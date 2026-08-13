A equipe do Al-Nassr se prepara para disputar sua primeira partida na Liga Roshan Saudita, quando enfrentar o Al-Fateh na próxima noite de sábado, em um início no qual o "Al-Alami" busca enviar uma mensagem antecipada sobre sua capacidade de brigar com força pelos títulos ao longo da nova temporada.
E, horas antes do confronto aguardado, a situação de Cristiano Ronaldo e o futuro da posição de goleiro dominaram os principais assuntos que ocuparam a torcida do Al-Nassr, especialmente com os questionamentos sobre o quanto o astro português está pronto, além da situação da dupla Nawaf Al-Aqidi e Bento quanto à permanência no elenco da equipe.