"Entre mim e o Real já estava tudo acertado": presidente do clube impediu a transferência da lenda do Bayern, Lothar Matthäus, para Madrid

Naquela época, Matthäus estava no auge de sua carreira. Após conquistar o título da Copa do Mundo com a seleção alemã em 1990, ele acabara de ganhar a Copa da UEFA com o Inter e foi eleito o primeiro Jogador do Ano oficial da FIFA. Após o veto de Pellegrini, ele chegou a renovar seu contrato em Milão por mais dois anos. No entanto, o desejo de mudar de clube não demorou a surgir.

Quase um ano após o fracasso de sua transferência para o Real Madrid, ele chegou a um acordo com a Juventus de Turim, antes de sofrer uma lesão no ligamento cruzado em abril de 1992 e perder também o Campeonato Europeu no verão (a Alemanha perdeu a final para a Dinamarca). Embora Matthäus estivesse trabalhando duro nas montanhas para seu retorno, a Juve acabou desistindo. Em vez disso, o FC Bayern de Munique fechou o negócio pela quantia, na época, de 4,2 milhões de marcos alemães. A transferência foi precedida por uma declaração por escrito do meio-campista, a pedido de Pellegrini, segundo a qual ele não poderia mais jogar por nenhum outro clube italiano.

Cinco meses após a ruptura do ligamento cruzado, em setembro de 1992, Matthäus voltou a entrar em campo pela primeira vez pelo Bayern. Seguiram-se quatro campeonatos, duas conquistas da Copa da Alemanha e mais um título da Copa da UEFA. Já durante sua primeira passagem por Munique, de 1984 a 1998, ele havia conquistado duas vezes o título do campeonato e uma vez a Copa da Alemanha. Após a virada do milênio, Matthäus assinou com o MetroStars, da MLS, para encerrar sua carreira, antes de se aposentar em janeiro de 2001.