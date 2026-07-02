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Enzo Fernández “busca uma saída do Chelsea”, enquanto seu agente defende os comentários do meio-campista sobre o Real Madrid
Agente revela planos de saída do Chelsea
Pastore confirmou que os representantes de Fernández estão avaliando as possibilidades de o meio-campista do Chelsea deixar o clube. Em declarações durante um evento da AFA em Miami, o ex-meia do Paris Saint-Germain afirmou que, no momento, não há nenhum acordo concreto com outro time. O nome de Fernández tem sido associado a vários grandes clubes europeus, incluindo o Real Madrid.
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Pastore se pronuncia sobre os rumores envolvendo o Real Madrid
Pastore deu a entender que os representantes do jogador da seleção argentina estavam se preparando para uma possível transferência. No entanto, ele ressaltou que nada estava definido ainda.
“Ele está pensando apenas nisso [a Copa do Mundo], e estamos analisando possibilidades para que ele deixe o Chelsea, mas não há nada concreto ou confirmado com nenhum clube”, disse Pastore, segundo o jornal Marca.
Ao comentar sobre as declarações de Fernández a respeito de Madri, ele disse: “Ele tem muitos amigos lá, é muito amigo de Julián Álvarez e, no fim das contas, eles passam todo o tempo livre juntos lá. E eu também moro em Madri. Sempre que ele viajava, era para me ver e resolver questões de trabalho, mas, além disso: quem não gosta de Madri? Eu nem joguei em Madri. Eu até moro lá.”
A preparação para a Copa do Mundo continua sendo a prioridade
Apesar da incerteza em torno de seu futuro no clube, Pastore acredita que Fernández continua totalmente focado na campanha da Argentina na Copa do Mundo.
Pastore disse: “No momento, o jogador está focado na seleção. Ele está disputando uma Copa do Mundo, e a equipe está muito perto de chegar às oitavas de final.
“Ele está indo bem, muito positivo, está tendo uma ótima Copa do Mundo. Nas duas primeiras partidas, ele ajudou a equipe a vencer com facilidade. Enzo mudou bastante de posição nos últimos anos. Ele já jogou mais recuado ou como meio-campista avançando para dentro da área. Aqui na seleção, ele começa mais recuado, mas, no fim das contas, é o único meio-campista que avança e fica perto de Messi. É um jogador que se adapta muito bem a qualquer posição.”
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As negociações sobre transferências podem esperar até depois da Copa do Mundo
O foco imediato de Fernández continua sendo a busca da Argentina pelo título da Copa do Mundo, e as especulações sobre transferências provavelmente permanecerão em segundo plano até o término do torneio. Assim que seus compromissos com a seleção terminarem, espera-se que a atenção volte para o futuro dele no clube, com seus representantes continuando a explorar possíveis opções, apesar de ainda não haver nenhum acordo em vigor.