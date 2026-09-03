Getty Images Sport
Traduzido por
Enzo Fernandez dispara crítica BRUTAL ao Chelsea após completar transferência dos 'sonhos' para o Manchester City
Fernandez faz afirmação sobre "grande clube"
Fernandez trocou oficialmente Stamford Bridge pelo Etihad Stadium, e o meio-campista argentino não perdeu tempo para alfinetar seu ex-clube. Apesar de ter conquistado o Mundial de Clubes durante sua passagem pelo Chelsea, o jogador de 25 anos sugeriu que se juntar ao Manchester City representa um passo significativo em termos do tamanho e da ambição da instituição que agora defende.
O ex-jogador do Benfica deixou claras as suas motivações para forçar a transferência, ao dizer ao site oficial do City: "Eu sempre sonhei em estar em um clube tão grande quanto o City.
"Sou grato pela oportunidade. É um momento muito emocionante para mim e para a minha família dar este passo aos 25 anos, em uma carreira no futebol com a qual sempre sonhei.
"Estou muito feliz por estar aqui, aproveitando estas primeiras horas que tive no clube. Já consigo ver o quão grande ele é e vamos nos divertir e conquistar muitas coisas juntos."
- AFP
Exigindo sucesso no Etihad
Embora o Chelsea tenha tido dificuldades para sustentar uma briga consistente pelo título da Premier League durante seu período em Londres, Fernandez não tem nenhuma ilusão sobre as expectativas no Etihad. O meio-campista destacou a cultura vencedora em Manchester, em contraste com o período de transição que viveu no Chelsea, quando o clube não conseguiu reproduzir o domínio doméstico do City.
"O Manchester City tem que ganhar todos os troféus que disputar", acrescentou Fernandez, deixando um recado para seus novos companheiros de equipe. "Em toda competição que disputamos, temos que competir e vencer, porque a história deste clube exige isso.
"Para ser sincero, desde o primeiro dia eles acreditaram em mim e me ligaram para dizer que queriam que eu me juntasse ao clube, eu não hesitei por um segundo. É um clube que venceu muito nos últimos anos. É um clube que está fazendo história no futebol e, para mim, é um enorme desafio.
"Poder vir para cá, ajudar o clube e seguir conquistando coisas juntos, esse tem sido o meu objetivo desde que me ligaram: vir para este clube sabendo que vamos ganhar muitos troféus juntos."
Reencontro com Maresca
Um fator-chave na transferência foi a presença de Enzo Maresca, que recentemente trocou o Chelsea para assumir o comando no Etihad. Fernandez foi rápido em reconhecer o papel que seu ex-treinador desempenhou para viabilizar o negócio, no qual o City igualou o recorde britânico de transferência de £ 125 milhões para garantir sua contratação após um longo período de negociações.
Falando sobre o reencontro, Fernandez disse: "Nós dois estávamos muito ansiosos para que isso acontecesse, porque não foi fácil para mim estar aqui hoje. Mas eu sei que ele também fez um grande esforço, falando com o clube, e sou grato por ele ter feito isso. Foram alguns dias longos, mas no fim estou aqui e estou muito feliz por me juntar a este clube."
- Getty Images Sport
A grande reformulação do meio-campo do Manchester City
A chegada de Fernandez marca a peça final de um impressionante projeto de renovação do meio-campo de £326 milhões no Manchester City. O gigante do Etihad foi agressivo no mercado, acrescentando profundidade e qualidade significativas ao seu setor de meio-campo após as contratações de destaque de Elliot Anderson por £116 milhões e Ayyoub Bouaddi por £85 milhões no início desta janela.
A disposição do City de gastar pesado reflete sua determinação em se manter no topo do futebol europeu, enquanto, para Fernandez, isso representa a realização de uma ambição profissional que ele sentia ser inalcançável em Stamford Bridge. Ele acrescentou: "O time que o City está montando neste ano é incrível, e isso me deixa muito feliz por eles estarem seguindo nessa direção."
Enquanto o argentino se adapta ao novo ambiente, seus comentários certamente vão permanecer na mente dos torcedores do Chelsea, que o viram partir para um rival doméstico.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.