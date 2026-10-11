Em poucas horas, os torcedores de futebol no Egito e na Arábia Saudita viveram duas noites de alta intensidade, depois que as arquibancadas do Estádio do Cairo se incendiaram no clássico entre Al Ahly e Zamalek, 24 horas após o clássico entre Al Hilal e Al Ittihad, que prendeu a respiração de todos no Kingdom Arena.

Aqui, um barulho histórico herdado por milhões; ali, uma disputa em ascensão que reúne o poder dos investimentos e estrelas vindas das maiores ligas europeias. Mas o que há em comum entre os dois cenários é que esses jogos vão além dos três pontos e se tornam um teste de prestígio, qualidade e ambição.

Apesar das circunstâncias distintas de cada confronto, a comparação entre os dois clássicos revela quatro diferenças claras relacionadas às torcidas, ao nível técnico, ao volume de gols e ao valor de mercado dos clubes.

Enquanto o Al Ahly decidiu o clássico egípcio diante do Zamalek por 2 a 0, o Al Hilal arrancou o clássico de Riade pelo resultado de 3 a 2, em uma partida que teve cinco gols e reviravoltas que se estenderam até os minutos finais.