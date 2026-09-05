Getty Images Sport
Traduzido por
Enzo Fernandez brilha na estreia pelo Manchester City, e Erling Haaland sela vitória apertada sobre o Coventry City
Uma estreia surpreendente para o novo reforço
Fernandez foi inicialmente escalado no banco pelo técnico Enzo Maresca. No entanto, uma lesão inesperada de Nico O'Reilly durante o aquecimento forçou uma mudança de última hora, dando a Fernandez sua estreia pelo Manchester City. Apesar do impressionante preço de £ 125 milhões e das memórias ainda vivas de um confronto tempestuoso em Copa do Mundo com seu novo parceiro de meio-campo, Elliot Anderson, Fernandez se integrou ao time com naturalidade.
Os dois meio-campistas, antes rivais ferrenhos, trabalharam em perfeita harmonia para dar compostura a um Manchester City nervoso, provando que o clube encontrou uma nova e poderosa combinação no meio-campo.
- Getty Images Sport
Quebrando o impasse contra uma defesa resistente
Enquanto Rayan Cherki deu o toque de criatividade e acertou a trave logo no início, foi Fernandez quem destravou a defesa do Coventry City. Aos 26 minutos, Fernandez percebeu a movimentação inteligente de Antoine Semenyo e deu um passe decisivo que deixou Jay Dasilva completamente para trás.
Na sequência, Semenyo fez um cruzamento perfeito para a área, permitindo que Erling Haaland marcasse de cabeça o único gol da partida. A capacidade de Fernandez de entender o espaço e executar o passe sob pressão mostrou exatamente por que o Manchester City estava disposto a investir uma quantia tão alta para tirá-lo do Chelsea neste verão.
Momentos mistos e uma assistência anulada
A partida não foi isenta de momentos turbulentos para o novo reforço. Fiel à sua natureza combativa, Fernandez se envolveu em um desnecessário confronto físico com o goleiro Carl Rushworth ainda dentro dos dois primeiros minutos.
No entanto, ele também proporcionou momentos de puro brilho, incluindo um voleio espetacular, por cima do ombro, que deixou Haaland em posição para marcar o que parecia ser o segundo gol, mas Fernandez foi flagrado em impedimento por margem mínima.
Enquanto isso, o Coventry City criou várias oportunidades perigosas nos dois tempos, mas encontrou Gianluigi Donnarumma em grande forma, deixando os visitantes com três derrotas consecutivas e ainda em busca do seu primeiro gol na liga.
- Getty Images Sport
O que vem a seguir para o Manchester City?
Depois desta vitória suada, o Manchester City tentará dar sequência ao início perfeito na campanha da liga à medida que integra Fernandez ainda mais ao seu esquema tático. Maresca precisa resolver as fragilidades defensivas expostas pelo Coventry City antes do próximo jogo. Enquanto isso, Fernandez pretende manter esse alto nível de desempenho para calar definitivamente seus críticos e justificar sua taxa de transferência de £ 125 milhões.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.