Entre a Arábia Saudita e três países europeus... Como os grandes clubes da Liga Roshen estão se preparando para a nova temporada?

O clube Al-Hilal dará o pontapé inicial, iniciando sua pré-temporada para a nova temporada na capital saudita, Riad, amanhã, sábado, e que se estenderá por aproximadamente 10 dias.
Em seguida, o “Al-Hilal” viajará para a Áustria para a segunda fase da preparação, no dia 15 de julho, com o acampamento previsto para durar mais de duas semanas, terminando no dia 3 de agosto, antes do retorno à capital saudita.
O Al-Hilal iniciará a primeira fase da preparação sem seus jogadores da seleção nacional, que receberam um período de descanso adicional antes de se juntarem ao acampamento na Áustria no dia 18 de julho, após sua participação na Copa do Mundo de 2026.
A lista dos jogadores da seleção saudita inclui: Salem Al-Dossari, Hassan Tambakti, Mutaib Al-Harbi, Nasser Al-Dossari, Sultan Mandash, Mohammed Kano e Ali Lajami, além do atacante uruguaio Darwin Núñez.
O Al-Hilal realizará a pré-temporada para a nova temporada sob o comando do técnico italiano Simone Inzaghi, apesar das especulações sobre sua saída do time, após a perda dos títulos do Campeonato Saudita e da Liga dos Campeões da Ásia na última temporada.
O Al-Hilal deseja reconquistar o título do Campeonato Saudita, que não entra em seu palmarés há duas temporadas, bem como a Liga dos Campeões da Ásia, cuja última conquista foi em 2021, além de manter o título da Copa do Rei pela segunda temporada consecutiva, enquanto fica de fora da Supercopa após ter desistido da última edição.