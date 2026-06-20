Entre Roma e a Holanda, qual é o verdadeiro Malen? Do domínio na Série A aos 0 gols na Copa do Mundo: os motivos por trás de seu desempenho

O grande destaque da segunda metade da temporada da Série A: verdadeiro motor da Roma rumo à Liga dos Campeões, ídolo dos torcedores da capital e de todos os participantes do Fantacalcio italiano que o contrataram em janeiro, além de ser o atacante ideal para o estilo de jogo e a filosofia do técnico da Roma, Gian Piero Gasperini.

Esperava-se que os holofotes desta Copa doMundo estivessem mais voltados para as jogadas, a qualidade e os gols de Donyell Malen, que, no entanto, não se destacou particularmente nestas duas primeiras partidas da Seleção Holandesa comandada por Koeman.

Nessas duas primeiras partidas, o técnico da Holanda o escalou como titular desde o 1º minuto, mas optou por substituí-lo antes do fim das partidas em ambas as ocasiões (incluindo hoje, contra a Suécia, no intervalo, após os primeiros 45 minutos).

A pergunta que se impõe é legítima: qual é o verdadeiro Malen e o que não está funcionando na Copa do Mundo?