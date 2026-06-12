Um grande milagre que ninguém esperava, conquistado pela seleção saudita na Copa do Mundo de 2022 no Catar, quando derrotou a Argentina, então campeã sul-americana e que mais tarde se tornaria campeã mundial, por 2 a 1, depois de estar perdendo por um gol.
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Entre a realidade e a fantasia... Será que a seleção saudita vai repetir o milagre da Argentina contra a Espanha?
O milagre da Argentina... e o sonho da Espanha
Embora a "Selecção Verde" tenha sido eliminada da fase de grupos após duas derrotas contra a Polônia e o México, essa vitória histórica permaneceu viva na memória da torcida saudita, que continua sonhando em revivê-la na Copa do Mundo de 2026.
A seleção saudita está no Grupo H da Copa do Mundo, ao lado de Espanha, Uruguai e Cabo Verde, e inicia sua campanha na madrugada da próxima terça-feira, enfrentando a seleção latino-americana.
Apesar da força do Uruguai, o sonho saudita desta vez reside na vitória sobre a Espanha, especialmente porque ela é a campeã europeia na última edição da Eurocopa e a principal favorita para conquistar a Copa do Mundo, segundo a rede de estatísticas “Opta”.
E se a seleção argentina conta com Messi, o maior vencedor da Bola de Ouro, na Copa do Mundo de 2022, a seleção espanhola conta atualmente com o vice-campeão da última edição, Lamine Yamal, o que torna a vitória sobre ela também histórica.
Um problema árabe
O que mais anima a torcida saudita quanto à possibilidade de repetir esse milagre contra a seleção espanhola é o próprio sofrimento do “Matador” nas partidas que disputou recentemente contra seleções árabes.
A seleção espanhola empatou sem gols com a egípcia em março passado, antes de também empatar com o Iraque por 1 a 1, em junho deste ano.
É verdade que a seleção espanhola enfrentou o Iraque com grandes alterações em seu elenco, mas o empate confirma que um tropeço dessa seleção não é impossível.
Recuo saudita
No entanto, a realidade mostra que o declínio não é exclusivo da Espanha; a seleção saudita vem apresentando uma queda acentuada nos resultados nos últimos tempos, mais especificamente desde o início deste ano, período em que conquistou apenas uma única vitória.
A única vitória foi contra a seleção de Porto Rico, que está 95 posições atrás da saudita, o que significa que foi natural, dada a diferença de nível.
Por outro lado, a “Verde” sofreu quatro derrotas nos últimos seis jogos, contra Jordânia, Egito, Sérvia e Venezuela, empatou uma única vez com o Senegal, além de sua única vitória sobre Porto Rico.
Esses resultados negativos enfraquecem as chances da seleção saudita de causar uma surpresa contra a Espanha e tornam a vitória sobre ela um sonho distante.
Um novo equipamento técnico
Talvez a torcida saudita esteja cheia de esperança, especialmente após a demissão do técnico francês Hervé Renard, que foi alvo de críticas generalizadas durante o período em que comandou a seleção saudita, sobretudo nos últimos tempos.
O técnico grego Giorgos Donis, novo treinador da seleção saudita, conquistou a simpatia da torcida ao introduzir mudanças no estilo de jogo, especialmente no ataque, que era o ponto fraco da “Verde” sob o comando de Renard.
A torcida saudita conta com o ânimo e o entusiasmo que a nomeação de uma nova comissão técnica pode trazer aos jogadores, a fim de apresentar o melhor desempenho possível na Copa do Mundo como um todo, e contra a Espanha em particular.
No entanto, embora a chegada de uma nova comissão técnica possa trazer entusiasmo, ela também pode causar instabilidade tática, especialmente porque o estilo de Donis difere completamente daquele seguido por Renard durante sua gestão.
Além disso, Donis assumiu o comando da “Selecção Verde” há menos de dois meses do início da Copa do Mundo e disputou com ela apenas três jogos amistosos, o que torna o impacto técnico esperado sobre os jogadores mais fraco do que o desejado.
Uma maldição histórica
Não é apenas a realidade que se interpõe no caminho do sonho da seleção saudita; a história também desafia sua capacidade de surpreender a Espanha.
A seleção saudita disputou 19 partidas na história da Copa do Mundo, vencendo apenas 4 delas, contra 13 derrotas e apenas dois empates.
E, entre essas quatro vitórias, a “Selecção Verde” conquistou apenas uma única vitória sobre adversários europeus, mais precisamente contra a Bélgica na Copa do Mundo de 1994, contra outras 10 derrotas, entre elas uma derrota para a própria Espanha por 1 a 0 em 2006.
Fora da Copa do Mundo, a seleção saudita nunca derrotou a Espanha, nem mesmo empatou com ela, apesar de ter enfrentado a equipe em três ocasiões anteriores, nas quais perdeu todas.
Além do confronto na Copa do Mundo de 2006, a seleção espanhola venceu a saudita por 3 a 2 em um amistoso em 2010 e, em seguida, por 5 a 0 em 2012.
Essa maldição complica ainda mais a situação da seleção saudita, que terá de enfrentar diversos fatores reais e históricos para conseguir uma nova surpresa na Copa do Mundo ao derrotar a Espanha.