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“Entre os quatro ou cinco melhores atacantes do mundo” – Alexander Isak deve justificar o valor de 125 milhões de libras no Liverpool, enquanto Michael Owen elogia o talento “empolgante”
O Liverpool pagou uma quantia recorde no Reino Unido pela contratação de Isak
O Liverpool decidiu avançar na contratação de Isak depois de ver um rival da Premier League ultrapassar a marca dos 20 gols em duas temporadas consecutivas na primeira divisão inglesa. O Newcastle mostrou-se compreensivelmente relutante em abrir mão de um jogador tão valioso, e foi necessária uma quantia recorde para que o negócio fosse fechado.
Considerou-se que Arne Slot havia adquirido mais uma peça importante no quebra-cabeça rumo à conquista de títulos em Merseyside, com o Liverpool investindo pesadamente após reconquistar o título da Premier League. Os Reds viram pouco retorno desse investimento ao longo de uma difícil temporada 2025-26.
- AFP
Quantos gols Isak marcou pelo Liverpool?
Isak marcou apenas três gols — sendo que desse total apenas dois foram no campeonato — antes de sofrer uma fratura na perna e uma lesão no tornozelo durante o confronto contra o Tottenham, em 20 de dezembro. Desde então, ele ficou fora de 21 partidas em todas as competições.
O Liverpool manteve-se na briga pelas quatro primeiras posições, além de ter chegado às quartas de final da Liga dos Campeões e da FA Cup, mesmo sem a disponibilidade de Isak. Ele está se aproximando do retorno à forma física em uma fase crucial da campanha.
Resta saber que tipo de impacto ele poderá causar nos jogos restantes do Liverpool nesta temporada, mas espera-se que ele tenha uma contribuição decisiva a longo prazo. O ex-atacante dos Reds, Owen, continua sendo um grande fã do sueco de 26 anos.
Por que Owen acha que Isak vai provar seu valor no Liverpool
Questionado pelo GOAL sobre se Isak vai fazer jus ao seu valor de transferência e se agora está sob maior pressão para mostrar resultados, considerando que sua temporada de estreia em Anfield foi praticamente um fracasso, Owen — falando através do CasinoScores, um serviço especializado em estatísticas em tempo real e programas de jogos de cassino transmitidos ao vivo — disse: “A pressão está sempre presente para os jogadores, ponto final, independentemente de terem sido contratados por esse valor ou não.
“Ele é um jogador de elite. Na verdade, ele estava começando a jogar muito bem. Ele foi retirado de campo depois de marcar um gol contra o Tottenham, e foi um gol lindo também. Quanto a ele como indivíduo, podemos falar sobre o Liverpool e seus gastos, o que está certo e o que está errado, mas isso é outra questão, outro assunto. Isak, como jogador, é absolutamente de elite.
“Alguns dos gols que ele marcou, algumas das atuações que ele teve pelo Newcastle foram simplesmente... ele tem elegância, tem talento, tem um toque de bola, é rápido o suficiente, é um ótimo finalizador. Ele é um jogador empolgante, realmente incrível, que é ótimo ter de volta ao time. Claro que é.
“O certo e o errado de comprar tantos jogadores e gastar tanto dinheiro na mesma posição, isso é um assunto à parte. Mas ele voltando, ele é um dos quatro ou cinco melhores atacantes do mundo. Não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Então, sim, seria um grande impulso tê-lo de volta.”
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Jogos do Liverpool na temporada 2025-26: quartas de final da FA Cup e da Liga dos Campeões
Ainda não foi definida uma data definitiva para o retorno de Isak aos gramados. O Liverpool está, compreensivelmente, receoso de apressar o retorno de um jogador valioso antes do previsto e correr o risco de vê-lo sofrer um novo revés.
A expectativa, no entanto, é que ele tenha um papel importante a desempenhar até o final da temporada — com títulos importantes ainda em jogo. A equipe de Slot retomará sua campanha após a última pausa para jogos internacionais, quando enfrentará o Manchester City nas quartas de final da FA Cup, em 4 de abril.
Em seguida, a equipe viajará para a França para a partida de ida do que promete ser um confronto épico da Liga dos Campeões contra o atual campeão europeu, o Paris Saint-Germain. Restam sete jogos — incluindo um clássico contra o Everton e confrontos com o Manchester United e o Chelsea — na programação da Premier League.