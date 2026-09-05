A partida não foi isenta de momentos turbulentos para o novo reforço. Fiel à sua natureza combativa, Fernandez se envolveu em um desnecessário confronto físico com o goleiro Carl Rushworth ainda dentro dos dois primeiros minutos.

No entanto, ele também proporcionou momentos de puro brilho, incluindo um voleio espetacular, por cima do ombro, que deixou Haaland em posição para marcar o que parecia ser o segundo gol, mas Fernandez foi flagrado em impedimento por margem mínima.

Enquanto isso, o Coventry City criou várias oportunidades perigosas nos dois tempos, mas encontrou Gianluigi Donnarumma em grande forma, deixando os visitantes com três derrotas consecutivas e ainda em busca do seu primeiro gol na liga.