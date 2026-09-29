Falando no Rio Ferdinand Presents, o ex-zagueiro da Inglaterra mirou seu ex-companheiro de seleção Lescott. "Da próxima vez que Joleon estiver lá, é melhor ele trazer a minha m****a de medalha", brincou Ferdinand. "Se forem considerados culpados, então acho que deveriam ter que devolver as medalhas."

Ele continuou com seu tom bem-humorado, mas firme, sobre o assunto, revelando seus planos para Lescott. "Quando eu vir Joleon, na verdade vou até a casa dele e dizer: 'Escuta, entrega isso. Entrega isso'", acrescentou Ferdinand. "Você não pode realmente sentar ali e dizer que foi campeão, pode? Ou que ganhou isso ou aquilo. Bem, eles não vão ter que pagar multas. Não vão ser rebaixados. Então entreguem o troféu. Entreguem as medalhas, entreguem o troféu. Simples assim."

Ferdinand fez questão de esclarecer rapidamente que não responsabiliza os jogadores pelas irregularidades da diretoria. "Eles têm sido o melhor time do país com enorme folga, certo? E tiveram o melhor técnico aqui", acrescentou. "Mas, de novo, se forem considerados culpados, precisa haver punições relevantes e é isso que tem que ser aplicado.

"Então, temos que apenas sentar e esperar. De novo, o mais grave nisso é que levou tanto tempo. É isso. Mas... ainda podemos admirar parte do futebol e alguns dos momentos que eles tiveram? Claro que podemos. Ainda dá para admirar.

"E, de novo, vou reiterar: os jogadores não têm culpa nisso. Há pessoas em posições muito mais poderosas e de autoridade dentro dos clubes de futebol que tomam todas essas decisões. Então, eu não colocaria nenhuma culpa sobre os ombros de qualquer jogador, mas eles vão ser vistos de forma diferente, e isso é inevitável, porque é assim que é."



