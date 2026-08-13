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'Entender o time emocionalmente' - astro do Bayern de Munique, Jonathan Tah, explica por que Vincent Kompany e Xabi Alonso são mestres do vestiário
Trabalhando sob líderes lendários
Tah falou sobre suas experiências positivas trabalhando sob o comando dos técnicos Kompany e Alonso. O zagueiro se sente incrivelmente abençoado por ter aprendido com dois treinadores tão bem avaliados ao longo da carreira.
Alonso treinou Tah anteriormente no Bayer Leverkusen, conquistando o título da Bundesliga na temporada 2023/24 antes de o defensor se mudar para a Baviera em 2025. Agora, ele segue seu desenvolvimento no futebol sob a orientação precisa do ex-capitão do Manchester City Kompany. Ambos os treinadores tiveram carreiras fenomenais como jogadores, no mais alto nível do futebol europeu. Segundo Tah, toda essa bagagem dentro de campo se traduz perfeitamente em suas abordagens modernas como técnicos.
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Entendendo o vestiário moderno
Tah acredita que os históricos prestigiosos de Kompany e Alonso como jogadores dão aos dois uma vantagem distinta. A vasta trajetória de ambos como líderes dentro de campo os ajuda a lidar com as dinâmicas complexas de um elenco moderno.
"Eles tiveram carreiras enormes como jogadores. Então, é muito legal trabalhar com eles porque eles realmente entendem como funciona um vestiário, como funciona um grupo", admitiu Tah.
"Os dois também foram grandes líderes quando eram jogadores. Então, sim, é incrível trabalhar com eles. Grandes personalidades, grandes treinadores e, sim, eu gosto disso."
Conexão emocional acima da tática
Embora ambos os técnicos sejam conhecidos por suas mentes táticas astutas, Tah insiste que a verdadeira força deles está na gestão de grupo de elite. Ele observou que até os melhores sistemas de jogo fracassarão sem a adesão adequada do elenco.
"Acho que o mais importante é a abordagem que eles têm com um time, porque você pode ter todas as melhores táticas", explicou. "Se você não tem realmente a conexão com o time, e se o time não se conecta de verdade e não sente o que você quer fazer, então isso não vai funcionar.
"Mesmo que a tática soe boa. Acho que os dois são capazes de conquistar o time emocionalmente para que todos escutem e todos sigam o que eles querem de você."
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Decisão da Supercopa da Alemanha se aproxima
Tah e seus companheiros de Bayern se preparam atualmente para disputar seu primeiro grande título nesta temporada. O Bayern enfrentará o arquirrival Borussia Dortmund na aguardada Supercopa da Alemanha. O grande confronto nacional está marcado para sábado, 22 de agosto.
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