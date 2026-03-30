Enzo Fernández dá uma forte pista sobre uma possível transferência para o Real Madrid, enquanto a estrela do Chelsea concede uma entrevista reveladora a um YouTuber

Embora Fernández mantenha silêncio sobre qualquer contato oficial do Bernabéu, ele tem se mostrado surpreendentemente aberto sobre sua trajetória profissional a longo prazo e um possível retorno à América do Sul. O campeão da Copa do Mundo esclareceu: “Vou voltar ao River, mas não para me aposentar – quero voltar enquanto ainda estou no auge da minha carreira.”

Ele já havia comentado anteriormente sobre os rumores envolvendo o Real Madrid, insistindo que “nenhuma conversa” havia ocorrido. Ele disse: “Real Madrid? Sinceramente, nada – zero conversas. No momento, estamos focados no Chelsea e nos jogos que ainda temos pela frente. Depois da Copa do Mundo, veremos.”