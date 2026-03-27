Questionado pelo GOAL sobre se Isak vai fazer jus ao seu valor de transferência e se agora está sob maior pressão para mostrar resultados, considerando que sua temporada de estreia em Anfield foi praticamente um fracasso, Owen — falando através do CasinoScores, um serviço especializado em estatísticas em tempo real e programas de jogos de cassino transmitidos ao vivo — disse: “A pressão está sempre presente para os jogadores, ponto final, independentemente de terem sido contratados por esse valor ou não.

“Ele é um jogador de elite. Na verdade, ele estava começando a jogar muito bem. Ele foi retirado de campo depois de marcar um gol contra o Tottenham, e foi um gol lindo também. Quanto a ele como indivíduo, podemos falar sobre o Liverpool e seus gastos, o que está certo e o que está errado, mas isso é outra questão, outro assunto. Isak, como jogador, é absolutamente de elite.

“Alguns dos gols que ele marcou, algumas das atuações que ele teve pelo Newcastle foram simplesmente... ele tem elegância, tem talento, tem um toque de bola, é rápido o suficiente, é um ótimo finalizador. Ele é um jogador empolgante, realmente incrível, que é ótimo ter de volta ao time. Claro que é.

“O certo e o errado de comprar tantos jogadores e gastar tanto dinheiro na mesma posição, isso é um assunto à parte. Mas ele voltando, ele é um dos quatro ou cinco melhores atacantes do mundo. Não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Então, sim, seria um grande impulso tê-lo de volta.”