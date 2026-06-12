Entre a realidade e a fantasia... Será que a seleção saudita vai repetir o milagre da Argentina contra a Espanha?

Embora a "Selecção Verde" tenha sido eliminada da fase de grupos após duas derrotas contra a Polônia e o México, essa vitória histórica permaneceu viva na memória da torcida saudita, que continua sonhando em revivê-la na Copa do Mundo de 2026.

A seleção saudita está no Grupo H da Copa do Mundo, ao lado de Espanha, Uruguai e Cabo Verde, e inicia sua campanha na madrugada da próxima terça-feira, enfrentando a seleção latino-americana.

Apesar da força do Uruguai, o sonho saudita desta vez reside na vitória sobre a Espanha, especialmente porque ela é a campeã europeia na última edição da Eurocopa e a principal favorita para conquistar a Copa do Mundo, segundo a rede de estatísticas “Opta”.

E se a seleção argentina conta com Messi, o maior vencedor da Bola de Ouro, na Copa do Mundo de 2022, a seleção espanhola conta atualmente com o vice-campeão da última edição, Lamine Yamal, o que torna a vitória sobre ela também histórica.