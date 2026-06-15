Entra em cena o vencedor da Bola de Ouro: Ousmane Dembélé está na posição ideal para reforçar suas chances de conquistar a segunda Bola de Ouro, caso consiga levar a França à glória na Copa do Mundo

A velocidade de Dembélé havia se mostrado um problema para os adversários no Catar. Assim como Mbappé, ele possuía a habilidade de deixar os laterais para trás partindo da linha de fundo. No entanto, era aí que terminavam as semelhanças entre os dois companheiros de equipe.

Mbappé representava uma ameaça constante ao gol e era, sem dúvida, um jogador de grandes jogos. Dembélé era dolorosamente desperdiçador e nunca se podia contar com ele para dar a resposta quando mais importava.

De fato, a lembrança mais marcante de sua passagem pelo Barcelona foi o ponta ajudando, quase que com ar de desculpas, um Messi atordoado a se levantar, depois de perder uma chance de matar o Liverpool nas semifinais da Liga dos Campeões de 2019, que o exausto argentino havia colocado em prato de ouro para ele.

No entanto, mesmo para os padrões incrivelmente baixos de Dembélé na época, seu desempenho em Lusail foi surpreendentemente péssimo.