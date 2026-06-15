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Mohamed Salah Egypt(C)Getty Images

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Entre "Heiba Salah" e as limitações do campo... Será que o domínio absoluto se tornou um fardo técnico para os Faraós?

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Nos últimos anos, surgiu a expressão “Seleção de Mohamed Salah”.

Sempre que a seleção egípcia entra em campo, os olhares se voltam, na maioria das vezes, para uma única pessoa, como se a equipe se resumisse ao seu principal astro.

Estamos falando de Mohamed Salah, que brilhou nos últimos anos pelo Liverpool e foi o principal astro da seleção egípcia.

Com o grande foco em Salah, seja por seu desempenho excepcional no Liverpool ou pelas esperanças depositadas nele com os Faraós, surgiu a expressão “seleção de Mohamed Salah”.

 Essa imagem mental veiculada pela imprensa muitas vezes colide com uma realidade totalmente diferente dentro do campo, onde a tática é conduzida e as partidas são decididas por um sistema coletivo com pontos fortes e fracos que ultrapassam os limites do principal astro.

Entre o brilho da estrela individual e a aleatoriedade da simplificação midiática, surge a pergunta mais profunda e ousada no meio esportivo egípcio: Será que essa “centralidade absoluta” ainda confere aos Faraós uma vantagem tática e psicológica diante dos adversários, ou será que ela se transformou gradualmente em um pesado fardo técnico e midiático que limita as opções dos treinadores e obscurece a visão de toda uma geração de talentos?

  • Brazil v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

    O brilho internacional de Salah... uma faca de dois gumes

    Ninguém pode negar que a presença de Mohamed Salah na seleção egípcia confere à equipe um prestígio internacional e comercial inestimável; os adversários sempre levam em conta a opção de marcá-lo de perto e como neutralizar sua periculosidade, o que abre espaços táticos para que seus companheiros avancem e marquem gols.

    Mas, por trás desse brilho, a seleção egípcia vive uma crise de “identidade coletiva”, especificamente no âmbito da mídia.

     A mídia mundial passou a tratar qualquer fracasso da seleção como se fosse um fracasso de Salah, e qualquer vitória como se fosse um solo do grande astro, o que é uma simplificação que prejudica todo um sistema de jogadores locais e profissionais que desempenham papéis defensivos e ofensivos fundamentais.

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  • O centro tático... uma vantagem ou uma limitação técnica?


    Em campo, o estrelato de Salah levou muitos dos técnicos que se sucederam no comando dos Faraós a adotar uma estratégia tática baseada em fortalecer a defesa e, em seguida, lançar a bola em profundidade para Salah.

     Essa abordagem, embora tenha obtido sucesso em determinados momentos, acabou se tornando, com o tempo, um livro aberto para os adversários.

    A maior desvantagem dessa centralização reside em dois pontos principais:

     Privação da seleção de diversidade tática: quando o jogo se concentra em um único ponto, a inovação no jogo coletivo desaparece, as soluções vindas da profundidade ou da ala esquerda desaparecem, e a equipe se torna incapaz de criar oportunidades se o adversário conseguir isolar Salah taticamente na ala direita.

    A pressão psicológica e a limitação dos reservas: o peso da mídia sobre a equipe coloca os outros jogadores no papel de “figurantes”, o que diminui sua confiança na tomada de decisões e na tentativa de soluções individuais, e faz com que o técnico tenha receio de recorrer a opções alternativas ou mudar a forma de jogar por medo das críticas da opinião pública.

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    O Egito também se sai bem sem Salah


    Muitos momentos históricos e partidas das quais Salah ficou de fora por lesão ou descanso demonstraram que a seleção egípcia possui um forte espírito coletivo e é capaz de apresentar um futebol ofensivo e variado.

     Na sua ausência, as alas ganham liberdade, os atacantes assumem a responsabilidade pela finalização coletiva e a equipe passa de um sistema de estrela única para um bloco tático coeso, cujas jogadas são difíceis de prever pelo adversário.

    A resposta à pergunta: “Salah resume a imagem da seleção egípcia?”... não significa menosprezar o valor lendário do jogador, mas sim a necessidade de dissociar o sucesso do sistema da presença do indivíduo.

     O verdadeiro desafio que a atual comissão técnica dos Faraós, liderada por Hossam Hassan, enfrenta é como aproveitar a genialidade de Salah como um grande reforço para o grupo, e não como um único para-chuva sob o qual todos se escondem, para que a seleção egípcia volte a ser grande com o espírito de equipe... e não com o manto de um único astro.

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