Entra em cena o vencedor da Bola de Ouro: Ousmane Dembélé está na posição ideal para reforçar suas chances de conquistar a segunda Bola de Ouro, caso consiga levar a França à glória na Copa do Mundo

Com seu gol de empate na prorrogação, Mbappé também elevou para quatro o número de gols marcados apenas em finais — ficando um à frente não só de Hurst, mas também de Vava, Pelé e Zinedine Zidane. Mbappé tinha apenas 23 anos na época. Parecia o início de uma nova era. Talvez Mbappé não fosse se tornar o GOAT, mas pelo menos parecia o herdeiro óbvio do trono de Messi como o jogador número 1 do planeta.
Quatro anos depois, porém, Mbappé ainda não ganhou uma Bola de Ouro — nem um título da Liga dos Campeões, aliás. Ousmane Dembélé, no entanto, pode ter dois de cada até o final do verão, o mesmo Ousmane Dembélé que teve um desempenho tão péssimo na final da Copa do Mundo de 2022 que o L’Equipe nem sequer o considerou digno de uma nota.