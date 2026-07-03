Entre a Arábia Saudita e três países europeus... Como os grandes times da Liga Roshen estão se preparando para a nova temporada?

De acordo com o que foi anunciado pela Associação da Liga Roshen, a competição terá início no próximo dia 13 de agosto e será encerrada em 29 de maio de 2027, com um total de 34 rodadas e 306 partidas, disputadas ao longo de 103 dias efetivos de jogos.

Já a Copa do Guardião das Duas Mesquitas terá início na fase das 32 equipes, entre 16 e 19 de agosto de 2026, enquanto as partidas das oitavas de final serão disputadas nos dias 19 e 20 de outubro do mesmo ano.

Já as partidas das quartas de final serão disputadas nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2027, com as semifinais marcadas para os dias 4 e 5 de maio de 2027, antes do encerramento da competição com a final, cuja data será anunciada posteriormente.

Por outro lado, as partidas das semifinais da Supercopa da Arábia Saudita serão disputadas nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro, enquanto a final será disputada no dia 4 do mesmo mês.

Além disso, oito times sauditas participam de competições internacionais: cinco na Liga dos Campeões da Ásia (elite), um na Liga dos Campeões da Ásia 2 e dois na Liga dos Campeões do Golfo.