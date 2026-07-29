Messi e Cristiano Ronaldo disputaram a Copa do Mundo de 2026, em meio à expectativa de que este seja o último Mundial na carreira das duas estrelas.

No entanto, a trajetória dos dois craques foi bastante diferente neste Mundial: um deles se despediu cedo, logo no início, enquanto o outro percorreu o caminho até o fim.

O eliminado foi Cristiano Ronaldo, mais precisamente nas oitavas de final, a segunda fase eliminatória, após a derrota para a Espanha por 1 a 0.

O craque português não apresentou seu melhor nível naquele torneio, marcando apenas dois gols na vitória sobre o Uzbequistão, ao mesmo tempo em que não conseguiu balançar as redes diante da República Democrática do Congo, da Colômbia e da Espanha.

Ao contrário, Messi foi o protagonista que conduziu a seleção da Argentina até a partida final da Copa do Mundo, antes da derrota também para a Espanha por 1 a 0 na prorrogação.

Individualmente, o craque argentino apresentou atuações extremamente sólidas, marcando 8 gols e dando 4 assistências, tornando-se o segundo maior artilheiro da última edição, além de ser o segundo na história da Copa do Mundo, atrás do craque francês Kylian Mbappé.