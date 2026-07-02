Enzo Fernández “busca uma saída do Chelsea”, enquanto seu agente defende os comentários do meio-campista sobre o Real Madrid

Pastore deu a entender que os representantes do jogador da seleção argentina estavam se preparando para uma possível transferência. No entanto, ele ressaltou que nada estava definido ainda.

“Ele está pensando apenas nisso [a Copa do Mundo], e estamos analisando possibilidades para que ele deixe o Chelsea, mas não há nada concreto ou confirmado com nenhum clube”, disse Pastore, segundo o jornal Marca.

Ao comentar sobre as declarações de Fernández a respeito de Madri, ele disse: “Ele tem muitos amigos lá, é muito amigo de Julián Álvarez e, no fim das contas, eles passam todo o tempo livre juntos lá. E eu também moro em Madri. Sempre que ele viajava, era para me ver e resolver questões de trabalho, mas, além disso: quem não gosta de Madri? Eu nem joguei em Madri. Eu até moro lá.”