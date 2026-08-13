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Al Hilal v Al Nassr: Arab Club Champions Cup FinalGetty Images Sport
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Entre a prontidão de Cristiano Ronaldo e o enigma de Al-Aqidi: Postecoglou detona surpresas antes do confronto com o Al-Fateh

Al-Nassr x Al Fateh
Al-Nassr
Al Fateh
Campeonato Saudita
C. Ronaldo
N. Al-Aqidi
Arábia Saudita
Portugal

O que disse o treinador australiano?

A equipe do Al-Nassr se prepara para disputar sua primeira partida na Liga Roshan Saudita, quando enfrentar o Al-Fateh na próxima noite de sábado, em um início no qual o "Al-Alami" busca enviar uma mensagem antecipada sobre sua capacidade de brigar com força pelos títulos ao longo da nova temporada.

E, horas antes do confronto aguardado, a situação de Cristiano Ronaldo e o futuro da posição de goleiro dominaram os principais assuntos que ocuparam a torcida do Al-Nassr, especialmente com os questionamentos sobre o quanto o astro português está pronto, além da situação da dupla Nawaf Al-Aqidi e Bento quanto à permanência no elenco da equipe.

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    Postecoglou define situação de Ronaldo

    Ange Postecoglou, técnico do Al-Nassr, falou sobre a condição de Cristiano Ronaldo para a próxima partida, afirmando que o capitão da equipe não enfrenta nenhum problema que o impeça de atuar, e disse durante a coletiva de imprensa: "Ronaldo está sempre pronto", em uma mensagem clara aos torcedores do Al-Alami antes do confronto com o Al-Fateh.

    O treinador australiano também abordou a competição entre os jogadores dentro do elenco do Al-Nassr, diante dos questionamentos sobre o futuro de alguns atletas, principalmente os goleiros, ressaltando que sua tarefa no momento está concentrada em lidar com o grupo que tem à sua disposição.

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    Postecoglou afirmou: "Meu papel é lidar com os jogadores que estão presentes atualmente, e todos eles estão no time. A competição entre eles é boa, e todos apresentam bons níveis", em referência ao fato de que a disputa pelas posições titulares continuará em aberto, e de que a comissão técnica não vê no momento nenhum jogador como fora de seus planos.

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    Al-Nassr e a busca por um começo forte

    Sobre o quanto o Al-Nassr está pronto para brigar por títulos, Postecoglou explicou que a equipe já enfrentou uma série de desafios durante a fase de preparação, mas ressaltou a necessidade de lidar com eles e de se preparar de forma adequada, em vez de buscar justificativas antes do início da temporada.

    O treinador afirmou: "Quando falamos sobre os desafios, sabíamos que havia circunstâncias e desafios diferentes, mas, sejam quais forem as circunstâncias, temos que lidar com elas e nos preparar bem", enfatizando que seu principal objetivo é deixar a equipe pronta para competir, independentemente das dificuldades.

    Postecoglou se recusou a fazer promessas diretas à torcida do Al-Nassr sobre a conquista de títulos em sua primeira temporada, mas, ao mesmo tempo, destacou que o sucesso continua sendo seu objetivo permanente, dizendo: "Claro, eu não prometo nada, e sempre conquisto algo já na primeira temporada. É simplesmente que, aonde quer que eu vá, gosto de alcançar o sucesso".

  • A filosofia de Postecoglou: vencer em primeiro lugar

    O treinador do Al-Nassr destacou que a comissão técnica e os jogadores fizeram um grande esforço durante o último período para levar a equipe ao melhor estado possível antes do início das competições oficiais, apesar dos desafios que enfrentaram durante o período de preparação.

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    E explicou: "Com certeza, tivemos alguns desafios, mas com os esforços dos jogadores e da comissão técnica conseguimos preparar a equipe da forma adequada", ressaltando que o trabalho não parou na correção dos pontos negativos, mas se estendeu à construção de um estilo de jogo que ajude a equipe a alcançar seus objetivos.

    Postecoglou encerrou sua fala reafirmando sua filosofia clara no futebol, ao dizer: "Eu gosto do jogo que nos leva a conquistar a vitória", mensagem que a torcida do Al-Nassr espera ver traduzida dentro de campo quando enfrentar o Al-Fateh, em meio a uma expectativa especial pela primeira aparição oficial da equipe sob o comando do técnico australiano.

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