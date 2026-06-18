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Entre o brilho de Messi e o choque de Ronaldo... Uma enxurrada de gols e números históricos resumem as primeiras rodadas da Copa do Mundo

Especiais e Opinião
Bélgica x Egito
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Copa do Mundo
Brasil x Marrocos
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Arábia Saudita x Uruguai
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Suécia x Tunísia
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Congo - Kinshasa
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Os árabes não conseguiram nenhuma vitória

A primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, realizada nos Estados Unidos, no Canadá e no México, chegou ao fim, tendo sido marcada por muitos acontecimentos marcantes e muita emoção.

A rodada teve início na última quinta-feira, com o confronto entre México e África do Sul, que terminou com a vitória do time da casa por 2 a 0, e foi encerrada na madrugada de hoje com a vitória da Colômbia sobre o Uzbequistão por 3 a 1.

Entre as duas partidas, a emoção esteve presente com resultados surpreendentes e números impressionantes de várias estrelas, com destaque para o argentino Lionel Messi, enquanto a rodada também trouxe grandes decepções para outros.

  • FBL-WC-2026-MATCH23-POR-CODAFP

    Messi, o artilheiro histórico da Copa do Mundo... e Ronaldo no olho do furacão

    Antes do início da Copa do Mundo, o astro alemão aposentado Miroslav Klose ocupava o primeiro lugar na lista dos maiores artilheiros da história da Copa do Mundo, com 16 gols marcados em 24 partidas pela “Mannschaft”.

    Mas, após uma rodada da atual Copa do Mundo, a situação se inverteu depois que Lionel Messi marcou um hat-trick impressionante pela Argentina contra a Alemanha.

    Messi chegou a 16 gols, igualando a marca de Klose, e agora precisa de apenas um gol para assumir sozinho a liderança, algo que parece ao alcance do astro argentino.

    Por outro lado, seu rival Cristiano Ronaldo, astro da Portugal, foi alvo de críticas generalizadas após o empate decepcionante contra a República Democrática do Congo, com um gol para cada lado.

    Ronaldo não apresentou nada digno de nota na partida de ontem, o que lhe rendeu críticas severas, assim como aos demais astros da seleção portuguesa, que tiveram uma atuação para esquecer.

    O confronto contra a República Democrática do Congo marcou a continuação da seca de gols do craque do Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, em grandes competições com a seleção de Portugal, já que ele não conseguiu balançar as redes pela décima partida consecutiva na Copa do Mundo e na Eurocopa.

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  • Mbappe Torgetty

    Conquista histórica de Mbappé e Harry Kane

    A primeira rodada foi marcada pelo destaque evidente de Kylian Mbappé, atacante da França, e Harry Kane, astro da Inglaterra, que entraram para a história do torneio em andamento.

    Mbappé liderou a seleção francesa na vitória por 3 a 1 sobre o Senegal, em Nova Jersey, onde marcou dois gols que o colocaram na história.

    Mbappé elevou sua contagem de gols pela seleção para 58, tornando-se o maior artilheiro da história da França, ultrapassando Olivier Giroud, e chegou a 14 gols em suas participações na Copa do Mundo.

    Já Harry Kane, capitão da seleção da Inglaterra, continuou a consolidar seu lugar entre as lendas do futebol inglês após marcar dois gols contra a Croácia na noite de quarta-feira.

    Kane conseguiu elevar sua contagem para 10 gols em finais da Copa do Mundo, igualando o recorde do lendário Gary Lineker como o maior artilheiro inglês na história do Mundial, de acordo com a Opta.

    As conquistas do capitão da Inglaterra não se limitaram a igualar o recorde, já que a Squawka informou que ele se tornou o primeiro jogador inglês da história a marcar dois ou mais gols em três edições diferentes da Copa do Mundo.

    De acordo com as estatísticas da conta “Mister Ship”, Kane se tornou apenas o quarto jogador inglês a marcar dois gols de cabeça na história da Copa do Mundo, depois de Geoff Hurst em 1966, David Platt em 1990 e John Stones em 2018.

    A plataforma “Stats Foot” destacou que Kane elevou sua contagem nesta temporada para 69 gols com a camisa do clube e da seleção nacional, tornando-se o jogador inglês com mais gols marcados em uma única temporada na história.

  • Chuva de gols na primeira rodada da Copa do Mundo

    A primeira rodada da Copa do Mundo foi marcada por uma clara profusão de gols, com todas as partidas terminando com gols marcados, com exceção de um único confronto, que terminou em empate sem gols, entre Espanha e Cabo Verde.

    Ao longo de 24 partidas, foram marcados 75 gols, com uma média superior a 3 gols por partida, o que revela o predomínio do futebol ofensivo na Copa do Mundo até o momento.

    Das 24 partidas da primeira rodada, 15 terminaram em vitória, contra 9 empates, sendo 8 deles empates positivos.

    A maior goleada da primeira rodada ficou por conta da Alemanha, que goleou Curaçao por 7 a 1; a Suécia venceu a Tunísia por 5 a 1; a Noruega derrotou o Iraque por 4 a 1; e os Estados Unidos venceram o Paraguai pelo mesmo placar.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A disputa entre os artilheiros começa logo no início

    Com a evidente profusão de gols na primeira rodada da fase de grupos, a disputa pela liderança da artilharia da atual edição do torneio esquentou logo no início.

    O argentino Lionel Messi lidera a lista de artilheiros com 3 gols, seguido por 6 jogadores com 2 gols cada: o francês Kylian Mbappé, o inglês Harry Kane, o alemão Kai Havertz, o norueguês Erling Haaland, o americano Fularin Balogun e o neozelandês Elijah Gast.

  • FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    Os árabes sem nenhuma vitória

    Nenhuma seleção árabe conseguiu a vitória na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, apesar da participação de oito equipes nesta edição.

    O Marrocos desperdiçou uma vitória que estava ao seu alcance contra o Brasil, e o confronto terminou empatado em 1 a 1 — o mesmo resultado do jogo entre Egito e Bélgica, onde os Faraós também estiveram mais perto da vitória.

    O Catar empatou com a Suíça por 1 a 1, e a Arábia Saudita empatou com o Uruguai pelo mesmo placar, enquanto o Iraque perdeu para a Noruega por 4 a 1 e a Jordânia para a Áustria por 3 a 1.

    A maior derrota foi da seleção tunisiana, por 5 a 1, o que levou à demissão do técnico Sabri Lamouchi, sendo substituído pelo francês Hervé Renard.

    A Argélia perdeu por 3 a 0 para a Argentina, em meio a uma grande polêmica arbitral, especialmente em uma jogada em que um gol da equipe árabe foi anulado e houve pedidos para a expulsão de Lionel Messi.