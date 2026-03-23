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Enzo Fernández afirma que não houve "nenhuma conversa" com o Real Madrid, mas mantém-se ambíguo quanto ao seu futuro no Chelsea
A instabilidade do Chelsea e o futuro de Fernández
As especulações em torno da possível transferência de Fernández para o Real Madrid estão se intensificando à medida que a temporada do Chelsea desanda rapidamente. Desde que substituiu Enzo Maresca em janeiro, Liam Rosenior comandou 19 partidas, tornando-se o sétimo técnico sob cujas ordens Fernández jogou em apenas três anos. Essa instabilidade na gestão teria deixado o meio-campista profundamente desiludido. Além disso, uma sequência desastrosa de quatro derrotas consecutivas obscureceu severamente o clima em Stamford Bridge. Entre as recentes derrotas pesadas estão uma humilhante derrota fora de casa por 5 a 2 e uma derrota em casa por 3 a 0 para o Paris Saint-Germain, que culminou na eliminação da Liga dos Campeões, antes de sofrerem uma derrota por 3 a 0 na Premier League para o Everton no fim de semana. Os Blues estão na sexta colocação com 48 pontos, seis pontos atrás do Aston Villa, quarto colocado.
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Esclarecendo os rumores sobre Madri
De acordo com uma reportagem do AS, Fernández não perdeu tempo para acalmar os intensos rumores da mídia em torno de uma possível transferência para o Santiago Bernabéu. Ao falar com os repórteres ao chegar ao aeroporto de Ezeiza para se juntar à seleção argentina, o jogador de 25 anos deu uma resposta abrangente às especulações em curso. Ele afirmou: “Faltam alguns meses para o fim da temporada. Real Madrid? A verdade é que não há nada, zero conversas. Agora estamos focados no Chelsea, no que resta dos últimos jogos. Depois da Copa do Mundo, veremos.”
Impasse contratual e novos agentes
A diretoria do Chelsea tinha inicialmente como objetivo garantir o compromisso de longo prazo do jogador após a conquista do Mundial de Clubes no verão passado. Seu atual contrato, de valor astronômico, só expira no final de junho de 2032. No entanto, as negociações para uma renovação ficaram completamente paralisadas. Para aumentar ainda mais a intriga em torno de sua situação incerta, ele recentemente assinou com uma nova agência de representação, a The Elegant Game, liderada por Javier Pastore e Matias Toranzo. Essa mudança estratégica apenas intensificou o interesse dos principais clubes da Europa, incluindo o Paris Saint-Germain.
- Adrian Dennis / AFP
O encanto da capital espanhola
Embora sua prioridade imediata seja enfrentar os três últimos meses da temporada nacional e defender o título mundial da Argentina na próxima Copa do Mundo, o fascínio pela capital espanhola é imenso. Relatos sugerem que sua ambição final é consolidar um legado lendário no Bernabéu. Ele já é um visitante frequente da cidade durante suas folgas. Ao afirmar explicitamente que seu futuro será reavaliado após o torneio de verão, ele colocou efetivamente o clube da Premier League em alerta máximo. Agora, eles enfrentam uma batalha monumental para convencer seu valioso jogador a ficar.