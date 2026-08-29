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Enzo Fernandez acerta termos com o Manchester City enquanto o Chelsea se prepara para transferência chocante na Premier League
Fernandez concorda com transferência para o City
Segundo Fabrizio Romano, Fernandez está perto de uma transferência bombástica para o Manchester City após supostamente acertar os termos pessoais com o clube. A transferência, muito aguardada, agora depende de um acordo financeiro formal entre os dois lados rivais.
Apesar do acordo verbal do lado do jogador, negociações concretas entre os clubes ainda não aconteceram. Com o prazo da janela de transferências se aproximando rapidamente, Manchester City e Chelsea precisarão abrir diálogo em breve para concluir o negócio e encerrar essa longa novela.
Romano revela detalhes da transferência
Romano confirmou o avanço significativo, destacando que o Manchester City está se preparando para formalizar seu interesse. A responsabilidade, então, caberá ao Chelsea, que terá de definir exatamente quais são suas exigências financeiras pelo meio-campista.
“Enzo Fernandez tem um acordo verbal com o Manchester City sobre termos pessoais", publicou Romano no X. "O negócio depende de uma decisão entre os clubes, já que o #MCFC ainda não enviou uma proposta oficial, mas os contatos acontecerão em breve, e a decisão sobre o preço cabe ao Chelsea. Enzo pode ficar fora novamente neste fim de semana."
Alonso deixa meio-campista exilado de fora
O futuro de Fernandez no Chelsea parece cada vez mais sombrio desde o início da nova temporada. O técnico Xabi Alonso não o incluiu na lista de relacionados para a vitória sobre o Luton Town na Copa da Liga Inglesa.
Enquanto isso, o Manchester City vem reformulando ativamente as suas opções para o meio-campo. O clube já garantiu neste verão as empolgantes contratações de Elliot Anderson e Ayyoub Bouaddi, em busca de uma reconstrução após as prejudiciais saídas de Rodri e Bernardo Silva. A recente saída de Nico Gonzalez para o Newcastle United destacou ainda mais a necessidade do City de ter profundidade de alto nível no meio-campo.
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Maresca enfrenta dor de cabeça tática
Se Fernandez realmente concluir sua ida para o Etihad, isso criará um fascinante desafio tático para Enzo Maresca. Encaixar Fernandez, Anderson e Bouaddi em uma formação titular coesa colocará seriamente à prova a capacidade tática do treinador no centro do campo.
De volta a Londres, os torcedores do Chelsea estarão observando nervosamente à medida que o prazo final se aproxima. Autorizar a saída de Fernandez deixa o Chelsea com uma lacuna evidente no meio-campo, dando à diretoria pouquíssimo tempo para buscar e garantir um substituto de altíssimo nível.
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