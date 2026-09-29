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'Entregue isso!' - Rio Ferdinand exige que Joleon Lescott devolva medalha da Premier League enquanto o ídolo do Manchester United pede que os títulos do Manchester City sejam retirados após veredito de culpa
City se prepara para uma possível perda de títulos
O Manchester City está se preparando para sanções severas depois de ser considerado culpado pela grande maioria das suas 115 acusações financeiras. Embora um recurso seja praticamente certo, o clube enfrenta punições sem precedentes, que vão de perda de pontos e multas pesadas até a possível retirada de títulos importantes.
Se esses títulos forem cassados, o troféu da Premier League de 2011-12, garantido de forma infame pelo gol dramático de Sergio Aguero nos acréscimos, poderá ser retroativamente concedido ao vice-campeão Manchester United. Essa possibilidade levou o ex-zagueiro do Manchester United Ferdinand a exigir publicamente que os livros de história sejam reescritos.
- Michael Barrett Boesen
Ferdinand exige medalhas de volta de ex-rivais
Falando no Rio Ferdinand Presents, o ex-zagueiro da Inglaterra mirou seu ex-companheiro de seleção Lescott. "Da próxima vez que Joleon estiver lá, é melhor ele trazer a minha m****a de medalha", brincou Ferdinand. "Se forem considerados culpados, então acho que deveriam ter que devolver as medalhas."
Ele continuou com seu tom bem-humorado, mas firme, sobre o assunto, revelando seus planos para Lescott. "Quando eu vir Joleon, na verdade vou até a casa dele e dizer: 'Escuta, entrega isso. Entrega isso'", acrescentou Ferdinand. "Você não pode realmente sentar ali e dizer que foi campeão, pode? Ou que ganhou isso ou aquilo. Bem, eles não vão ter que pagar multas. Não vão ser rebaixados. Então entreguem o troféu. Entreguem as medalhas, entreguem o troféu. Simples assim."
Ferdinand fez questão de esclarecer rapidamente que não responsabiliza os jogadores pelas irregularidades da diretoria. "Eles têm sido o melhor time do país com enorme folga, certo? E tiveram o melhor técnico aqui", acrescentou. "Mas, de novo, se forem considerados culpados, precisa haver punições relevantes e é isso que tem que ser aplicado.
"Então, temos que apenas sentar e esperar. De novo, o mais grave nisso é que levou tanto tempo. É isso. Mas... ainda podemos admirar parte do futebol e alguns dos momentos que eles tiveram? Claro que podemos. Ainda dá para admirar.
"E, de novo, vou reiterar: os jogadores não têm culpa nisso. Há pessoas em posições muito mais poderosas e de autoridade dentro dos clubes de futebol que tomam todas essas decisões. Então, eu não colocaria nenhuma culpa sobre os ombros de qualquer jogador, mas eles vão ser vistos de forma diferente, e isso é inevitável, porque é assim que é."
United e Liverpool podem herdar títulos
Ferdinand já havia deixado claro o que sentia nas redes sociais na última sexta-feira. Ele publicou com confiança no X: "Mais uma medalha da Premier League para acrescentar ao armário de troféus."
Se o City realmente perder os troféus conquistados durante sua era de irregularidades financeiras, o United herdará dois títulos da liga das campanhas de 2011-12 e 2017-18. O efeito cascata também beneficiaria outros rivais da Premier League. O Liverpool, que terminou como vice-campeão na última temporada de Ferdinand em Old Trafford, em 2013-14, veria aquele título ser entregue retrospectivamente a Anfield.
- Getty Images Sport
City enfrenta uma espera tensa em meio a um recurso iminente
O City e seus torcedores enfrentam uma espera tensa enquanto a gravidade exata de sua punição é definida. O clube inevitavelmente apresentará um recurso contundente, o que significa que uma resolução final ainda pode levar meses. Até lá, o elenco do City terá de tentar manter o foco em campo, enquanto a ameaça iminente de sanções históricas lança uma sombra sobre suas conquistas passadas.
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