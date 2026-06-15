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Ousmane Dembele France GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

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Entra em cena o vencedor da Bola de Ouro: Ousmane Dembélé está na posição ideal para reforçar suas chances de conquistar a segunda Bola de Ouro, caso consiga levar a França à glória na Copa do Mundo

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França x Senegal

Há quatro anos, no Catar, Lionel Messi pôs fim ao debate sobre quem é o melhor de todos os tempos ao levar a Argentina à vitória sobre a França na final da Copa do Mundo. Havia, porém, um jogador no time adversário que parecia ter talento suficiente para, um dia, reabrir essa discussão. Afinal, Kylian Mbappé havia, na verdade, superado Messi na disputa pela Chuteira de Ouro do torneio, marcando mais gols que o camisa 10 argentino naquele confronto épico em Lusail, graças ao primeiro hat-trick em uma final de Copa do Mundo desde Sir Geoff Hurst, lá em 1966.

Com seu gol de empate na prorrogação, Mbappé também elevou para quatro o número de gols marcados apenas em finais — ficando um à frente não só de Hurst, mas também de Vava, Pelé e Zinedine Zidane. Mbappé tinha apenas 23 anos na época. Parecia o início de uma nova era. Talvez Mbappé não fosse se tornar o GOAT, mas pelo menos parecia o herdeiro óbvio do trono de Messi como o jogador número 1 do planeta.

Quatro anos depois, porém, Mbappé ainda não ganhou uma Bola de Ouro — nem um título da Liga dos Campeões, aliás. Ousmane Dembélé, no entanto, pode ter dois de cada até o final do verão, o mesmo Ousmane Dembélé que teve um desempenho tão péssimo na final da Copa do Mundo de 2022 que o L’Equipe nem sequer o considerou digno de uma nota.

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-LIVERPOOLAFP

    Dolorosamente esbanjador

    A velocidade de Dembélé havia se mostrado um problema para os adversários no Catar. Assim como Mbappé, ele possuía a habilidade de deixar os laterais para trás partindo da linha de fundo. No entanto, era aí que terminavam as semelhanças entre os dois companheiros de equipe.

    Mbappé representava uma ameaça constante ao gol e era, sem dúvida, um jogador de grandes jogos. Dembélé era dolorosamente desperdiçador e nunca se podia contar com ele para dar a resposta quando mais importava.

    De fato, a lembrança mais marcante de sua passagem pelo Barcelona foi o ponta ajudando, quase que com ar de desculpas, um Messi atordoado a se levantar, depois de perder uma chance de matar o Liverpool nas semifinais da Liga dos Campeões de 2019, que o exausto argentino havia colocado em prato de ouro para ele.

    No entanto, mesmo para os padrões incrivelmente baixos de Dembélé na época, seu desempenho em Lusail foi surpreendentemente péssimo.

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  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    "Acidente de carro"

    Dembélé estava posicionado no mesmo lado do campo que Ángel Di María, um jogador nove anos mais velho que ele. Parecia um confronto desigual, e foi o que aconteceu — só que não da maneira que todos esperavam.

    Di Maria causou estragos pela ala direita da Argentina, conquistando o pênalti com o qual Messi abriu o placar ao driblar Dembele “como se fosse uma criança”, como disse Gary Neville na ITV, antes de fazer o 2 a 0 nove minutos antes do intervalo.

    Consequentemente, Dembele nem chegou ao intervalo, com Didier Deschamps tirando-o de campo após o que Stuart Pearce descreveu como “o pior jogo” que já viu de um jogador de futebol profissional.

    “Ele causou o pênalti e provavelmente errou todos os passes que tentou depois disso”, disse o ex-lateral-esquerdo da Inglaterra sobre uma atuação chocante que foi, felizmente, interrompida pelo técnico após apenas 41 minutos. “Deschamps precisava fazer alguma coisa. Estávamos assistindo a um acidente de carro.”

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ESPANYOLAFP

    Talento desperdiçado

    A final consolidou o status de Dembélé como o maior desperdício de talento natural do futebol mundial.

    Ele parecia um potencial craque mundial durante sua temporada de destaque no Borussia Dortmund em 2016-17 e integrou a seleção francesa que triunfou na Rússia 2018, mas deixou o Barcelona em 2023 amplamente considerado o maior fracasso da história do clube — o que realmente dizia muito, dada a lista de contratações ruins dos catalães.

    No entanto, desde então, ele alcançou o status de lenda no Paris Saint-Germain, principalmente graças a Luis Enrique.

  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PSGAFP

    "Defenda como um louco"

    Há um trecho famoso em um documentário produzido pela Movistar em que Luis Enrique tenta convencer Mbappé da importância de liderar pelo exemplo.

    “Li que você gostava do Michael Jordan”, diz o espanhol em uma reunião de análise de vídeo com o atacante francês. “Michael Jordan agarrava seus companheiros de equipe pelos testículos e defendia como um louco.”

    É justo dizer que Mbappé nunca realmente assimilou a mensagem. Dembélé, porém, acabou assimilando.

    Depois de ter sido brutalmente deixado de fora de uma partida da Liga dos Campeões contra o Arsenal em 1º de outubro de 2023, por “não ter respeitado as expectativas da equipe”, Dembélé se tornou não apenas um “jogador diferente”, como o próprio Luis Enrique disse, mas também um personagem diferente.

  • "Valor agregado"

    A mudança no desempenho e na atitude talvez seja melhor ilustrada pelo fato de que Dembélé foi titular nos três confrontos seguintes do PSG contra o Arsenal e contribuiu para que os parisienses vencessem todos eles, incluindo a final da Liga dos Campeões da última temporada em Budapeste, na qual marcou o gol crucial do empate de pênalti.

    É claro que a decisão do técnico de colocar Dembélé no meio do seu ataque de três pontas teve um papel fundamental para que o atacante finalmente concretizasse o enorme potencial que demonstrou ainda adolescente. No entanto, o que mais se destaca em Dembélé agora é sua disposição para pressionar pela frente.

    “Ele agora tem um valor agregado com a bola”, elogiou Luis Enrique. “É por isso que ele é vencedor da Bola de Ouro.” E é também por isso que ele pode até mesmo manter o título daqui a alguns meses.

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    Não é mais o “enfant terrible”

    Enquanto Dembélé se prepara para entrar em campo em uma partida da Copa do Mundo pela primeira vez desde Lusail, ele não poderia estar em melhor posição para, ainda que tardiamente, deixar sua marca no maior palco do futebol.

    Um jogador que ainda não marcou nenhum gol no torneio pode marcar várias vezes no formidável ataque francês, que conta não apenas com Mbappé, mas também com o craque das assistências, Michael Olise.

    O jogo de Dembélé não se resume mais apenas à velocidade. Agora há também equilíbrio, produtividade e, talvez o mais importante de tudo, pressão.

    Ao contrário de seu bom amigo Mbappé, o antigo “enfant terrible” da França finalmente amadureceu, o que significa que ainda mais reconhecimento individual pode vir para um jogador que agora sempre coloca a equipe em primeiro lugar.

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