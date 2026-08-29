O futuro de Fernandez no Chelsea parece cada vez mais sombrio desde o início da nova temporada. O técnico Xabi Alonso não o incluiu na lista de relacionados para a vitória sobre o Luton Town na Copa da Liga Inglesa.

Enquanto isso, o Manchester City vem reformulando ativamente as suas opções para o meio-campo. O clube já garantiu neste verão as empolgantes contratações de Elliot Anderson e Ayyoub Bouaddi, em busca de uma reconstrução após as prejudiciais saídas de Rodri e Bernardo Silva. A recente saída de Nico Gonzalez para o Newcastle United destacou ainda mais a necessidade do City de ter profundidade de alto nível no meio-campo.