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Saudi Arabia v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport
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Entre o escândalo e a história... Como a seleção saudita vai escapar da “armadilha” dos começos desastrosos?

Especiais e Opinião
Arábia Saudita x Uruguai
Arábia Saudita
Uruguai
Copa do Mundo
G. Donis
Argentina
Alemanha
Arábia Saudita
Uruguai
EUA
Grécia
Argentina
Alemanha

Uma tarefa difícil aguarda os Falcões na Copa do Mundo dos Estados Unidos

Os olhos da torcida saudita estão voltados para o tão aguardado confronto entre a seleção nacional e a uruguaia, na manhã desta terça-feira, que marca a estreia da “Al-Akhdar” na Copa do Mundo de 2026, em meio a um clima de expectativa e cautela ao mesmo tempo.

A preocupação não se refere apenas à força do adversário ou à dificuldade do Grupo H, que também inclui Espanha e Cabo Verde, mas está ligada também às memórias contraditórias vividas pela seleção saudita nas partidas de estreia ao longo de sua história de participações na Copa do Mundo.

Entre estreias desastrosas que se tornaram uma mancha na memória da torcida e outras que criaram glórias históricas inesquecíveis, a Seleção Saudita enfrenta mais uma vez um novo desafio que pode definir o rumo de sua trajetória no torneio desde o primeiro momento.

Com a chegada do técnico grego Georgios Donis ao comando pouco antes do início da Copa do Mundo, aumentam as dúvidas sobre a capacidade da seleção de evitar os cenários dolorosos do passado e aproveitar os sinais positivos que surgiram nos últimos amistosos.

  • Saudi Arabia's goalie Mohammed Al Deayea watches tAFP

    Memórias dolorosas... quando o começo se transformou em pesadelo

    A seleção saudita já passou por várias vezes por estreias difíceis na Copa do Mundo, algumas das quais se tornaram momentos que permanecem gravados na memória dos torcedores até hoje.

    E a dura derrota para a Alemanha por 0 a 8 na Copa do Mundo de 2002 continua sendo uma das partidas mais dolorosas da história da Seleção Saudita, não apenas pelo placar pesado, mas também porque ocorreu logo no primeiro jogo e afetou psicologicamente a equipe durante toda a sua trajetória no torneio.

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    O cenário se repetiu de forma diferente na Copa do Mundo de 2018, quando a seleção saudita estreou com uma derrota por 0 a 5 para a Rússia, que contava com o apoio da torcida local, em uma partida que revelou grande confusão e incapacidade de lidar com a pressão da estreia.

    Essas experiências confirmam que a primeira partida na Copa do Mundo não representa apenas três pontos, mas desempenha um papel fundamental na construção ou na destruição da confiança, o que torna o confronto contra o Uruguai duplamente importante para a geração atual.

    • Publicidade
  • Argentina v Saudi Arabia: Group C - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    A Argentina dá o exemplo... Por que esse cenário não se repete?

    Embora algumas estreias tenham trazido lembranças dolorosas, a última edição da Copa do Mundo apresentou um quadro totalmente diferente do que a seleção saudita é capaz de fazer quando entra em campo com confiança e coragem.

    Na Copa do Mundo de 2022, a Seleção Verde conseguiu derrotar a Argentina por 2 a 1, em uma das maiores surpresas da história do torneio, diante de uma seleção que mais tarde conquistou o título mundial.

    O mais interessante nessa partida é que a seleção saudita não se baseou em uma retranca exagerada ou em um jogo reativo, mas sim demonstrou personalidade forte, alta pressão e disciplina tática, o que lhe deu a capacidade de acompanhar o ritmo de uma das melhores seleções do mundo.

    Esse confronto continua sendo uma prova de que a diferença entre o sucesso e o fracasso nas partidas de estreia nem sempre está ligada aos nomes ou às capacidades individuais, mas sim à concentração mental, ao compromisso tático e à capacidade de executar o plano durante os 90 minutos.

  • Donis diante do maior desafio

    Georgios Donis chega ao torneio em circunstâncias excepcionais, tendo assumido o cargo pouco antes do início da Copa do Mundo, substituindo o francês Hervé Renard.

    Apesar do pouco tempo, o técnico grego tentou impor suas ideias rapidamente, realizando três amistosos que mostraram um time diferente em relação aos períodos anteriores.

    A seleção saudita perdeu para o Equador por 2 a 1 na primeira partida, mas apresentou um desempenho aceitável diante de um adversário forte, antes de vencer por 3 a 0 contra Porto Rico e empatar em 0 a 0 com o Senegal no último teste antes da Copa do Mundo.

    Essas partidas mostraram alguns sinais positivos, especialmente no que diz respeito à organização defensiva e às rápidas transições ofensivas, mas o verdadeiro desafio continua sendo a capacidade dos jogadores de colocar essas ideias em prática sob a pressão da Copa do Mundo.

  • Al Hilal v Al Khaleej: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Como o Al-Akhdar vai escapar da armadilha do início?

    O primeiro passo para evitar que se repitam os cenários do passado é encarar o confronto contra o Uruguai como uma partida que exige mais inteligência do que entusiasmo excessivo.

    A seleção uruguaia possui grande experiência e jogadores capazes de explorar qualquer erro, o que exige alta disciplina tática, especialmente nos primeiros minutos, que costumam ser marcados por forte pressão do adversário.

    Além disso, a seleção saudita precisa aproveitar a velocidade do seu ataque e não se apressar na construção das jogadas, mantendo o equilíbrio entre as tarefas defensivas e ofensivas.

    O meio-campo terá um papel central na partida, tanto para neutralizar os pontos-chave do jogo da Uruguai quanto para liderar as transições ofensivas que podem dar à seleção saudita a chance de causar uma surpresa.

    No fim das contas, a seleção saudita está ciente de que a primeira partida pode definir o rumo de toda a sua trajetória. Entre as lembranças da Alemanha e da Rússia, de um lado, e a epopeia da Argentina, do outro, a seleção saudita tem uma nova chance de escrever um capítulo diferente em sua história na Copa do Mundo, desde que evite a armadilha inicial que destruiu seus sonhos em ocasiões anteriores.

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