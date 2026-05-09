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"Entenderam?" - Arne Slot responde bruscamente aos repórteres após a afirmação sobre os "padrões" de Mohamed Salah no Liverpool
A Slot refuta as alegações de queda na qualidade
Slot reagiu com visível frustração à ideia de que a cultura de excelência do Liverpool esteja sob ameaça. A tensão surge após comentários de Salah, que sugeriu que os jogadores mais jovens devem manter padrões elevados, como treinos matinais na academia, para garantir que o clube continue bem-sucedido após sua saída.
O técnico dos Reds, no entanto, continua convicto de que as bases em Anfield estão tão sólidas como sempre.
“Virgil [van Dijk] quer dizer o mesmo que Mo está dizendo? E o que Mo está dizendo é que os padrões são realmente importantes para um clube de futebol”, disse Slot.
“Não poderia concordar mais com ele! Não o ouvi dizer que os padrões não estão bons agora. Você ouviu? Não estou preocupado com isso, vamos colocar dessa forma. Não estou preocupado que os padrões sejam mais baixos na próxima temporada do que foram nesta, ou na temporada anterior, ou na anterior a essa. Não. Não estou preocupado com isso. De forma alguma.”
- (C)Getty Images
Tensa discussão sobre a liderança no vestiário
Durante uma tensa coletiva de imprensa pré-jogo antes do confronto com o Chelsea, Slot parecia ficar cada vez mais irritado com as perguntas sobre as qualidades de liderança de suas novas contratações.
“Gostaria de poder dizer o que sinto neste momento, mas não posso”, admitiu o holandês durante a troca de perguntas. “Então, como vou responder a essa pergunta? Como eu disse, concordo plenamente com ele (Salah) sobre a importância desses padrões. Acho que eles (os padrões) estão em um bom nível no momento. Acho que também faz sentido que os jogadores mais jovens — não precisa ser necessariamente os novos contratados, pode ser o garoto de sete anos que vem da Academia — geralmente tenham o exemplo de jogadores como o Mo e outros para que possam entender e saber o que é preciso para jogar a cada três dias neste nível.”
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Liderança não apenas para os veteranos
Slot fez questão de desmentir a ideia de que apenas jogadores experientes podem ditar o ritmo em um grande clube da Premier League. Ele citou exemplos de toda a Europa e do próprio elenco para provar que o profissionalismo não está estritamente ligado à idade.
“A propósito, não sei a que horas eles vão para a academia. Mas sei que eles estabelecem os padrões certos em campo”, comentou Slot.
Ele acrescentou: “E foi isso que Mo fez quando tinha 26 anos. Não acho que se resuma a uma questão de idade, de que apenas jogadores de 32 ou 33 anos possam estabelecer padrões. Eles viveram e experimentaram isso e sabem o que é preciso para jogar neste nível. Mas, vamos lá, não estamos falando de Florian Wirtz, Hugo Ekitike ou Alexander Isak e todos esses jogadores que contratamos. Eles não são crianças, são profissionais sérios que agora sabem o que é preciso para jogar na Premier League e na Liga dos Campeões neste nível.”
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O papel do gestor na cultura
Embora Virgil van Dijk tenha sugerido recentemente que havia “trabalho a ser feito nos bastidores”, Slot acredita que a responsabilidade por manter a excelência começa no topo da hierarquia. Ele enfatizou que, embora os jogadores mais experientes sejam uma ajuda, é a comissão técnica que, em última instância, define o ambiente. De acordo com a defesa veemente do técnico, a mentalidade vencedora do Liverpool está longe de estar abalada, apesar de uma temporada difícil.
“Os padrões vêm do técnico? 100%, ele é muito importante. Os jogadores podem ajudar nisso, mas é definitivamente também o técnico que define os padrões”, concluiu Slot. Ele encerrou a discussão com uma observação incisiva à imprensa presente sobre onde esses padrões são realmente demonstrados: “Os padrões não são importantes apenas na academia. São também em campo. Ok. Vocês me entendem? Sem que eu precise dizer nada?”