Entre "Heiba Salah" e as limitações do campo... Será que o domínio absoluto se tornou um fardo técnico para os Faraós?

Sempre que a seleção egípcia entra em campo, os olhares se voltam, na maioria das vezes, para uma única pessoa, como se a equipe se resumisse ao seu principal astro.

Estamos falando de Mohamed Salah, que brilhou nos últimos anos pelo Liverpool e foi o principal astro da seleção egípcia.

Com o grande foco em Salah, seja por seu desempenho excepcional no Liverpool ou pelas esperanças depositadas nele com os Faraós, surgiu a expressão “seleção de Mohamed Salah”.

Essa imagem mental veiculada pela imprensa muitas vezes colide com uma realidade totalmente diferente dentro do campo, onde a tática é conduzida e as partidas são decididas por um sistema coletivo com pontos fortes e fracos que ultrapassam os limites do principal astro.

Entre o brilho da estrela individual e a aleatoriedade da simplificação midiática, surge a pergunta mais profunda e ousada no meio esportivo egípcio: Será que essa “centralidade absoluta” ainda confere aos Faraós uma vantagem tática e psicológica diante dos adversários, ou será que ela se transformou gradualmente em um pesado fardo técnico e midiático que limita as opções dos treinadores e obscurece a visão de toda uma geração de talentos?