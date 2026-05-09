Slot reagiu com visível frustração à ideia de que a cultura de excelência do Liverpool esteja sob ameaça. A tensão surge após comentários de Salah, que sugeriu que os jogadores mais jovens devem manter padrões elevados, como treinos matinais na academia, para garantir que o clube continue bem-sucedido após sua saída.

O técnico dos Reds, no entanto, continua convicto de que as bases em Anfield estão tão sólidas como sempre.

“Virgil [van Dijk] quer dizer o mesmo que Mo está dizendo? E o que Mo está dizendo é que os padrões são realmente importantes para um clube de futebol”, disse Slot.

“Não poderia concordar mais com ele! Não o ouvi dizer que os padrões não estão bons agora. Você ouviu? Não estou preocupado com isso, vamos colocar dessa forma. Não estou preocupado que os padrões sejam mais baixos na próxima temporada do que foram nesta, ou na temporada anterior, ou na anterior a essa. Não. Não estou preocupado com isso. De forma alguma.”



