Na atual edição do torneio do Golfo, Donis fez várias mudanças em cada partida, com o objetivo de poupar os jogadores, algo compreensível diante do acúmulo de jogos e da disputa de uma partida a cada três dias.
Mas o episódio mais marcante foi na semifinal contra o Catar, quando o técnico grego decidiu deixar de fora Mohammed Abu Al-Shamat, no qual se apoiou nas três partidas anteriores, seja na posição de lateral ou de ponta.
O estranho é que Donis não escalou Nawaf Boushal, que começou duas das três partidas na fase de grupos, mas lançou Mohammed Mahzari pela primeira vez, em sua primeira partida com a seleção saudita em toda a carreira.
Talvez Mahzari não tenha sido o motivo do empate ou da falta de gols, mas foi um sinal de alerta sobre a mentalidade do técnico grego, que gosta de mudanças repentinas, que às vezes surpreendem seus próprios jogadores antes dos adversários.
A torcida saudita teme que essa mentalidade se manifeste na partida final do torneio do Golfo, contra os Emirados Árabes Unidos, na próxima terça-feira, especialmente porque não suporta nenhum tipo de aventura.
Vale lembrar que a seleção saudita busca a conquista de seu primeiro título em 23 anos, desde que venceu a própria Copa do Golfo Árabe em 2003, tendo perdido cinco finais desde então.