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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Entre a Arábia Saudita e três países europeus... Como os grandes clubes da Liga Roshen estão se preparando para a nova temporada?

Especiais e Opinião
Campeonato Saudita
Al Hilal
Al-Nassr
Al-Ittihad
Al-Ahli
Arábia Saudita

Quem vai conquistar o título na nova temporada?

Uma nova temporada aguarda os torcedores do futebol saudita, e os clubes já começaram a se preparar com antecedência, especialmente após o fracasso da seleção saudita na Copa do Mundo e sua eliminação ainda na fase de grupos.

Espera-se que a nova temporada seja marcada por uma competição acirrada entre os clubes sauditas, principalmente os grandes: Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad e Al-Ahli, já que cada time entra com ambições diferentes, dependendo de seu desempenho nas temporadas anteriores.

  • Datas das partidas do futebol saudita

    De acordo com o que foi anunciado pela Associação da Liga Roshen, a competição terá início no próximo dia 13 de agosto e será encerrada em 29 de maio de 2027, com um total de 34 rodadas e 306 partidas, disputadas ao longo de 103 dias efetivos de jogos.

    Já a Copa do Guardião das Duas Mesquitas terá início na fase das 32 equipes, entre 16 e 19 de agosto de 2026, enquanto as partidas das oitavas de final serão disputadas nos dias 19 e 20 de outubro do mesmo ano.

    Já as partidas das quartas de final serão disputadas nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2027, com as semifinais marcadas para os dias 4 e 5 de maio de 2027, antes do encerramento da competição com a final, cuja data será anunciada posteriormente.

    Por outro lado, as partidas das semifinais da Supercopa da Arábia Saudita serão disputadas nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro, enquanto a final será disputada no dia 4 do mesmo mês.

    Além disso, oito times sauditas participam de competições internacionais: cinco na Liga dos Campeões da Ásia (elite), um na Liga dos Campeões da Ásia 2 e dois na Liga dos Campeões do Golfo para clubes.

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  • Al-Hilal... A jornada para reconquistar o título começa na Áustria

    O clube Al-Hilal dará o pontapé inicial, iniciando sua pré-temporada para a nova temporada na capital saudita, Riad, amanhã, sábado, e que se estenderá por aproximadamente 10 dias.

    Em seguida, o “Al-Hilal” viajará para a Áustria para a segunda fase da preparação, no dia 15 de julho, com o acampamento previsto para durar mais de duas semanas, terminando no dia 3 de agosto, antes do retorno à capital saudita.

    O Al-Hilal iniciará a primeira fase da preparação sem seus jogadores da seleção nacional, que receberam um período de descanso adicional antes de se juntarem ao acampamento na Áustria no dia 18 de julho, após sua participação na Copa do Mundo de 2026.

    A lista dos jogadores da seleção saudita inclui: Salem Al-Dossari, Hassan Tambakti, Mutaib Al-Harbi, Nasser Al-Dossari, Sultan Mandash, Mohammed Kano e Ali Lajami, além do atacante uruguaio Darwin Núñez.

    O Al-Hilal realizará a pré-temporada para a nova temporada sob o comando do técnico italiano Simone Inzaghi, apesar das especulações sobre sua saída do time, após a perda dos títulos do Campeonato Saudita e da Liga dos Campeões da Ásia na última temporada.

    O Al-Hilal deseja reconquistar o título do Campeonato Saudita, que não entra em seu palmarés há duas temporadas, bem como a Liga dos Campeões da Ásia, cuja última conquista foi em 2021, além de manter o título da Copa do Rei pela segunda temporada consecutiva, enquanto fica de fora da Supercopa após ter desistido da última edição.

  • Al-Nasr... Uma jornada em Portugal para defender o título

    Já o Al-Nasr busca manter o título do Campeonato Saudita, que reconquistou na última temporada após um hiato de sete anos completos, quando iniciar sua pré-temporada em Riad no próximo domingo.

