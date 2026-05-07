“Entrei no chuveiro e chorei por 10 minutos” - Ex-jogador do Bayern de Munique, que conquistou a Liga dos Campeões com o gigante bávaro, anuncia a aposentadoria com apenas 30 anos

Sule se despede do futebol após uma carreira marcada por grandes conquistas com o Bayern e um papel de destaque no BVB. Desde que chegou ao Dortmund vindo do Bayern, em 2022, o zagueiro disputou 109 partidas pelo clube. Durante esse período, ele se tornou uma presença constante no elenco e desenvolveu um forte vínculo com o clube e sua torcida.

“O que vivi no meu primeiro ano, quando quase conquistamos o campeonato – a noite no hotel, a caminhada até o estádio. O que senti naquele momento, eu só havia sentido uma vez antes, antes da minha primeira partida profissional – o nervosismo, a emoção”, explicou ele. “Aquele foi um dos momentos mais intensos que já vivi, antes da partida contra o Mainz. Não sei se algum dia voltarei a me sentir assim na vida – com toda essa adrenalina.

“Quando penso nos meus quatro anos em Dortmund, houve tantos momentos que realmente aproveitei. As brincadeiras no vestiário, o estádio – estamos falando de 80 mil pessoas aqui. Os torcedores sempre me receberam de braços abertos. Vou sentir muita saudade dessa época. Como me senti em casa aqui. No meu primeiro dia, percebi como são as pessoas em Dortmund: abertas, calorosas, honestas. Senti uma enorme conexão com isso. Meus filhos frequentam a creche aqui. É muito difícil para nós partirmos.”