Enzo Fernández deve apresentar um pedido formal de transferência, já que o Chelsea fixou um valor astronômico pelo jogador, alvo do Real Madrid

A diretoria do Blues tomou medidas disciplinares contra o meio-campista após entrevistas explosivas nas quais ele criticou duramente a decisão de demitir Enzo Maresca. Durante essas entrevistas, o argentino também colocou em dúvida seu futuro a longo prazo, dando indícios de uma possível transferência para Madri.

Expressando sua confusão à emissora mexicana TUDN sobre a recente orientação tática do clube, Fernández afirmou: “Não entendo isso. Às vezes há coisas que nós, como jogadores, não entendemos, como e de que maneira eles tentam administrar as coisas. Obviamente, foi uma saída que nos prejudicou muito, especialmente no meio da temporada, isso interrompe tudo. Nós tínhamos uma identidade. Ele nos dava uma ordem, mesmo que, como é no futebol, às vezes seja bom e às vezes ruim. Mas ele sempre teve uma identidade muito clara quando se tratava de treinar e jogar.”