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Argentina v Saudi Arabia: Group C - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Entre a realidade e a fantasia... Será que a seleção saudita vai repetir o milagre da Argentina contra a Espanha?

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A "Seleção Verde" chega à Copa do Mundo de 2026 com as lembranças históricas de 2022

Um grande milagre que ninguém esperava, conquistado pela seleção saudita na Copa do Mundo de 2022 no Catar, quando derrotou a Argentina, então campeã sul-americana e que mais tarde se tornaria campeã mundial, por 2 a 1, depois de estar perdendo por um gol.

  • O milagre da Argentina... e o sonho da Espanha

    Embora a "Selecção Verde" tenha sido eliminada da fase de grupos após duas derrotas contra a Polônia e o México, essa vitória histórica permaneceu viva na memória da torcida saudita, que continua sonhando em revivê-la na Copa do Mundo de 2026.

    A seleção saudita está no Grupo H da Copa do Mundo, ao lado de Espanha, Uruguai e Cabo Verde, e inicia sua campanha na madrugada da próxima terça-feira, enfrentando a seleção latino-americana.

    Apesar da força do Uruguai, o sonho saudita desta vez reside na vitória sobre a Espanha, especialmente porque ela é a campeã europeia na última edição da Eurocopa e a principal favorita para conquistar a Copa do Mundo, segundo a rede de estatísticas “Opta”.

    E se a seleção argentina conta com Messi, o maior vencedor da Bola de Ouro, na Copa do Mundo de 2022, a seleção espanhola conta atualmente com o vice-campeão da última edição, Lamine Yamal, o que torna a vitória sobre ela também histórica.

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  • Um problema árabe

    O que mais anima a torcida saudita quanto à possibilidade de repetir esse milagre contra a seleção espanhola é o próprio sofrimento do “Matador” nas partidas que disputou recentemente contra seleções árabes.

    A seleção espanhola empatou sem gols com a egípcia em março passado, antes de também empatar com o Iraque por 1 a 1, em junho deste ano.

    É verdade que a seleção espanhola enfrentou o Iraque com grandes alterações em seu elenco, mas o empate confirma que um tropeço dessa seleção não é impossível.

  • Recuo saudita

    No entanto, a realidade mostra que o declínio não é exclusivo da Espanha; a seleção saudita vem apresentando uma queda acentuada nos resultados nos últimos tempos, mais especificamente desde o início deste ano, período em que conquistou apenas uma única vitória.

    A única vitória foi contra a seleção de Porto Rico, que está 95 posições atrás da saudita, o que significa que foi natural, dada a diferença de nível.

    Por outro lado, a “Verde” sofreu quatro derrotas nos últimos seis jogos, contra Jordânia, Egito, Sérvia e Venezuela, empatou uma única vez com o Senegal, além de sua única vitória sobre Porto Rico.

    Esses resultados negativos enfraquecem as chances da seleção saudita de causar uma surpresa contra a Espanha e tornam a vitória sobre ela um sonho distante.

  • Um novo equipamento técnico

    Talvez a torcida saudita esteja cheia de esperança, especialmente após a demissão do técnico francês Hervé Renard, que foi alvo de críticas generalizadas durante o período em que comandou a seleção saudita, sobretudo nos últimos tempos.

    O técnico grego Giorgos Donis, novo treinador da seleção saudita, conquistou a simpatia da torcida ao introduzir mudanças no estilo de jogo, especialmente no ataque, que era o ponto fraco da “Verde” sob o comando de Renard.

    A torcida saudita conta com o ânimo e o entusiasmo que a nomeação de uma nova comissão técnica pode trazer aos jogadores, a fim de apresentar o melhor desempenho possível na Copa do Mundo como um todo, e contra a Espanha em particular.

    No entanto, embora a chegada de uma nova comissão técnica possa trazer entusiasmo, ela também pode causar instabilidade tática, especialmente porque o estilo de Donis difere completamente daquele seguido por Renard durante sua gestão.

    Além disso, Donis assumiu o comando da “Selecção Verde” há menos de dois meses do início da Copa do Mundo e disputou com ela apenas três jogos amistosos, o que torna o impacto técnico esperado sobre os jogadores mais fraco do que o desejado.

  • Uma maldição histórica

    Não é apenas a realidade que se interpõe no caminho do sonho da seleção saudita; a história também desafia sua capacidade de surpreender a Espanha.

    A seleção saudita disputou 19 partidas na história da Copa do Mundo, vencendo apenas 4 delas, contra 13 derrotas e apenas dois empates.

    E, entre essas quatro vitórias, a “Selecção Verde” conquistou apenas uma única vitória sobre adversários europeus, mais precisamente contra a Bélgica na Copa do Mundo de 1994, contra outras 10 derrotas, entre elas uma derrota para a própria Espanha por 1 a 0 em 2006.

    Fora da Copa do Mundo, a seleção saudita nunca derrotou a Espanha, nem mesmo empatou com ela, apesar de ter enfrentado a equipe em três ocasiões anteriores, nas quais perdeu todas.

    Além do confronto na Copa do Mundo de 2006, a seleção espanhola venceu a saudita por 3 a 2 em um amistoso em 2010 e, em seguida, por 5 a 0 em 2012.

    Essa maldição complica ainda mais a situação da seleção saudita, que terá de enfrentar diversos fatores reais e históricos para conseguir uma nova surpresa na Copa do Mundo ao derrotar a Espanha.