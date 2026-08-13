Embora ambos os técnicos sejam conhecidos por suas mentes táticas astutas, Tah insiste que a verdadeira força deles está na gestão de grupo de elite. Ele observou que até os melhores sistemas de jogo fracassarão sem a adesão adequada do elenco.

"Acho que o mais importante é a abordagem que eles têm com um time, porque você pode ter todas as melhores táticas", explicou. "Se você não tem realmente a conexão com o time, e se o time não se conecta de verdade e não sente o que você quer fazer, então isso não vai funcionar.

"Mesmo que a tática soe boa. Acho que os dois são capazes de conquistar o time emocionalmente para que todos escutem e todos sigam o que eles querem de você."