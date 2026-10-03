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Ahmed Mansy
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Entre a genialidade e a arrogância: será que a mente de Guardiola vai estragar os sucessos de Donis com a seleção da Arábia Saudita?

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O técnico grego em perigo

Há sucessos que matam, e talvez esse seja o lema que mais se aplica ao grego Georgios Donis, treinador da seleção da Arábia Saudita.

Donis levou a seleção da Arábia Saudita à final da Copa do Golfo Árabe "Golfo 27", após vencer a seleção do Catar, na semifinal, nos pênaltis, depois de o tempo normal e a prorrogação terminarem com um empate sem gols.

  • Donis: um novo rosto para a Arábia Saudita

    A classificação para a final não foi fruto do acaso, mas sim o resultado de um trabalho árduo realizado por Donis desde sua chegada ao comando técnico da seleção da Arábia Saudita, cerca de dois meses antes do início da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

    O treinador grego trabalhou para mudar completamente a cara da seleção saudita, especialmente no que diz respeito à identidade, no sentido de controlar o andamento do jogo e atacar os adversários de todas as formas possíveis.

    Foi exatamente essa identidade o motivo da irritação da torcida saudita com o técnico anterior, o francês Hervé Renard, que tinha uma tendência ao futebol defensivo e deixava a posse de bola nas mãos das seleções adversárias, por mais forte que fossem.

    E Donis já conseguiu atingir seu objetivo, o que ficou bastante evidente na Copa do Golfo 27, na qual a seleção saudita dominou todos os seus adversários — Kuwait, Omã e Iraque — e até mesmo o Catar na semifinal, apesar de não ter balançado as redes.

    O paradoxo é que a Arábia Saudita sofria horrores diante dessas mesmas seleções poucos meses antes, sob o comando de Renard, o que mostra que os esforços do treinador grego deram frutos.

  • A mente de Guardiola: o maior perigo de Donis

    Mas o grande problema que o treinador grego enfrenta reside na forma como lida com os seus sucessos, ou após conquistar esses sucessos, seja no curto ou no longo prazo.

    Em vez de manter o formato com o qual alcança os seus êxitos, Donis trabalha sempre para realizar diversas mudanças, tanto no nível individual quanto no coletivo, algo bem conhecido do lendário treinador espanhol Pep Guardiola, que também sofreu muito por conta disso.

    Essa crise ficou bastante evidente na Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e no México, a começar pela partida contra o Uruguai na primeira rodada, que terminou com um empate em 1 a 1.

    A seleção da Arábia Saudita começou a partida da melhor forma possível, marcou o gol da liderança e foi a equipe superior, antes de Donis decidir recuar no segundo tempo, passando a sofrer uma série de chances e escapando da derrota graças ao seu goleiro Mohammed Al-Owais.

    A cena se repetiu na segunda partida, quando ele decidiu mudar o esquema de jogo que havia treinado o tempo todo antes do Mundial, para apostar em 5 defensores em vez de 4, acabando por perder por 4 a 0 em um jogo de mão única.

  • Final da Copa do Golfo 27: a maldição vai se repetir?

    Na atual edição do torneio do Golfo, Donis fez várias mudanças em cada partida, com o objetivo de poupar os jogadores, algo compreensível diante do acúmulo de jogos e da disputa de uma partida a cada três dias.

    Mas o episódio mais marcante foi na semifinal contra o Catar, quando o técnico grego decidiu deixar de fora Mohammed Abu Al-Shamat, no qual se apoiou nas três partidas anteriores, seja na posição de lateral ou de ponta.

    O estranho é que Donis não escalou Nawaf Boushal, que começou duas das três partidas na fase de grupos, mas lançou Mohammed Mahzari pela primeira vez, em sua primeira partida com a seleção saudita em toda a carreira.

    Talvez Mahzari não tenha sido o motivo do empate ou da falta de gols, mas foi um sinal de alerta sobre a mentalidade do técnico grego, que gosta de mudanças repentinas, que às vezes surpreendem seus próprios jogadores antes dos adversários.

    A torcida saudita teme que essa mentalidade se manifeste na partida final do torneio do Golfo, contra os Emirados Árabes Unidos, na próxima terça-feira, especialmente porque não suporta nenhum tipo de aventura.

    Vale lembrar que a seleção saudita busca a conquista de seu primeiro título em 23 anos, desde que venceu a própria Copa do Golfo Árabe em 2003, tendo perdido cinco finais desde então.

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