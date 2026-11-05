A trajetória de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi com as seleções de Portugal e da Argentina não foi apenas uma caminhada futebolística comum, mas sim uma história que se estendeu por longos anos, carregando ao longo dela muitas alegrias, desilusões e momentos históricos.

Mas o curioso é que as duas estrelas, que dividiram o trono do futebol mundial por anos, escolheram caminhos completamente diferentes quando chegou a hora da despedida internacional.

No dia 5 de novembro, Ronaldo anunciou sua decisão de encerrar a carreira internacional por meio de um vídeo publicado em suas contas oficiais, em um passo que pareceu chocante para a torcida de Portugal e para os admiradores do veterano craque, depois de decidir colocar um ponto final em sua trajetória com a seleção de seu país longe do clima dos estádios e das celebrações com os torcedores.

Do outro lado, a despedida de Messi aconteceu no dia 6 de outubro, cercado por sua família e pela torcida da Argentina, e diante de milhares de torcedores que se aglomeraram para saudá-lo, em uma cena emocionante que carregou muito reconhecimento ao jogador que devolveu seu país ao topo do futebol mundial. Entre as duas datas há apenas cerca de um mês, mas a diferença na forma de se despedir foi enorme.