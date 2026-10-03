A classificação para a final não foi fruto do acaso, mas sim o resultado de um trabalho árduo realizado por Donis desde sua chegada ao comando técnico da seleção da Arábia Saudita, cerca de dois meses antes do início da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

O treinador grego trabalhou para mudar completamente a cara da seleção saudita, especialmente no que diz respeito à identidade, no sentido de controlar o andamento do jogo e atacar os adversários de todas as formas possíveis.

Foi exatamente essa identidade o motivo da irritação da torcida saudita com o técnico anterior, o francês Hervé Renard, que tinha uma tendência ao futebol defensivo e deixava a posse de bola nas mãos das seleções adversárias, por mais forte que fossem.

E Donis já conseguiu atingir seu objetivo, o que ficou bastante evidente na Copa do Golfo 27, na qual a seleção saudita dominou todos os seus adversários — Kuwait, Omã e Iraque — e até mesmo o Catar na semifinal, apesar de não ter balançado as redes.

O paradoxo é que a Arábia Saudita sofria horrores diante dessas mesmas seleções poucos meses antes, sob o comando de Renard, o que mostra que os esforços do treinador grego deram frutos.