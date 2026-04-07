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Enzo Fernández deve apresentar um pedido formal de transferência, já que o Chelsea fixou um valor astronômico pelo jogador, alvo do Real Madrid
Meio-campista pretende deixar Stamford Bridge
De acordo com o programa de televisão espanhol El Chiringuito, Fernández está se preparando para apresentar um pedido formal de transferência a fim de forçar uma transferência bombástica neste verão. Diz-se que o jogador de 25 anos ficou cada vez mais desiludido após ter sido deixado de fora da escalação do Chelsea na vitória sobre o Port Vale pela FA Cup. Tendo recebido uma suspensão interna, o argentino também ficará de fora do confronto crucial da Premier League deste fim de semana contra o Manchester City.
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Frustração com as mudanças na gestão
A diretoria do Blues tomou medidas disciplinares contra o meio-campista após entrevistas explosivas nas quais ele criticou duramente a decisão de demitir Enzo Maresca. Durante essas entrevistas, o argentino também colocou em dúvida seu futuro a longo prazo, dando indícios de uma possível transferência para Madri.
Expressando sua confusão à emissora mexicana TUDN sobre a recente orientação tática do clube, Fernández afirmou: “Não entendo isso. Às vezes há coisas que nós, como jogadores, não entendemos, como e de que maneira eles tentam administrar as coisas. Obviamente, foi uma saída que nos prejudicou muito, especialmente no meio da temporada, isso interrompe tudo. Nós tínhamos uma identidade. Ele nos dava uma ordem, mesmo que, como é no futebol, às vezes seja bom e às vezes ruim. Mas ele sempre teve uma identidade muito clara quando se tratava de treinar e jogar.”
Agente defende comentários sobre o Real Madrid
Embora o Chelsea tenha punido o jogador por suas declarações, seu representante tentou minimizar as especulações de que uma transferência para a Espanha estaria sendo planejada. Javier Pastore insiste que a afinidade de seu cliente com a cidade de Madri foi puramente cultural, e não uma afronta profissional a Londres.
Em defesa das declarações polêmicas do meio-campista, Pastore afirmou: “Quando o técnico lhe disse, ele aceitou porque é um cara altamente profissional, que sempre se dedica totalmente onde quer que esteja e respeita as decisões, mas não entendemos a punição porque ele não menciona nenhum clube nem diz que quer deixar o Chelsea, longe disso. Ele menciona apenas Madri, a cidade, porque lhe perguntaram em qual cidade europeia ele gostaria de morar um dia, e ele disse Madri por causa do idioma, porque é semelhante a Buenos Aires e porque é lógico — é natural que um argentino diga isso — e também por causa da cultura e do clima. Mas em nenhum momento ele diz que quer deixar o Chelsea ou Londres.”
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O obstáculo da avaliação para o Real Madrid
Apesar do desejo do jogador de sair, o jornal The Sun afirma que o Chelsea fixou um preço exorbitante de 130 milhões de libras pelo meio-campista para proteger seu investimento inicial. O clube londrino continua em uma posição de negociação formidável, já que o ex-jogador do Benfica tem contrato com o Stamford Bridge até 2032. O Real Madrid deve agora decidir se está disposto a pagar esse valor para contratar o meio-campista que há muito tempo vem sendo alvo de interesse.