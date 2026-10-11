Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
الهلال ضد الاتحاد والأهلي مع الزمالكai - Gemini
GOAL
Traduzido por

Entre a loucura e o luxo: 4 diferenças entre o clássico Al Ahly x Zamalek e o Al Hilal x Al Ittihad

Especiais e Opinião
Zamalek SC x Al Ahly
Zamalek SC
Al Ahly
Premier League
Al Hilal x Al-Ittihad
Al Hilal
Al-Ittihad
Campeonato Saudita
Egito
Arábia Saudita

Magia pura do futebol

Em poucas horas, os torcedores de futebol no Egito e na Arábia Saudita viveram duas noites de alta intensidade, depois que as arquibancadas do Estádio do Cairo se incendiaram no clássico entre Al Ahly e Zamalek, 24 horas após o clássico entre Al Hilal e Al Ittihad, que prendeu a respiração de todos no Kingdom Arena.

Aqui, um barulho histórico herdado por milhões; ali, uma disputa em ascensão que reúne o poder dos investimentos e estrelas vindas das maiores ligas europeias. Mas o que há em comum entre os dois cenários é que esses jogos vão além dos três pontos e se tornam um teste de prestígio, qualidade e ambição.

Apesar das circunstâncias distintas de cada confronto, a comparação entre os dois clássicos revela quatro diferenças claras relacionadas às torcidas, ao nível técnico, ao volume de gols e ao valor de mercado dos clubes.

Enquanto o Al Ahly decidiu o clássico egípcio diante do Zamalek por 2 a 0, o Al Hilal arrancou o clássico de Riade pelo resultado de 3 a 2, em uma partida que teve cinco gols e reviravoltas que se estenderam até os minutos finais.

  • Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    O encanto das torcidas: a loucura do Cairo e a fervura de Riade

    A torcida continua sendo o elemento com maior capacidade de dar aos clássicos um caráter extraordinário, mas cada país tem sua marca própria. No Cairo, foi anunciado o esgotamento dos ingressos para o confronto entre Al Ahly e Zamalek, com 40 mil lugares destinados aos torcedores, sendo 20 mil para cada clube.

    As torcidas das duas equipes ergueram mosaicos com mensagens históricas e patrióticas: os torcedores do Al Ahly celebraram o título de "clube do século", enquanto os do Zamalek homenagearam os heróis da Guerra de Outubro, confirmando que a rivalidade entre os dois polos vai muito além dos noventa minutos.

    Já em Riade, o clássico entre Al Hilal e Al Ittihad registrou um público de 22.808 torcedores, segundo os relatos divulgados, em meio a um ambiente efervescente e a uma clara disputa entre as arquibancadas nos cantos e no apoio às equipes.

    A partida ganhou um toque extra antes do apito inicial, quando Mohammed Al Owais entrou em campo carregando a taça da Copa do Golfo 27, enquanto os jogadores dos dois times formaram um corredor polonês em comemoração à conquista do título pela seleção saudita.

    De acordo com os números disponíveis, a capacidade prevista de público deu vantagem numérica ao clássico do Cairo, mas isso não anula a particularidade do ambiente em Riade. As torcidas das duas cidades confirmam que o futebol não é apenas um jogo, mas parte da identidade dos clubes e de sua história. E entre os grandes mosaicos, os cantos e as músicas, as arquibancadas foram parceiras essenciais na construção do espetáculo.

  • imago-sport-1076863237.jpgNurPhoto

    A qualidade técnica: as estrelas da Premier League impõem sua marca

    No aspecto do desempenho dentro de campo, o clássico entre Al Hilal e Al Ittihad teve um caráter ofensivo evidente, graças à qualidade dos nomes presentes nos setores de ataque e à sua capacidade de explorar os espaços.

    A marca dos recém-chegados da Premier League inglesa ficou evidente de forma direta, depois que Gabriel Martinelli, Ollie Watkins e Crysencio Summerville marcaram os três gols do Al Hilal, confirmando o impacto imediato das novas contratações e sua capacidade de decidir os grandes confrontos.

    Leia também: En-Nesyri no banco dos réus, e o motivo é Yassine Bounou!

    Por outro lado, o clássico egípcio tomou um rumo diferente: o Al Ahly conseguiu administrar o confronto e chegar ao gol do Zamalek em dois momentos importantes, depois que Mohamed Hany abriu o placar aos 39 minutos, antes de Mounsef Bakrar acrescentar o segundo gol aos 80, com um belo chute de fora da área.

