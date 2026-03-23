Enzo Fernández afirma que não houve "nenhuma conversa" com o Real Madrid, mas mantém-se ambíguo quanto ao seu futuro no Chelsea

As especulações em torno da possível transferência de Fernández para o Real Madrid estão se intensificando à medida que a temporada do Chelsea desanda rapidamente. Desde que substituiu Enzo Maresca em janeiro, Liam Rosenior comandou 19 partidas, tornando-se o sétimo técnico sob cujas ordens Fernández jogou em apenas três anos. Essa instabilidade na gestão teria deixado o meio-campista profundamente desiludido. Além disso, uma sequência desastrosa de quatro derrotas consecutivas obscureceu severamente o clima em Stamford Bridge. Entre as recentes derrotas pesadas estão uma humilhante derrota fora de casa por 5 a 2 e uma derrota em casa por 3 a 0 para o Paris Saint-Germain, que culminou na eliminação da Liga dos Campeões, antes de sofrerem uma derrota por 3 a 0 na Premier League para o Everton no fim de semana. Os Blues estão na sexta colocação com 48 pontos, seis pontos atrás do Aston Villa, quarto colocado.