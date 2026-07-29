Encerraram-se as disputas da Copa do Mundo de 2026, e as torcidas começaram a se preparar para uma nova temporada, na qual os clubes vão competir pelos títulos coletivos, e os admiradores das duas lendas Lionel Messi e Cristiano Ronaldo pelos recordes individuais.
Traduzido por
Entre disciplina e negligência: por que Messi voltou ao Inter Miami e Cristiano Ronaldo desfalca o Al-Nassr?
Copa do Mundo do começo e do fim
Messi e Cristiano Ronaldo disputaram a Copa do Mundo de 2026, em meio à expectativa de que este seja o último Mundial na carreira das duas estrelas.
No entanto, a trajetória dos dois craques foi bastante diferente neste Mundial: um deles se despediu cedo, logo no início, enquanto o outro percorreu o caminho até o fim.
O eliminado foi Cristiano Ronaldo, mais precisamente nas oitavas de final, a segunda fase eliminatória, após a derrota para a Espanha por 1 a 0.
O craque português não apresentou seu melhor nível naquele torneio, marcando apenas dois gols na vitória sobre o Uzbequistão, ao mesmo tempo em que não conseguiu balançar as redes diante da República Democrática do Congo, da Colômbia e da Espanha.
Ao contrário, Messi foi o protagonista que conduziu a seleção da Argentina até a partida final da Copa do Mundo, antes da derrota também para a Espanha por 1 a 0 na prorrogação.
Individualmente, o craque argentino apresentou atuações extremamente sólidas, marcando 8 gols e dando 4 assistências, tornando-se o segundo maior artilheiro da última edição, além de ser o segundo na história da Copa do Mundo, atrás do craque francês Kylian Mbappé.
Entre a disciplina e a omissão: Messi voltou e Cristiano Ronaldo ficou de fora
Messi, que encerrou sua participação no Mundial há apenas 10 dias, mais precisamente no último dia 19 de julho, voltou aos treinamentos do Inter Miami nesta quarta-feira.
Enquanto a conta oficial do Inter Miami publicava uma foto do astro argentino durante seu retorno aos treinos, Cristiano Ronaldo publicava uma imagem em que aproveitava suas férias de verão na praia.
E apesar de Cristiano Ronaldo ter encerrado sua participação no Mundial no último dia 6 de julho, 13 dias antes de Messi e há mais de 3 semanas, ele ainda não se juntou à pré-temporada do Al-Nassr até o momento.
Alguns podem pensar que o motivo disso é que Messi se destaca pelo comprometimento e pela disciplina, enquanto Cristiano Ronaldo sofreria de negligência, no entanto, isso não é verdade.
Por que Messi voltou tão rápido?
Messi teve que retornar rapidamente ao Inter Miami, diante da retomada das competições da liga norte-americana logo após o fim da Copa do Mundo de 2026.
O Inter Miami teve que disputar duas partidas sem o craque argentino, vencendo a primeira contra o Chicago pelo placar de 3 a 2, na última quinta-feira, antes de derrotar o Montreal por 1 a 0, no último domingo.
Messi voltará para se preparar para o confronto contra o Columbus na madrugada do próximo domingo, e depois contra o St. Louis na Leagues Cup, na madrugada da quinta-feira seguinte, com os jogos seguindo até o fim da temporada da liga norte-americana em dezembro próximo.
Messi era, inclusive, requisitado para disputar o Jogo das Estrelas, nesta quarta-feira, antes de ser dispensado ao lado de seu compatriota Rodrigo De Paul, por terem chegado com a Argentina à final do Mundial.
Por que Cristiano Ronaldo está desfalcando o Al-Nassr?
Por outro lado, o Al-Nassr não disputará nenhuma partida oficial antes de mais de duas semanas, mais precisamente quando enfrentar o Al-Fateh, no próximo dia 15 de agosto, na estreia da equipe pela Liga Roshan Saudita.
Cristiano Ronaldo não foi o único ausente da pré-temporada do Al-Nassr, já que também faltaram seu compatriota João Félix e o senegalês Sadio Mané, que se despediu da seleção de seu país na Copa do Mundo ainda nos 32 avos de final, além de Abdulelah Al-Amri, apesar da eliminação da seleção saudita na fase de grupos.
Segundo relatos da imprensa saudita, o australiano Ange Postecoglou, novo técnico do Al-Nassr, foi quem decidiu conceder a esses jogadores esse descanso extra após a Copa do Mundo, a fim de evitar o desgaste antes do início da nova temporada.
Os relatos esclareceram que o treinador australiano mantém contato permanente com os jogadores e pediu que eles realizassem testes e medições físicas, seguissem um programa específico de esforço moderado e lhe fornecessem os resultados diariamente, para se certificar de suas condições.
Espera-se que o quarteto se junte à pré-temporada do Al-Nassr nas próximas horas, a fim de se preparar para o início da nova temporada, na qual a equipe busca manter o título da Liga Roshan e conquistar a Liga dos Campeões da Ásia de Elite pela primeira vez.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.