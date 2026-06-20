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Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gabriele Stragapede

Traduzido por

Entre Roma e a Holanda, qual é o verdadeiro Malen? Do domínio na Série A aos 0 gols na Copa do Mundo: os motivos por trás de seu desempenho

Países Baixos
Roma
D. Malen
Países Baixos x Suécia
Copa do Mundo
Campeonato Italiano

A diferença entre o que vimos nos seis meses na Itália e as duas primeiras partidas da Copa do Mundo.

O grande destaque da segunda metade da temporada da Série A: verdadeiro motor da Roma rumo à Liga dos Campeões, ídolo dos torcedores da capital e de todos os participantes do Fantacalcio italiano que o contrataram em janeiro, além de ser o atacante ideal para o estilo de jogo e a filosofia do técnico da Roma, Gian Piero Gasperini.

Esperava-se que os holofotes desta Copa doMundo estivessem mais voltados para as jogadas, a qualidade e os gols de Donyell Malen, que, no entanto, não se destacou particularmente nestas duas primeiras partidas da Seleção Holandesa comandada por Koeman.

Nessas duas primeiras partidas, o técnico da Holanda o escalou como titular desde o 1º minuto, mas optou por substituí-lo antes do fim das partidas em ambas as ocasiões (incluindo hoje, contra a Suécia, no intervalo, após os primeiros 45 minutos).

A pergunta que se impõe é legítima: qual é o verdadeiro Malen e o que não está funcionando na Copa do Mundo?

  • AINDA SEM NENHUM PONTO NA COPA DO MUNDO

    Apesar de ter sido sempre escalado como titular por Koeman (chegando até perto de marcar em algumas ocasiões na primeira partida contra o Japão, antes de apresentar uma queda acentuada na intensidade e na condição física), Malen não conseguiu marcar em nenhuma das duas partidas.

    Após jogar 70 minutos contra a seleção do Japão, contra a Suécia o holandês ficou no vestiário após o primeiro tempo, sendo substituído no início do segundo tempo por Summerville (uma jogada que se revelou vencedora, já que ele marcou no final da partida, selando o placar de 5 a 1).

    Um primeiro tempo muito discreto para o atacante da Roma que, apesar de tentar se destacar entre as linhas e variar na frente de ataque para buscar a troca de passes e deixar a lateral direita livre para Dumfries, não teve qualquer impacto nas jogadas perigosas da Holanda, não conseguindo inclinar a balança na fase de posse de bola e no ataque contra a Suécia.

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  • DOMINANTE E INSPIRADOR EM ROMA

    Uma dinâmica que é completamente oposta ao que Malen vem apresentando desde sua chegada à Série A. Contratado expressa e explicitamente por Gasperini, o centroavante holandês (recentemente resgatado oficialmente pela Roma) marcou nada menos que 14 gols em apenas 18 partidas: nunca ninguém na história do campeonato italiano havia marcado tantos gols ao chegar na janela de transferências de inverno.

    Gols, assistências, presença ofensiva, carisma e liderança que ajudaram a equipe da Roma a ter um desempenho de altíssimo nível na segunda metade da temporada (especialmente na reta final) e a alcançar aquele objetivo tão desejado e almejado: o retorno à Liga dos Campeões da UEFA.

    Seus movimentos e seu faro de gol foram a arma extra com a qual a Roma ultrapassou o Milan e a Juventus na corrida pela Europa que realmente importa.

  • PROBLEMA DE FUNÇÃO?

    Mas, afinal, qual é o verdadeiro Malen? É difícil responder.

    Tão verdadeiro quanto isso é que, por outro lado, dá para explicar o que realmente não está funcionando entre a maneira como ele joga na Roma e a forma como está atuando pela seleção holandesa.

    Gasperini vê e utiliza Malen em sua posição natural, aquela que o próprio jogador acredita ser a mais funcional e adequada para ele: centroavante que ataca em profundidade e se posiciona para ligar as linhas, participando também da construção de jogadas no meio-campo ofensivo. Nessa zona do campo, porém, na seleção surgiu a concorrência de jogadores como Depay e Brobbey, preferidos pelo técnico Koeman na função de centroavante puro para o seu ataque.

    E é importante ressaltar que os números (Malen não marca pela Seleção desde novembro passado e ficou sem gols em suas últimas seis partidas), os dados e o desempenho estão dando razão a Koeman, que prefere colocá-lo na lateral direita, com menos espaço para atacar e menos tarefas ofensivas.

  • NO ATAQUE, TODOS MARCARAM GOL

    É importante destacar, além disso, um fator que não deve ser subestimado: quase todos os atacantes da Holanda já marcaram gols nesta edição da Copa do Mundo, que está sendo disputada entre Canadá, Estados Unidos e México.

    Summerville (que já havia marcado contra o Japão) repetiu a dose, Brobbey fez dois gols contra a Suécia ao ser escalado como centroavante, assim como Gakpo, que foi decisivo com suas incursões no segundo tempo.

    Malen, agora, corre o risco de ficar no banco: a disputa pela vaga está acirrada, concreta e presente. Cabe a ele provar que é aquele centroavante capaz de causar estragos na Série A.

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