa um passo significativo em termos do tamanho e da ambição da instituição que agora defende.

O ex-jogador do Benfica deixou claras as suas motivações para forçar a transferência, ao dizer ao site oficial do City: "Eu sempre sonhei em estar em um clube tão grande quanto o City.

"Sou grato pela oportunidade. É um momento muito emocionante para mim e para a minha família dar este passo aos 25 anos, em uma carreira no futebol com a qual sempre sonhei.

"Estou muito feliz por estar aqui, aproveitando estas primeiras horas que tive no clube. Já consigo ver o quão grande ele é e vamos nos divertir e conquistar muitas coisas juntos."