    A partida não foi recheada de gols, mas teve momentos decisivos que exigiram concentração e eficiência, uma característica não menos importante do que a habilidade individual.

    E a diferença aqui não está no fato de um dos clássicos ter tido qualidade técnica absoluta sobre o outro, mas sim no fato de o clássico de Riade ter mostrado o valor de estrelas capazes de fazer a diferença em espaços abertos, enquanto o clássico do Cairo revelou a importância de aproveitar as oportunidades e de ter pragmatismo em uma partida carregada de rivalidade e pressão. Em ambos os casos, os detalhes individuais e coletivos decidiram o resultado em favor da equipe mais eficiente.

  • 5 gols em Riade contra dois no Cairo

    Se a emoção das torcidas esteve presente nos dois clássicos, os gols deram ao clássico entre Al Hilal e Al Ittihad uma vantagem clara em termos de volume ofensivo, já que o confronto terminou com cinco gols: Martinelli abriu o placar para o Al Hilal, Youssef En-Nesyri respondeu para o Al Ittihad, Watkins devolveu a vantagem ao Zaeem, antes de Somerville marcar o terceiro, enquanto Steven Bergwijn diminuiu a diferença de pênalti aos 89 minutos.

    No Cairo, o clássico terminou com dois gols sem resposta para o Al Ahly, depois de Mohamed Hany abrir o placar antes do fim do primeiro tempo e, em seguida, o resultado ser selado nos minutos finais.

    Assim, o clássico de Riade superou o confronto egípcio por cinco gols a dois, uma diferença que reflete a natureza das duas partidas, e não necessariamente uma superioridade técnica absoluta, pois o número de gols é influenciado pelo ritmo de jogo, pelos erros, pelas oportunidades criadas e pelo grau de ímpeto de cada equipe em busca da reação.

    Mesmo assim, os cinco gols na Arábia Saudita ofereceram ao espectador um prato ofensivo mais intenso, com a possibilidade de reação mantida até os últimos instantes, enquanto o clássico egípcio foi marcado por uma definição mais contida, depois de o Al Ahly conseguir manter sua meta intacta e ampliar a vantagem em um momento tardio.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google

  • Diferenças financeiras enormes: Al Hilal e Al Ittihad levam vantagem

    A diferença mais acentuada aparece quando passamos ao valor de mercado dos elencos dos quatro clubes, segundo as estimativas do site "Transfermarkt" para a temporada 2026-2027. O valor de mercado do Al Hilal é de cerca de 193,3 milhões de euros, enquanto o do Al Ittihad chega a 142,55 milhões de euros, totalizando aproximadamente 335,85 milhões de euros para os dois clubes sauditas.

    Em contrapartida, o valor de mercado do Al Ahly do Egito é estimado em cerca de 36,2 milhões de euros, e o do Zamalek em cerca de 16,93 milhões de euros, num total de 53,13 milhões de euros.

    Assim, a soma dos valores de mercado de Al Hilal e Al Ittihad supera a de Al Ahly e Zamalek em cerca de 282,72 milhões de euros, o equivalente a aproximadamente 6,3 vezes o valor de mercado total da dupla egípcia.

    Esses números conferem aos clubes sauditas uma clara vantagem financeira em termos do valor estimado dos jogadores, o que é coerente com a presença de nomes de destaque vindos das grandes ligas europeias, como Martinelli, Watkins e Summerville no Al Hilal, além de um grupo de profissionais de alto valor no Al Ittihad.

    Mas o valor de mercado continua sendo uma estimativa do preço dos jogadores no mercado de transferências, e não uma medida direta da qualidade do desempenho em uma única partida nem uma garantia de conquista de títulos.

    No fim das contas, os dois clássicos reuniram dois elementos diferentes da magia do futebol: uma enorme profundidade histórica e popular no Cairo, e investimentos gigantescos com estrelas de alto valor de mercado em Riad.

    E enquanto Al Hilal e Al Ittihad levaram clara vantagem no indicador financeiro, a torcida e a eficiência dentro de campo seguiram sendo fatores decisivos na construção da imagem de cada confronto, com as duas partidas confirmando que o futebol não se resume apenas a dinheiro ou a nomes, mas à capacidade de cada equipe de transformar seu potencial em desempenho e resultado.