    A pré-temporada do Al-Nassr em Riad se estenderá até o dia 11 de julho, antes da equipe seguir para a cidade de Abha, a fim de realizar a segunda fase, que ocorrerá entre os dias 12 e 22 do mesmo mês.

    Já a terceira fase será na cidade de Lisboa, na Portugal, entre 25 de julho e 5 de agosto, e contará com a realização de alguns jogos amistosos, após a conclusão da formação do elenco com a chegada dos jogadores da seleção nacional.

    O Al-Nassr inicia seus preparativos para a nova temporada sob o comando do técnico australiano Ange Postecoglou, após ele ter assumido oficialmente o cargo, sucedendo o português Jorge Jesus, que deixou o clube ao final da última temporada.

    O Al-Nassr disputará quatro títulos na próxima temporada: a Liga Roshen, a Copa do Guardião das Duas Mesquitas, a Supercopa da Arábia Saudita e a Liga dos Campeões da Ásia.

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  • A Liga... A Espanha inicia a jornada de volta

    Por outro lado, o clube Al-Ittihad iniciará seus preparativos para a nova temporada na próxima terça-feira, na cidade de Jeddah, onde permanecerá por uma semana; durante esse período, os jogadores passarão por exames médicos e testes físicos.

    Em seguida, os “Tigres” seguirão para a cidade litorânea de Marbella, na Espanha, para realizar a segunda fase da pré-temporada, entre os dias 14 e 31 de julho, antes de retornarem a Jeddah.

    O Al-Ittihad realizará a primeira fase do acampamento no exterior sem o trio de jogadores da seleção nacional: Hassan Kaddash, Saleh Al-Shehri e o argelino Hossam Aouar, após a participação deles na Copa do Mundo de 2026; eles devem se juntar ao time na segunda fase, na Espanha.

    O Al-Ittihad inicia seus preparativos para a nova temporada sem técnico, após a demissão do português Sérgio Conceição do cargo ao final da última temporada, sem que tenha sido contratado um novo técnico até o momento.

    Com esses preparativos, o Al-Ittihad busca reconquistar os títulos, após uma temporada desastrosa em que terminou em quinto lugar no Campeonato Saudita, foi eliminado da Copa do Rei e da Supercopa Saudita nas semifinais, e da Liga dos Campeões da Ásia nas quartas de final.

    Vale lembrar que o Al-Ittihad disputará três títulos na próxima temporada: o Campeonato Roshen, a Copa do Guardião das Duas Mesquitas e a Liga dos Campeões da Ásia, na qual começará pela fase preliminar.

  • Al-Ahly... ao contrário dos grandes

    Ao contrário do Al-Hilal, do Al-Nasr e do Al-Ittihad, o Al-Ahli iniciará seus preparativos para a nova temporada no exterior, mais precisamente na Áustria, para onde a delegação do time viajou hoje, sexta-feira, para realizar a primeira fase da pré-temporada.

    O Al-Ahli ficará na cidade de Langenfeld, na Áustria, por 13 dias, até o dia 16 de julho, antes de viajar para Portugal para um novo estágio, que se estenderá até o dia 28 do mesmo mês.

    O Al-Ahli vive um momento de estabilidade técnica, já que seu técnico alemão, Matthias Jaissle, continua no comando técnico pela quarta temporada consecutiva, além de ter conseguido contratar o zagueiro gambiano Aboubakar Sidi Kinteh, do Tromsø, da Noruega, e o ponta saudita Mishaal Al-Mutairi, do Abha.

    O Al-Ahli começou a temporada passada de forma extremamente forte, conquistando a Supercopa da Arábia Saudita após um hiato de nove anos, antes de encerrá-la com a conquista do Campeonato Asiático de Campeões pela segunda vez consecutiva.

    O “Al-Raqi” busca dar continuidade a seus excelentes resultados nesta temporada, conquistando o título do Campeonato Saudita, que não faz parte de seu palmarés há dez temporadas, além de disputar os títulos da Copa do Rei, da Supercopa Saudita, da Liga dos Campeões da Ásia e da Copa Intercontinental de Clubes.