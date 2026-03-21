Por ocasião de seu 65º aniversário, o jogador com mais partidas pela seleção alemã relembrou, entre outras coisas, sua carreira de sucesso em entrevista ao jornal Bild. Quando questionado se gostaria de ter feito algo de forma diferente, o ex-jogador de nível mundial lembrou-se de uma proposta do Real Madrid.
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"Entre mim e o Real já estava tudo acertado": presidente do clube impediu a transferência da lenda do Bayern, Lothar Matthäus, para Madrid
A princípio, Matthäus negou. Para ele, não faltou “absolutamente nada”. “Nem mesmo o título da Liga dos Campeões, embora eu tenha chegado bem perto duas vezes com o Bayern. Nas duas ocasiões, estávamos ganhando por 1 a 0 no intervalo da final, mas acabamos perdendo por 1 a 2 (em 1987 contra o FC Porto e em 1999 contra o Manchester United; nota da redação).”
Mas então ele se lembrou: “Sim, há algo. Eu gostaria de ter ido para o Real Madrid em 1991! Teria sido isso! Entre mim e o Real já estava tudo acertado. Mas o presidente da Inter de Milão (Ernesto) Pellegrini não me deixou ir.”
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Matthäus assinou uma declaração — e voltou ao FC Bayern
Naquela época, Matthäus estava no auge de sua carreira. Após conquistar o título da Copa do Mundo com a seleção alemã em 1990, ele acabara de ganhar a Copa da UEFA com o Inter e foi eleito o primeiro Jogador do Ano oficial da FIFA. Após o veto de Pellegrini, ele chegou a renovar seu contrato em Milão por mais dois anos. No entanto, o desejo de mudar de clube não demorou a surgir.
Quase um ano após o fracasso de sua transferência para o Real Madrid, ele chegou a um acordo com a Juventus de Turim, antes de sofrer uma lesão no ligamento cruzado em abril de 1992 e perder também o Campeonato Europeu no verão (a Alemanha perdeu a final para a Dinamarca). Embora Matthäus estivesse trabalhando duro nas montanhas para seu retorno, a Juve acabou desistindo. Em vez disso, o FC Bayern de Munique fechou o negócio pela quantia, na época, de 4,2 milhões de marcos alemães. A transferência foi precedida por uma declaração por escrito do meio-campista, a pedido de Pellegrini, segundo a qual ele não poderia mais jogar por nenhum outro clube italiano.
Cinco meses após a ruptura do ligamento cruzado, em setembro de 1992, Matthäus voltou a entrar em campo pela primeira vez pelo Bayern. Seguiram-se quatro campeonatos, duas conquistas da Copa da Alemanha e mais um título da Copa da UEFA. Já durante sua primeira passagem por Munique, de 1984 a 1998, ele havia conquistado duas vezes o título do campeonato e uma vez a Copa da Alemanha. Após a virada do milênio, Matthäus assinou com o MetroStars, da MLS, para encerrar sua carreira, antes de se aposentar em janeiro de 2001.
Matthäus considera o FC Bayern ligeiramente favorito contra o Real Madrid
O atual comentarista de TV não nutre, portanto, nenhuma ligação emocional com o Real. Ele explicou aojornal *Bild* que, no entanto, não é fácil para ele quando o Bayern enfrenta o Inter. Quanto ao próximo confronto das quartas de final da Liga dos Campeões, Matthäus considera o campeão alemão ligeiramente favorito.
“Eu vi o Real jogar duas vezes contra o City. Eles estão jogando melhor do que na fase de grupos. Mais disciplinados, menos egoístas e defendem bem”, disse Matthäus, enfatizando: “Apesar disso, acredito que o Bayern, na forma das últimas semanas, está mais entrosado e mais avançado do que o Real Madrid. Eu diria que o Bayern é o favorito por 60 a 40.”
Lothar Matthäus: Dados de desempenho e estatísticas no FC Bayern de Munique
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