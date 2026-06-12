Entre o escândalo e a história... Como a seleção saudita vai escapar da “armadilha” dos começos desastrosos?

Os olhos da torcida saudita estão voltados para o tão aguardado confronto entre a seleção nacional e a uruguaia, na manhã desta terça-feira, que marca a estreia da “Al-Akhdar” na Copa do Mundo de 2026, em meio a um clima de expectativa e cautela ao mesmo tempo.

A preocupação não se refere apenas à força do adversário ou à dificuldade do Grupo H, que também inclui Espanha e Cabo Verde, mas está ligada também às memórias contraditórias vividas pela seleção saudita nas partidas de estreia ao longo de sua história de participações na Copa do Mundo.

Entre estreias desastrosas que se tornaram uma mancha na memória da torcida e outras que criaram glórias históricas inesquecíveis, a Seleção Saudita enfrenta mais uma vez um novo desafio que pode definir o rumo de sua trajetória no torneio desde o primeiro momento.

Com a chegada do técnico grego Georgios Donis ao comando pouco antes do início da Copa do Mundo, aumentam as dúvidas sobre a capacidade da seleção de evitar os cenários dolorosos do passado e aproveitar os sinais positivos que surgiram nos últimos amistosos.