Entre o brilho de Messi e o choque de Ronaldo... Uma enxurrada de gols e números históricos resumem as primeiras rodadas da Copa do Mundo

A primeira rodada foi marcada pelo destaque evidente de Kylian Mbappé, atacante da França, e Harry Kane, astro da Inglaterra, que entraram para a história do torneio em andamento.

Mbappé liderou a seleção francesa na vitória por 3 a 1 sobre o Senegal, em Nova Jersey, onde marcou dois gols que o colocaram na história.

Mbappé elevou sua contagem de gols pela seleção para 58, tornando-se o maior artilheiro da história da França, ultrapassando Olivier Giroud, e chegou a 14 gols em suas participações na Copa do Mundo.

Já Harry Kane, capitão da seleção da Inglaterra, continuou a consolidar seu lugar entre as lendas do futebol inglês após marcar dois gols contra a Croácia na noite de quarta-feira.

Kane conseguiu elevar sua contagem para 10 gols em finais da Copa do Mundo, igualando o recorde do lendário Gary Lineker como o maior artilheiro inglês na história do Mundial, de acordo com a Opta.

As conquistas do capitão da Inglaterra não se limitaram a igualar o recorde, já que a Squawka informou que ele se tornou o primeiro jogador inglês da história a marcar dois ou mais gols em três edições diferentes da Copa do Mundo.

De acordo com as estatísticas da conta “Mister Ship”, Kane se tornou apenas o quarto jogador inglês a marcar dois gols de cabeça na história da Copa do Mundo, depois de Geoff Hurst em 1966, David Platt em 1990 e John Stones em 2018.

A plataforma “Stats Foot” destacou que Kane elevou sua contagem nesta temporada para 69 gols com a camisa do clube e da seleção nacional, tornando-se o jogador inglês com mais gols marcados em uma única temporada na história.