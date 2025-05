Entregada histórica: como o Ajax perdeu vantagem de nove pontos e vê título do Campeonato Holandês nas mãos do PSV

A equipe de Francesco Farioli desperdiçou uma vantagem de nove pontos em apenas quatro jogos e agora está atrás do PSV na última rodada

Costuma-se dizer que vencer é a única coisa que importa no futebol, com a implicação de que ninguém se lembra dos vice-campeões. Isso, é claro, simplesmente não é verdade. Às vezes, a história de uma temporada não é apenas sobre o time que conquistou o título, mas sobre aquele que o deixou escapar.

Pergunte a qualquer pessoa sobre o Campeonato Inglês de 1995/96 e o Newcastle de Kevin Keegan será o primeiro nome que virá à mente. Da mesma forma, a lembrança mais marcante da disputa pelo título da Serie A em 2001/02 é a imagem de Ronaldo chorando no Estádio Olímpico, após a Inter de Milão entregar o Scudetto à Juventus.

E quem poderia esquecer os Galácticos do Real Madrid, que caíram do primeiro para o quarto lugar em LaLiga ao perder seis dos últimos sete jogos na temporada 2003/04; ou o infame escorregão de Steven Gerrard em Anfield, uma década depois? O Botafogo, por sua vez, jamais teria superado o colapso histórico no Brasileirão de 2023 se não tivesse vencido tanto o mesmo quanto a Copa Libertadores no ano seguinte. Já o Bayer Leverkusen ficou tão marcado por tropeços nas decisões que chegou a ser apelidado de "Neverkusen", até a chegada de Xabi Alonso.

Há, portanto, uma possibilidade bem real de que a temporada 2024/25 do Ajax seja lembrada para sempre pelas razões erradas, com o time de Francesco Farioli correndo sério risco de entrar para a lista das maiores entregadas da história do futebol.