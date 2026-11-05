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Entre o ouro e o choque: Cristiano Ronaldo e Messi, um início épico e um fim excepcional!

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A trajetória de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi com as seleções de Portugal e da Argentina não foi apenas uma caminhada futebolística comum, mas sim uma história que se estendeu por longos anos, carregando ao longo dela muitas alegrias, desilusões e momentos históricos.

Mas o curioso é que as duas estrelas, que dividiram o trono do futebol mundial por anos, escolheram caminhos completamente diferentes quando chegou a hora da despedida internacional.

No dia 5 de novembro, Ronaldo anunciou sua decisão de encerrar a carreira internacional por meio de um vídeo publicado em suas contas oficiais, em um passo que pareceu chocante para a torcida de Portugal e para os admiradores do veterano craque, depois de decidir colocar um ponto final em sua trajetória com a seleção de seu país longe do clima dos estádios e das celebrações com os torcedores.

Do outro lado, a despedida de Messi aconteceu no dia 6 de outubro, cercado por sua família e pela torcida da Argentina, e diante de milhares de torcedores que se aglomeraram para saudá-lo, em uma cena emocionante que carregou muito reconhecimento ao jogador que devolveu seu país ao topo do futebol mundial. Entre as duas datas há apenas cerca de um mês, mas a diferença na forma de se despedir foi enorme.

  • TOPSHOT-FBL-EUR2004-POR-NEDAFP

    Início épico: Cristiano Ronaldo coloca Portugal no mapa dos grandes

    Cristiano Ronaldo começou sua trajetória internacional com grandes ambições, mas não imaginava que se transformaria em um dos maiores ídolos do futebol português de todos os tempos.

    Após anos de tentativas e fracassos, liderou seu país ao título da Eurocopa de 2016, em um feito histórico que deu a Portugal seu primeiro grande troféu, antes de acrescentar o título da Liga das Nações da UEFA em 2019 e 2025.

    O impacto de Cristiano Ronaldo não se limitou aos títulos: ele se tornou o maior artilheiro da história da seleção de Portugal e das seleções nacionais, com 146 gols internacionais, colocando seu nome na liderança da lista dos maiores artilheiros em jogos internacionais de todos os tempos, e deixando um legado difícil de ser repetido.

    Apesar da decisão de encerrar sua trajetória internacional, ele ainda tem um último desafio pessoal pela frente, já que faltam apenas 15 gols para alcançar a marca de mil gols em sua carreira no futebol, número que busca atingir antes da aposentadoria definitiva.

  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Messi: dos anos de sofrimento à glória mundial

    Já Messi viveu uma trajetória mais complicada com a seleção da Argentina, após sofrer duras críticas por não conseguir conquistar títulos, apesar de ter chegado a grandes finais e perdido a final da Copa do Mundo de 2014, além de duas finais consecutivas da Copa América, em 2015 e 2016.

    Mas o craque argentino se recusou a deixar que aquelas decepções fossem o fim de sua história, levando posteriormente seu país à conquista da Copa América por duas vezes e da Copa do Mundo de 2022, além do título da Finalíssima, transformando as críticas em elogios e encerrando uma das histórias mais emocionantes da história do futebol, após realizar o sonho que a torcida argentina esperou por tanto tempo.

    Ao longo de sua carreira internacional, Lionel Messi registrou números excepcionais com a camisa da seleção da Argentina, após disputar 208 partidas, tornando-se o jogador com mais participações na história da "Albiceleste", além de liderar a lista de artilheiros históricos com 126 gols, superando com grande vantagem seu perseguidor mais próximo, Gabriel Batistuta, autor de 54 gols.

    E o impacto de Messi não parou nas redes: ele também deu 66 assistências para seus companheiros, elevando seu saldo para 192 participações em gols durante sua trajetória internacional, números que refletem a magnitude de sua marca excepcional com a seleção de seu país.

  • FBL-ESP-LIGA-FC BARCELONA-REAL MADRID-CLASICOAFP

    Um final diferente: o vídeo de Cristiano Ronaldo e a comemoração de Messi

    Apesar da grande semelhança, o último capítulo das duas lendas se mostrou notavelmente diferente. Messi viveu um momento de despedida emocionante ao lado de sua família e da torcida de seu país, em um clima festivo que reflete o tamanho da gratidão por tudo o que ele fez com a camisa da Argentina, enquanto Ronaldo escolheu anunciar sua decisão por meio de um vídeo em suas contas oficiais, em uma cena de caráter mais discreto e surpreendente.

    Mas a diferença não esteve apenas na forma da despedida, e sim também nas circunstâncias que cercaram o fim da jornada. Ronaldo chegou à sua decisão em meio a divergências e tensões com o técnico Jorge Jesus, que lançaram uma sombra sobre sua relação com a seleção e se tornaram um dos principais fatores que antecederam o anúncio do fim de sua trajetória internacional.

    Já o momento de Messi veio em meio a um clima de reconhecimento e celebração, depois de ele ter realizado a maioria de seus sonhos com a camisa da Argentina, encontrando a torcida de seu país celebrando tudo o que ele fez, em vez de ter o fim de sua jornada ligado a uma crise ou a uma divergência.

    E entre o fim de Ronaldo, marcado pelo choque e pela discórdia, e a despedida de Messi, marcada pela celebração e pela gratidão, materializa-se um último contraste em duas trajetórias excepcionais. O começo foi épico para ambos, mas o caminho até o fim não foi semelhante, ainda que o futebol tenha lhes proporcionado uma era que não se repetirá com facilidade.

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