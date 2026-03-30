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Enzo Fernández dá uma forte pista sobre uma possível transferência para o Real Madrid, enquanto a estrela do Chelsea concede uma entrevista reveladora a um YouTuber
Língua e estilo de vida
Os rumores que ligam Fernández ao Real Madrid ganharam força após sua participação no canal do YouTube Avirales. O jogador de 25 anos, que se transferiu para o Chelsea por € 121 milhões — um recorde britânico na época — no início de 2023, mostrou-se surpreendentemente sincero ao falar sobre suas preferências futuras fora da Premier League. Embora tenha sido um pilar no meio-campo dos Blues nesta temporada — contribuindo com oito gols e três assistências em 30 partidas —, Fernández admitiu que a transição cultural e linguística da vida na Inglaterra continua sendo um fator em suas considerações de longo prazo. Fundamentalmente, ele observou que a atmosfera em Madri o lembra de sua casa em Buenos Aires, sugerindo uma afinidade profundamente enraizada com a cidade espanhola.
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Não há margem para interpretação
Durante a entrevista, Fernández foi questionado sobre onde escolheria morar caso deixasse Londres. Sua preferência por uma transferência para a La Liga ficou clara, apesar de sua cautela inicial em citar um clube específico. O astro do Chelsea revelou: “Gostaria de morar na Espanha. Gosto muito de Madri; a cidade me lembra Buenos Aires. Os jogadores moram onde querem. Eu moraria em Madri. Me viro em inglês, mas me sentiria mais à vontade em espanhol.”
Compromissos futuros
Embora Fernández mantenha silêncio sobre qualquer contato oficial do Bernabéu, ele tem se mostrado surpreendentemente aberto sobre sua trajetória profissional a longo prazo e um possível retorno à América do Sul. O campeão da Copa do Mundo esclareceu: “Vou voltar ao River, mas não para me aposentar – quero voltar enquanto ainda estou no auge da minha carreira.”
Ele já havia comentado anteriormente sobre os rumores envolvendo o Real Madrid, insistindo que “nenhuma conversa” havia ocorrido. Ele disse: “Real Madrid? Sinceramente, nada – zero conversas. No momento, estamos focados no Chelsea e nos jogos que ainda temos pela frente. Depois da Copa do Mundo, veremos.”
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Fase decisiva
O Chelsea ocupa atualmente a sexta posição na Premier League, seis pontos atrás do Aston Villa, quarto colocado, e enfrenta um calendário desafiador nas últimas sete partidas, que inclui confrontos em casa contra o Manchester City e o Manchester United, além de jogos contra o Liverpool e o Tottenham em maio. Com as esperanças de classificação para a Liga dos Campeões em jogo, os Blues ainda têm uma chance realista de conquistar um título na FA Cup, com a equipe de Liam Rosenior marcada para enfrentar o Port Vale nas quartas de final em 4 de abril.